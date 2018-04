Smartphone, který má displej jako iPad. Seznamte se s LG Optimus Vu

První generace Samsungu Galaxy Note s více než deseti miliony prodanými kusy nedalo spát jihokorejskému rivalovi LG. Ten proto připravil obdobně zaměřeného křížence tabletu a smartphonu, svým konceptem se však značně liší. Model Optimus VU si získal značnou popularitu v Jižní Koreji. Na domácím trhu jde do prodeje dokonce už nástupce Optimus Vu 2.

My se podíváme na evropskou verzi P895 modelu Optimus Vu, který se od původního jihokorejského provedení liší. I když se na našem trhu oficiálně prodávat nebude, jde o zajímavý přístroj, který ukazuje možné cesty kříženců smartphonů s tablety.

LG šlo v případě modelu Optimus Vu zcela jinou cestou než Samsung se svým telefonem Galaxy Note. Jestliže Note svým tvarem stále připomíná běžný smartphone, tak LG je zcela originální. Nové LG běžný smartphone na první pohled příliš nepřipomíná, spíše vypadá jako zmenšený tablet.

Displej 4:3 s otazníkem

Jihokorejský výrobce totiž svého křížence vybavil netradičním displejem s poměrem stran 4:3. Oproti Samsungu Galaxy Note je tak nové LG extrémně široké a přitom poměrně nízké. Pětipalcový displej je široký necelých osm centimetrů, na výšku má přes deset centimetrů.

LG Optimus Vu: díky rozměrnému displeji je menu přehledné.

Displej s rozlišením 1 024 × 768 na první pohled mnoho výhod nepřináší. Filmy ve standardu 4:3 patří minulosti, HD rozlišení se standardně používá v poměru stran 16:9. Na sledování filmů tak nové LG příliš stavěno není. Displej typu IPS je jinak kvalitní a docela dobře čitelný i na slunci.

LG Optimus Vu: displej s poměrem stran 4:3 dává telefonu netradiční proporce. LG Optimus Vu: pod displejem se nachází čtyři funkční tlačítka. LG Optimus Vu: celý telefon obepíná kovový rámeček.

Aplikace a hry, které se špatně zobrazí při poměru stran 4:3, lze zobrazit v klasickém zobrazení. Stačí při spuštěné aplikaci delší chvíli podržet tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku a potvrdit volbu. Potom se aplikace a hry nezobrazují na celé ploše displeje, ale s černými pruhy nahoře a dole.

LG Optimus Vu: základní zobrazení LG Optimus Vu: hlavní menu ve zobrazení 5 × 5 ikon LG Optimus Vu: hlavní menu ve zobrazení 6 × 6 ikon

Na druhou stranu je na širokém displeji velmi komfortní prohlížení internetu. Pohodlně se ovládá i samotný telefon. Zde máme na mysli především pohodlnou klávesnici, která na širokém displeji nezavdává příčinu pro překlepy. Menu telefonu může být zobrazeno až v matici 6 × 6 ikon.

Do opravdu velké kapsy

Široká konstrukce telefonu však není příliš ergonomická. U extrémně širokého mobilu s rozměry 139,6 × 90,4 × 8,5 milimetru je ovládání v jedné ruce vyloučeno. Telefon se jen tak tak vejde do kapsy kalhot běžné velikosti, ale nošení je značně nepohodlné. Konkurent v podobě Samsungu Galaxy Note II je o poznání užší, ale také o dost vyšší. Pro porovnání jeho rozměry jsou 151,1 × 80,5 × 9,4 milimetru.

LG Optimus Vu: novinka od LG je na pomezí smartphonu a tabletu.

Optimus Vu používá operační systém Android ve verzi 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Uživatelské prostředí je prakticky shodné s tím, které nabízí nedávno testované LG Optimus 4X HD (více zde).

LG Optimus Vu: oproti běžným smartphonům je nové LG extrémně široké. LG Optimus Vu: na levém boku je zakrytovaná zdířka pro micro SIM kartu. LG Optimus Vu: zadní kryt je k telefonu připevněn napevno.

Optimus Vu má čtyři funkční dotyková tlačítka umístěná pod displejem. Levé slouží pro návrat, druhé zleva pro návrat na úvodní obrazovku, druhé zprava slouží k vyvolání spuštěných aplikací a to zcela vpravo je vyhrazeno pro kontextovou nabídku.

QuickMemo poznámky

Specialitou testovaného LG jsou poznámky QuickMemo. Buď můžeme napsat jednoduchou poznámku pomocí stisku tlačítka na vrchu telefonu, nebo propracovanější v aplikaci Notebook. Jednodušší poznámku lze psát i na pozadí snímaného zobrazení displeje.

LG Optimus Vu: v telefonu lze vytvářet poznámky. LG Optimus Vu: při psaní poznámky si lze vybrat druh papíru nebo barvu podkladu. LG Optimus Vu: u poznámek lze zvolit typ pera a barvu, tloušťku a sytost čáry.

