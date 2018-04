LG chystá dva levné telefony i špičkový Optimus G2

Optimus L4 II bude kompaktní smartphone, což dokládá displej úhlopříčky 3,8 palce. Rozlišení 320 × 480 obrazových bodů pak jasně připomíná, že novinka rozhodně nemá ambice utkat se s přístroji střední třídy. Pod displejem je obligátní trojice tlačítek (domů, zpět a menu), přičemž prostřední z nich obepíná výrazný žlutý rámeček.

Předinstalovaný systém Android 4.1 Jelly Bean rozpohybuje procesor MediaTek MT6575 o taktu 1 GHz, kterému s výpočty pomůže 512 MB operační paměti a samozřejmě i grafická jednotka.

Vnitřní paměť má velikost 4 GB a aplikace nebo fotografie zachycené 3MPix fotoaparátem ale bude možné ukládat také na paměťovou kartu. Akumulátor kapacity 1 700 mAh spolu s menším displejem zaručí slušnou výdrž telefonu na jedno nabití.

Model Optimus L4 II Dual má odlišný design. Horní a spodní strana je mírně oblá, větší rádius pak má i zaoblení rohů. Pod stejně velkým displejem je pak čtveřice dotykových tlačítek.

Další specifikace by se kromě podpory dvou SIM karet neměly od základní verze lišit. Jen mírně odlišné pak budou pořizovací náklady. Optimus L4 II půjde v Rusku do prodeje v přepočtu za asi 3 500 korun, dvousimkový L4 II Dual bude zhruba za 3 800 korun. Obě novinky by měly být dostupné v Evropě a Asii.

Optimus G2 coby pátý Nexus se znovu ukazuje

Chystaný Optimus G2 pak stane na samotné špici portfolia výrobce. První snímek přístroje unikl začátkem května, nyní se přidává další. Zatímco předchozí fotografie, publikována na twitterovém účtu @evleaks, zachycovala celý přístroj, na novém snímku je vidět pouze jeho horní část.

Dřívější spekulace uváděly, že telefon bude mít pětipalcový Full HD displej (1 080 × 1 920 bodů) a pohonnou jednotkou se stane špičkový Qualcomm Snapdragon 800. To se zatím nepotvrdilo. Je však téměř jisté, že Optimus G2 takovou, nebo podobnou výbavu nabídne. Proslýchá se totiž, že by měl mít stejné parametry jako chystaný pátý referenční Nexus. Stejně tomu bylo i v případě dvojice Optimus G a Nexus 4.

Viceprezident evropské divize LG Kim Won sice v nedávném interview pro magazín All about phones odmítl, že by v LG Google Nexus 5 připravovali, ale tiskové oddělení firmy jeho vyjádření záhy označilo za nedorozumění. Později pak korejský server Daum.net informoval, že vývoj pátého Nexusu v LG je v plném proudu.

Tenký okraj displeje i ovládání na zádech?

Proslýchalo se, že Optimus G2 bude mít okolo displeje jen nezbytný milimetrový rámeček a mluvilo se i o dotykové plošce na zádech přístroje. Zatímco předpovědi o minimálních okrajích nový snímek tak úplně nenaplňuje, absence tlačítek po obvodu i na čele přístroje naznačuje, že by jisté dotykové ovládací prvky na zádech skutečně mohly být.

Optimus G2 by měl být na trh uveden během třetího čtvrtletí letošního roku, a je tak pravděpodobné, že se zanedlouho dočkáme dalších, tentokrát snad již jasnějších informací.