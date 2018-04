LG představilo telefon s 5Mpx fotoaparátem, nový smartphone a vylepšený Shine

Na celosvětovém trhu mobilních telefonů patří LG páté místo a nové modely naznačují ambice postupovat mnohem výše. Ve světové premiéře byl představen nový telefon LG KU990 s 5Mpx fotoaparátem a řadou pokročilých fotografických funkcí, včetně stabilizátoru obrazu či automatického ostření. Další zajímavou novinkou je designově podařený smartphone LG KS20 postavený na operačním systému Windows Mobile, kterému nechybí podpora HSDPA.

K vidění jsou i dvě vylepšené varianty úspěšného Shinu, barevná mutace Titanium Black vypadá opravdu dobře, a zároveň díky ní dává konečně smysl zařazení tohoto telefonu do řady Black Label. Náročnějším uživatelům by mohla zase udělat radost varianta LG Shine 3G (LG-KU970, LG-U970), která přináší podporu 3G, včetně HSDPA 3,6 Mb/s. Zajímavostí je pak jeden z nejlevnějších 3G přístrojů na trhu - LG-KU250.

LG KU990 – zdatný soupeř pro N95

To, oč se řada mobilů dosud snažila – vypadat zezadu jako skutečný fotoaparát – dotahuje LG KU990 téměř k dokonalosti. Skoro by se chtělo říci, že tenhle telefon vypadá mnohem lépe jako fotoaparát, než jako telefon. Má rozměry 103,5 x 54,4 x 14,8 mm a nabídne velký dotykový displej s úhlopříčkou 3“ a rozlišením 240 x 400 bodů při 262 tisících barev. Z přední strany připomene telefon PRADU, ovládá se pomocí dotykového displeje. Menu je ale o něco propracovanější a především celý dotykový displej je přesnější. Displej vypadal velmi jasně a kontrastně. Telefon byl i příjemně rychlý.

Zadní straně dominuje velký objektiv, za kterým se skrývá čip s rozlišením 5,1 Mpx. Je doplněn i xenonovým bleskem. Jako jeden z prvních komerčně dostupných telefonů nabídne KU990 i manuální ostření. Nechybí ale ani stabilizátor obrazu a citlivost ISO 800 pro pořizování snímků v interiérech nebo v noci. Telefon také může nahrávat video při frekvenci až 120 snímků za sekundu. Video i fotografie lze přímo v telefonu editovat a odesílat je na YouTube nebo do internetových galerií.

Uživatelskou paměť o velikosti 100 MB lze rozšířit prostřednictvím Micro SD slotu, který podporuje karty do kapacity 2 GB. Ovládání přístroje by mělo usnadnit navigační kolečko trochu nezvykle umístěné na zadní straně. O realističtější obraz na displeji by se zase měla postarat nová technologie Mobile XD engine. Neměla by chybět ani podpora HSDPA.

Pokud vše půjde podle plánů, měl by se tenhle povedený kousek objevit na českém trhu na přelomu roku.

LG KS20 – HSDPA v necelých 13 mm

Důkazem toho, že smartphony nemusí být ošklivé a velké, je nový model LG KS20, který má příjemné rozměry 99,5 x 58 x 12,8 mm. Je postaven na operačním systému Windows Mobile 6.0 a nabídne uživatelskou paměť 128 MB, kterou lze rozšířit pomocí Micro SD karty do kapacity 2 GB. Přístroj je osazen 2,8“ TFT displejem pracujícím v klasickém rozlišení 240 x 320 bodů při 262 tisících barev. Pro připojení k internetu nabídne nejen GPRS a EDGE, ale také podporu 3G a především HSDPA 3,6 Mb/s.

Přístroj je vybaven dvěma fotoaparáty, takže podporuje videohovory. Lepší – 2Mpx fotoaparát – se nachází na zadní straně přístroje, přední fotoaparát pracuje v rozlišení VGA (640 x 480 bodů). Přístroji nechybí Bluetooth, podle všeho ale nenabídne wi-fi. Vzhledem k podpoře HSDPA se to ale dá odpustit.

Na český trh by měl podle neoficiálních informací dorazit KS20 v prvním čtvrtletí roku 2008.

Shine na dva nové způsoby

Na rozdíl od Motoroly, která se rozhodla úspěšný RAZR tvrdohlavě recyklovat, LG na vavřínech nespí. Ostatně dokazují to dva předchozí modely. Na druhou stranu, dalo se čekat, že jednoho z nejúspěšnějších přístrojů ve své historii se nebude chtít vzdát tak snadno. Na veletrhu IFA předvedlo hned dvě variace – černou verzi Titanium Black a model s podporou 3G.

S původním modelem Shine mají obě nové verze společné celokovové tělo i rozměry 99,8 x 50,6 x 13,8 mm. Zachován zůstal i 2Mpx fotoaparát s objektivem Schneider-Kreuznach, který uživatelé oceňovali pro velmi dobré fotografie. Oba modely nabídnou TFT displej s úhlopříčkou 2,2“ a podporou 262 tisíc barev.

LG Shine Titanium Black, v provedení tmavější kovové šedi nabídne uživatelskou paměť 50 MB, kterou je možné rozšířit prostřednictvím Micro SD karty. Na rozdíl od původního Shinu ale zřejmě chybí podpora Stereo Bluetooth profilu (A2DP), ač Bluetooth telefonu nechybí.

Stereo Bluetooth nabídne ovšem Shine 3G (LG KU970), který kromě podpory 3G sítí (kdo by to podle názvu řekl) nabídne i HSDPA s rychlostí až 3,6 Mb/s. Stejně jako modelu KS20, ani Shine 3G nepostrádá další fotoaparát na přední straně pro videokonference. Přístroj není vybaven slotem pro paměťovou kartu, ale uživatelská paměť má kapacitu 512 MB a nechybí ani podpora Mass Storage. Bohužel ani jeden z vylepšených Shinů zatím není určen pro český trh.

LG KU250 – 3G pro třetí svět

S ambicí stát se jedním z nejlevnějších přístrojů s podporou 3G na trhu přichází model KU250. Přístroj má šanci zaujmout poměrně podařeným designem, i když rozměry 110,9 x 46,7 x 15,6 mm úplně neohromí. Uživatelská paměť má kapacitu 60 MB a nechybí ani slot pro Micro SD karty. CMOS fotoaparát nabídne rozlišení jen 1,3 Mpx. Displej má úhlopříčku 1,7“ a pracuje v rozlišení 176 x 220 bodů. Podobně jako ostatní nové modely přitom zobrazí 262 tisíc barev. Podpora multitaskingu umožňuje uživatelům používat telefon, aniž by bylo třeba vypínat hudbu. Tohoto modelu bychom se měli dočkat vůbec nejdříve i u nás, na pultech českých obchodů by se měl objevit v průběhu září.