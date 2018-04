LG Optimus G2 by měl mít Full HD displej s úhlopříčkou 5,5 palce

Současný model Optimus G je konkurentem pro Samsung Galaxy S III. Jeho nástupce si to však na trhu rozdá spíše s modelem Galaxy Note II. Podle informací serveru Asiae totiž bude mít připravovaná novinka od LG displej s úhlopříčkou 5,5 palce.

Telefon s pravděpodobným označením Optimus G2 se tak zařadí po bok dalších kříženců smartphonů s tablety. Chystaný Samsung Galaxy S IV by měl pětipalcový displej.

Displej nového LG bude mít Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů), které se stane v příštím roce u špičkových smartphonů standardem. Už nyní nabízí takto vybavené smartphony HTC, Sharp nebo čínské Oppo.

Připravovaný Optimus G2 by měl být vybaven dosud nepředstaveným operačním systémem Android Key Lime Pie. Používat by měl čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Prime na frekvenci 2 GHz. Samozřejmostí by měla být podpora sítí LTE.