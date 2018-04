LG Optimus One jde na dračku a Samsung slaví úspěchy s Galaxy Tab

Chytrý telefon LG Optimus One překonal hranici milionu prodaných kusů 16. listopadu, tedy pouhých 40 dní po zahájení prodeje. Telefon se přitom zatím zdaleka nedostal na všechny trhy. Model Optimus One se tak stal nejrychleji prodávaným telefonem v historii značky.

Optimus One si získal zákazníky především kombinací elegantního vzhledu, výborné výbavy a příznivé ceny. Zároveň je to jeden z prvních chytrých telefonů vybavených operačním systémem Android 2.2, který přináší řadu vylepšení oproti starším verzím. Zákazníci tak Optimus často volí na úkor konkurenčních modelů, které novou verzi systému nemají a příchod updatu je nejistý. Podle LG pak po modelu Optimus One nejčastěji sahají uživatelé, kteří si kupují svůj první smartphone.

Milionem prodaných kusů se Optimus One zařadil do elitního klubu úspěšných smartphonů, kam patří Apple iPhone, Samsung Wave, Samsung Galaxy S nebo Nokia 5800 XpressMusic. V rychlosti prodejů patří Optimus One kamsi do středu pole. Zatímco Apple prodal milion iPhonů 4 za jediný den (za 3 dny pak 1,7 milionu), Galaxy S na stejnou metu potřeboval skoro tři týdny, Samsung Wave necelý měsíc a Nokia téměř tři měsíce.

Na dalšího milionářského rekordmana má opět zaděláno Samsung. Jeho tabletů Galaxy Tab se od začátku prodeje v polovině října prodalo přes 600 000 kusů a do konce roku se chystá pokořit milionovou hranici.