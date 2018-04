LG představilo Optimus G Pro. Konkurenta pro Samsung Galaxy Note II

O LG Optimus G Pro se ví už delší dobu. Nyní tento model jihokorejský výrobce oficiálně představil, zatím ale pouze pro svůj domácí trh. Dříve uvedený Optimus G Pro pro japonský trh se liší. Výstavní premiéru si novinka odbude na veletrhu MWC, který začíná 25. února. Na něm by měla být představena evropská verze, která by se neměla nijak výrazně lišit.

Nové LG je pořádný kus telefonu. Velké rozměry jsou daní za obří 5,5palcový displej, ten je stejně velký jako u konkurenčního Samsungu Galaxy Note II. Displej je typu IPS a pochází přímo od LG. Displej má Full HD rozlišení (1 920 x 1 080 obrazových bodů) a jemnost 400 ppi. Optimus G Pro je díky minimálním okrajům okolo displeje o něco menší než Galaxy Note II, jeho rozměry jsou 150,2 x 76,1 x 9,4 milimetru.

Optimus G Pro patří tedy do stejné kategorie kříženců smartphonů s tablety jako Galaxy Note II. Zarazí však vzájemná podobnost obou přístrojů. LG jako by od Samsungu trochu opisovalo, a tak má Optimus G Pro stejně výrazně zakulacené rohy a pod displejem najdeme téměř identické ústřední tlačítko. To má v případě nového LG různobarevné podsvícení.

Kříženec od LG používá systém Android ve verzi 4.1.2 Jelly Bean. Čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600 je taktován na frekvenci 1,7 GHz. Nové LG je prvním smartphonem vybaveným tímto novým procesorem. Paměť RAM má kapacitu 2 GB, vestavěná uživatelská paměť potom 32 GB. O další 32 GB lze uživatelskou paměť zvětšit pomocí paměťových karet.

Novinka podporuje sítě čtvrté generace LTE. Třináctimegapixelový fotoaparát s LED bleskem doplňuje přední fotoaparát s rozlišením 2,1 megapixelu. Nové LG je vybaveno vyměnitelnou baterií, která má podle výrobce v dané kategorii smartphonů nejvyšší kapacitu 3 140 mAh.

Nové LG nedisponuje dotykovým perem, má však několik vylepšení svého uživatelského rozhraní. Jedním z nich je Dual Recording, tedy možnost nahrávat video oběma kamerami současně. Tato funkce tak umožňuje obraz v obrazu. Dalším vylepšením známým už ze smartphonů řady Nexus s Androidem 4.2 je možnost pořizovat panoramatické snímky v rozsahu 360 stupňů.