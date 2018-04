Podle serveru Mobile Choice nabídne LG do konce letošního roku dvanáctimegapixelový fotomobil. Ten se tak stane konkurentem již prezentovaného Sony Ericssonu Idou, který by se měl také dostat do prodeje do konce letošního roku.

LG v současné době nabízí osmimegapixelové fotomobily. Již prodávané LG Renoir nyní doplňuje novinka Viewty Smart, která se začíná prodávat na vybraných evropských trzích v těchto dnech. Více o LG Viewty Smart naleznete v tomto článku.