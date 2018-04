Stylový prcek s androidem za pár korun. Recenze LG Optimus L3

V nižší a ve střední třídě stále chybí stylová zařízení, která by systém Android přinesla i uživatelům, kteří požadují hezký design. LG Optimus L3 se snaží zaujmout právě tyto zákazníky nízkou cenou a výtečným provedením. Telefon skvěle padne do ruky a ostře řezané čelní okraje precizně přecházejí do oblého zadního krytu baterie. Povedla se i kombinace barev, která působí nadmíru elegantně.

Telefon nabídne z hlediska výbavy vše od GPS až po podporu sítí třetí generace (HSDPA) a wi-fi. Uživatelské prostředí je velmi svižné a procesor s frekvencí 800 MHz odvádí dobrou práci. Spolu s malou operační pamětí (256 MB) sice nestačí na graficky náročné hry, ale základní sestavu v podobě těch nejoblíbenějších z Play Store zvládne.

Plusy a mínusy Proč koupit? výdrž baterie

elegantní vzhled

malé rozměry

rychlé uživatelské prostředí

nízká cena Proč nekoupit? nízké rozlišení displeje

horší fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 3 290 Kč s DPH

Jedinou výraznější skvrnou je rozlišení displeje 240 × 320 pixelů, které nepůsobí vůbec dobře a konkurence je na tom o něco lépe. Na druhé straně: menší displej se úsporně chová k baterii, s níž vydržíte na příjmu minimálně dva dny. Pouze na ozdobu je však fotoaparát s rozlišením 3 Mpix, který se na nic víc než občasné momentky nehodí.

Vzhled a konstrukce: styl pro každého

Optimus L3 se může pochlubit jedním z nejlepších dílenských zpracování v nižší třídě, a to jak po stránce kvality provedení, tak i designem. Z obyčejných plastů se podařilo vykouzlit drobečka, kterému byste hádali klidně dvakrát tak vysokou cenu.

Čelní kombinace tmavé a šedivé barvy je sice relativně usedlá, ale situaci rozjasní zadní bílý kryt baterie s výrazným lemováním okolo fotoaparátu. Pozor však na drobné nečistoty, které se mohou držet mezi drobnými výstupky. Nemá snad ani cenu zmiňovat nutnost pravidelně přelešťovat čelní sklíčko. Pod displejem se schovává dvojice senzorových kontextových tlačítek a hardwarové tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku.

Na levé straně přístroje naleznete dvojici pro regulaci hlasitosti, horní stranu okupuje 3,5mm jack a vypínací tlačítko. Sestavu zakončuje microUSB konektor pod displejem. I přes použitou baterii s kapacitou 1 500 mAh se podařilo udržet hmotnost na příznivých 110 gramech. Rozměry telefonu jsou 102 × 61 × 11 mm a prakticky celý přístroj se vám schová do dlaně.

Operační systém: rychlík podle nálady

V těle modelu L3 tepe papírově relativně rychlý procesor s frekvencí 800 MHz, který se společně s uživatelským prostředím Optimus UI stará o velkou svižnost při pohybu v nabídkách. Na náročné hry však dopředu zapomeňte a připravte se i na občas otravnou hlášku, kdy systém hlásí, že by bylo pro větší plynulost dobré ručně pozavírat některé aplikace na pozadí.

O to se však již stará operační systém Android ve verzi 2.3.6 a je to pouze nejspíše obava výrobce o relativně malou paměť 256 MB. Na povýšení na verzi 4.0 ICS se nejspíše tento drobek nedočká.

Pro uživatele je připravená vnitřní paměť zhruba o velikosti 150 MB, rozšířitelná pomocí paměťových karet microSD. V přístroji naleznete celou řadu tradičních předinstalovaných aplikací, ale i méně běžné kousky jako například Polaris Viewer.

Zbytek programů, například videopřehrávač nebo MP3 přehrávače bez ekvalizéru, nejspíše brzy nahradí kvalitnější alternativy z Play Store, které jsou z velké části zdarma.

Displej a výdrž baterie: kámen úrazu

Největším prokletím modelu Optimus L3 je displej s úhlopříčkou 3,2 palce a rozlišením pouze 240 × 320 pixelů. Na displeji je velmi patrný rastr, obrázky nevypadají dobře a o sytosti barev se nedá vůbec hovořit. Podprůměrná je rovněž i čitelnost na přímém slunečním světle a bez maximální úrovně podsvícení je boj téměř zbytečný. Konkurence přitom v některých případech nabídne za stejné peníze daleko lepší pokoukání.

V malém těle se nachází spousta energie a při našem testování jsme se pouze málokdy dostali s výdrží pod dva dny. Spíše jsme se drželi u hranice až tří dní na jedno nabití. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách využívání nejrůznějších aplikací.

Funkce: přebytečný fotoaparát

Kromě kompletní datové vybavenosti se můžete těšit na GPS a kvalitní integrovaný internetový prohlížeč, který LG po grafické stránce lehce poupravilo. V horním notifikačním panelu kromě šikovných zkratek pro zapnutí či vypnutí nejpoužívanějších funkcí naleznete i panel MP3 přehrávače. Tomu navíc sekunduje FM rádio s RDS.

Možná trochu navíc je v telefonu fotoaparát bez automatického ostření a přisvětlovací diody, který sice nabídne relativně vysoké rozlišení 3 Mpix, výsledné snímky však odpovídají daleko nižší úrovni. Často jsou přepálené barvy a o ostrosti nemůže být ani řeč. Přestože se pohybujeme ve velmi nízké cenové kategorii, výkon jsme přeci jenom očekávali o něco lepší.

Konkurence – dusno v nejnižší třídě

Hlavními konkurenty modelu Optimus L3 jsou především Samsung Galaxy Y, Mini (brzy již v druhé verzi), Pocket a Huawei Ideos X3, který drtí své soky především vyšším rozlišením displeje a celkově jeho lepší kvalitou a věrností barev. Na druhé straně nemají tito konkurenti pro někoho až tak elegantní vzhled a zajímavě tvarované tělo přístroje. Tuhý protivník se skrývá i v loňském modelu Sony Ericsson Xperia Mini nebo Xperia X8. Pokud však hledáte podobně elegantní přístroje s operačním systémem Android a nehledíte na každou korunu, můžete se poohlédnout i po dospělejších bratříčcích v podobě modelů L5 a L7.

