LG Optimus Me je jednoduchá novinka s operačním systémem Android

Po modelech Optimus 2X a Optimus Black představených na veletrhu CES už známe další LG, které připravil jihokorejský výrobce pro letošní rok. Nový model Optimus Me (typové označení P350) si odbyl virtuální prezentaci na stránkách Facebooku, výrobce však prozatím nesdělil detaily ohledně jeho výbavy. Z dostupných informací je patrné, že to bude jednoduchý, a tudíž i levný smartphone.

Nový Optimus Me by měl používat operační systém Android ve verzi 2.2 Froyo. Rozlišení displeje nabídne 320 × 480 obrazových bodů. Jeho úhlopříčka je prozatím neznámá. Fotoaparát pravděpodobně nabídne možnost pořizovat až třímegapixelové snímky. Blesk však chybí. Telefon by měl podporovat jak wi-fi, tak 3G sítě včetně HSPA.

Součástí výbavy je i GPS navigace. Skromnou vestavěnou paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet microSDHC.

Design telefonu se drží při zemi. Optimus Me přijde na trh v několika verzích lišících se barvou zadního krytu. Rozměry telefony jsou 113,5 × 59 × 13,3 milimetru. Hmotnost telefonu by se měla pohybovat okolo 130 gramů. Dostupnost ani cenu výrobce prozatím neprozradil.