LG představilo LTE model Spectrum, udivuje rychlostí a displejem

Spectrum je vlastně dvojčetem modelu Optimus LTE, představeného koncem loňského roku. Ani ten se do našich končin prozatím nedostane, zákazníci by jednoduše nemohli využít jeho potenciál. Seznámení s novinkou Spectrum tak můžete brát i jako seznámení s Optimus LTE. Navíc to pro nás byla jedna z prvních příležitostí, kdy jsme mohli vidět komerční LTE sítě v akci.

Kombinace LG Spectrum a LTE sítě Verizon je pozoruhodná. Telefon na první pohled tak neohromí. Konzervativní design, celkem velké rozměry (135,4 × 68,8 × 10,4) a vysoká hmotnost (141,5 gramu) nepůsobí příliš atraktivně, stejně jako přítomnost Androidu 2.3 Gingerbread. Podle těchto parametrů je LG Spectrum klasický dvoujádrový smartphone tak někdy z první poloviny loňského roku.

Pravda, výrobce slibuje aktualizaci na Android Ice Cream Sandwich (v první polovině roku), ale ani to není kdovíco lákavého. Jenže pak stačí pohlédnout na displej. Úhlopříčka 4,5 palce ještě není nic neobvyklého, ale rozlišení 720 × 1280 pixelů je doslova dech beroucí.

LTE sítě Sítě LTE se na americkém kontinentu rychle rozjíždí, a tak můžeme tamním uživatelům závidět řadu nových zařízení, určených pro tyto vysokorychlostní mobilní sítě. Nové LG Spectrum, určené výhradně pro operátora Verizon, je jedním z takových modelů.

Když k tomu připočteme IPS panel s neuvěřitelně věrným podáním barev (také díky nové Real stripe RGB technologii), extrémně širokými pozorovacími úhly a výbornou čitelností na přímém slunci, máme tu zdaleka ten nejlepší displej, jaký jsme kdy viděli v mobilním telefonu. Takto vynikající zobrazovací schopnosti nemá snad žádný jiný displej v kterémkoli jiném kousku elektroniky.

Jenom z displeje by ale LG Spectrum živo být nemohlo. Další vynikající vlastností je podpora sítí LTE. Představitelé LG po tiskové konferenci ochotně předváděli, co síť dovede. Síť i telefon zvládají streamování HD televizního sportovního kanálu naprosto bez problémů, a to jsme se nacházeli kdesi v hloubi konferenčního centra hotelu Venetian plného novinářů. Pravda, málokdo z nich asi měl vlastní LTE telefon a málokdo ho právě používal k podobným účelům, ale i tak byla praktická ukázka schopností nových sítí i telefonů ohromující.

Vyzkoušeli jsme si i rychlost načítání www stránek. I v této oblasti je patrné zrychlení, ale není tak výrazné, jaké by uživatel očekával vzhledem ke schopnosti bez potíží streamovat HD video. Vykreslování stránek totiž limitují schopnosti telefonu a operačního systému. To ale zároveň znamená, že mobilní sítě už nejsou v případě LTE oním "úzkým hrdlem", kterým mohly být do nynějška.

Zajímavostí modelu Spectrum jsou i nová pouzdra. Prozatím není jasné, které varianty se dostanou do prodeje, ale z vystavených vzorků to určitě několik bude. Pouzdro chrání i displej telefonu a nechává pro něj pouze menší průzor o úhlopříčce zhruba dva palce. Telefon se po zasunutí do pouzdra přepne do speciálního módu, který v tomto "okénku" zobrazuje hodiny a informace o zmeškaných událostech.

Optimus LTE je tak ukázkou toho, co u nás mobilní telefony budou umět nejdřív za pár let. A to je tak trochu k vzteku, i když je pravda, že v drtivé většině případů asi tak rychlý mobilní internet nevyužijeme.

