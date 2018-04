Optimus Nexus od LG se ukazuje v celé kráse na kvalitních fotografiích

Firma LG by měla svůj Optimus Nexus představit koncem října. Zatím se tedy musíme spokojit s neoficiálními informacemi. Optimus Nexus bude vycházet z nového LG Optimus G. Nabídne tak čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdargon S4 Pro, taktovaný na frekvenci 1,5 GHz.

Paměť RAM bude mít velikost 2 GB. Vyfotografovaný smartphone má podle serveru Tech.onliner.by vestavěnou paměť 8 GB. Vzhledem k tomu, že by Nexus od LG neměl podporovat paměťové karty, je to málo, protože část paměti si zabere operační systém. Možná ale budou existovat i verze s větší pamětí.

Displej bude mít rozlišení 1 280 × 768 obrazových bodů a úhlopříčku 4,7 palce. Funkční klávesy jsou součástí displeje. Dříve se spekulovalo, že by Optimus Nexus měl mít 13megapixelový fotoaparát, ale nakonec bude mít foťák novinky rozlišení pouze 8 megapixelů.

Připravovaný smartphone s typovým označením E960 známý zatím pod kódovým označením Mako používá nejnovější systém Android ve verzi 4.1.2 Jelly Bean. Do prodeje se ale nové LG možná dostane s ještě novější verzí systému Android.

Do prodeje by se měl nový Nexus od LG dostat 29. října. V prodeji bude ve Spojených státech pouze přímo z internetového obchodu Google Play Store. Cena by podle dostupných informací měla být 399 dolarů bez kontraktu, tedy v přepočtu pod osm tisíc korun.

Produktová řada telefonů Nexus je připravovaná vždy ve spolupráci se společností Google. Specifikum této série je ale v tom, že telefony produkují různí výrobci. S telefony Nexus se tak setkáme nejen u LG, ale například i u Samsungu nebo v rámci tabletů u Asusu.