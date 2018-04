LG představilo na CeBITu nové sušenky. Zopakují úspěch?

Veletrh CeBIT byl ještě před několika lety pro výrobce mobilů jedním z nejdůležitějších míst pro představení nových modelů. Dnes však postupně na CeBIT zanevřeli a tak jedinou velkou značkou, která na letošním veletrhu představila novinky, bylo korejské LG.

Pochlubilo se novými modely z řady Cookie, které mají na co navazovat. Původní LG Cookie z roku 2008 je totiž neprodávanějším modelem korejského výrobce. Prodalo se ho víc než 10 milionů kusů. Původní Cookie možná právě proto nedostalo pouze jednoho nástupce, ale rovnou dva. Další nové modely z řady Cookie budou následovat. čtěte - Nejlevnější dotyková stylovka chce dobýt trh. Recenze LG KP500 Cookie

LG Cookie Fresh - dotykový základ

Základem nabídky dotykových LG se stane model Cookie Fresh s typovým označením GS290. Tento model se může v kategorii levných telefonů pochlubit docela pohledným designem se stříbrným orámováním. Pravděpodobně se dočkáme hned několika barevných variant.

Třípalcový dotykový displej má rozlišení 240 x 400 obrazových bodů. Nechybí možnost uložit na plochu displeje různé widgety. Podporováno je několik sociálních sítí jako je Facebook, MySpace nebo Twitter. Na internet se však bude možné připojit pouze přes EDGE. 3G sítě ani wi-fi telefon nenabídne.

Fotoaparát modelu Cookie Fresh dostal rozlišení dva megapixely. Hudbu z hudebního přehrávače bude možné poslouchat přes kvalitní sluchátka díky vestavěnému konektoru 3,5 mm. Vestavěnou paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet až o 16 GB a telefon je vybaven microUSB konektorem.

LG Cookie Plus - na internet přes 3G

Druhou novou "sušenkou" od LG je model Cookie Plus s typovým označením GS500. I ten nabízí podporu různých sociálních sítí, na internet se však můžeme připojit i přes sítě třetí generace. Wi-fi stále chybí.

Dotykový displej je stejný jako v případě modelu cookie Fresh. Fotoaparát je ale lepší, nabízí rozlišení tři megapixely. Samozřejmostí je hudební přehrávač, FM rádio a podpora paměťových karet. K dispozici je rovněž audio konektor 3,5 mm.

LG Cookie Plus má speciální funkci, pomocí které je možné posílat přes MMS screenshoty displeje. Nechybí editor típnutých obrazovek. Novinka Cookie Plus dostala elegantní moderní design a bude k mání v několika barevných provedeních. To chválíme, černá verze působ dost usedle.

Řada Cookie vděčí za svou popularitu zejména nízké ceně. Dvě novinky by neměly být výjimkou. Stanou se tak nejdostupnějšími LG vybavenými dotykovým displejem. Model Cookie Plus se začne prodávat v březnu. U druhého nového dotykového LG prozatím výrobce termín uvedení na trh neoznámil.