Propracovanější poznámka může potom mít specifický typ "papíru", barvu pozadí nebo kryt poznámky pro přehledné zobrazení v seznamu poznámek. Na výběr je i typ pera nebo můžeme nastavovat barvu, tloušťku a sytost čáry. S telefonem by se mělo dodávat dotykové pero, to jsme však neměli k dispozici. Pero se musí nosit samostatně, do těla telefonu se nezasunuje.

Bez paměťových karet

LG nepostrádá podporu 3G, wi-fi, satelitní navigaci nebo podporu technologie NFC. Fotoaparát je osmimegapixelový s možností pořizovat videa až v rozlišení 1 920 × 1 080 obrazových bodů. Samozřejmostí je autofokus a blesk. Druhý fotoaparát je 1,3megapixelový. Vestavěná uživatelská paměť má kapacitu 32 GB, uživatel však může využít pouze 26,5 GB. Paměť není dále rozšiřitelná pomocí paměťových karet.

LG Optimus Vu: nové LG není to pravé pro drobné ženské ruce. LG Optimus Vu: na pravém boku jsou umístěna dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti. LG Optimus Vu: vedle audio konektoru a konektoru micro USB najdeme na vrchu telefonu tlačítko pro zapnutí a tlačítko pro aktivaci Quick Memo poznámek.

Testovaný smartphone používá čtyřjádrový procesor Nvidia Tegra 3 taktovaný na frekvenci 1,5 GHz a paměť RAM má kapacitu 1 GB. Chod telefonu je svižný, ale stejně jako v případě modelu Optimus 4X HD nás otravovalo "načítání" při vstupu do hlavního menu.

Luxusní vzhled, špičkové zpracování

Základní vzhled tedy až tak osobitosti nepobral. Rovné linky a ostré hrany už nabízí několik smartphonů, na tak velkém přístroji ovšem působí elegantně. K prémiovému nádechu nejvíce přispívá zpracování a použité materiály. Už v testu Optimusu 4X HD jsme si pochvalovali kvalitu zpracování, novinka Optimus Vu jde ještě dál. Testovaný telefon boduje propracovanými detaily.

LG Optimus Vu: aplikace nebo hry lze spustit tak, aby byl zachován poměr stran 4:3. LG Optimus Vu: při tradičním zobrazení aplikací nebo her zůstavají na displeji černé pruhy. LG Optimus Vu: pro pohodlné prohlížení internetu je displej jako stvořený.

Celý telefon obepíná rozměrný kovový rámeček, který se podepisuje i na vyšší hmotnosti 168 gramů. Samsung Galaxy Note II s hmotností 180 gramů je však ještě těžší. Součástí rámečku jsou vrchní tlačítka. Jedno slouží pro zapnutí a probuzení telefonu, druhé vyvolává zmiňovanou poznámku QuickMemo. Tlačítka jsou opět kovová.

LG Optimus Vu: baterie je nevyměnitelná. LG Optimus Vu: na vrchu telefonu se nachází konektor micro USB zakrytovaný odsuvnou kovovou krytkou. LG Optimus Vu: zpracování telefonu je na vysoké úrovni.

Na pravém boku najdeme v rámečku zakomponovaná tlačítka pro regulaci hlasitosti. Ta jsou plastová. MicroUSB slot umístěný na vrchu telefonu kryje kovová zarážka. Na vrchu je i konektor pro připojení sluchátek a na spodní hraně jsou viditelné dva efektní šrouby.

LG Optimus Vu: při přímém porovnání se Samsungem Galaxy S II vyniknou obří rozměry nového LG. LG Optimus Vu: nové LG má extrémně širokou konstrukci. LG Optimus Vu: kovový rámeček působí bytelně.

Zpracování je špičkové, čemuž přispívá i dokonalé slícování jednotlivých částí. Zadní kryt totiž není odnímatelný, telefon tak působí jako z jednoho kusu. Toto řešení s sebou ovšem přináší nemožnost měnit baterii. Micro SIM karta se vkládá do zdířky na levém boku, kterou kryje plastová krytka. Tu nelze otevřít bez použití špendlíku nebo jiného tenkého nástroje.

Optimus Vu jde vlastní cestou

Nové LG Optimus Vu v nás zanechalo rozporuplné pocity. Specifický segment kříženců tabletů se smartphony daleko lépe a praktičtěji zastupuje Samsung se svým modelem Galaxy Note. Ten nabízí ještě větší displej, o pokročilém multitaskingu u novinky Galaxy Note II nemluvě.

Oproti konkurenčnímu Samsungu ale vypadá testované LG jako z jiného světa. Celoplastový Galaxy Note působí vedle elegantního LG poněkud chudě. LG si dalo záležet a jeho tableto-smartphone působí luxusním dojmem. Ten, kdo hledá reprezentativní přístroj, by se měl poohlédnout spíše po Optimusu Vu (pokud ho sežene v zahraničí).

Vzhled a zpracování ovšem nejsou všechno. Použití displeje s poměrem stran 4:3 mnoho výhod nepřináší. Někomu nemusí vyhovovat zabudovaná baterie, jinému fixní paměť, ač s dostatečnou kapacitou. Otázkou také je, kdy Optimus Vu dostane upgrade na nejnovější android 4.1 Jelly Bean, kterým je vybaven konkurenční Galaxy Note II.