Supervýkonné LG Optimus G: zabiják Galaxy S III oficiálně představen

Značka LG hraje zatím na poli smartphonů druhé housle. Změnit by to měl nový špičkový model Optimus G, který svou výbavou překonává současné top modely konkurence, jako jsou Samsung Galaxy S III nebo HTC One X. Nové LG se začne na domácím jihokorejském trhu prodávat už v září. Další trhy budou následovat.

LG Optimus G bude jedním z nejvýkonnějších smartphonů na trhu. Používá čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 s taktem 1,5 GHz. Novinka má dále grafický procesor Adreno 320 a paměť RAM má kapacitu 2 GB. Vestavěná uživatelská paměť nabízí kapacitu 32 GB. Operační systém Android není v nejnovější verzi 4.1 Jelly Bean, ale ještě ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich.

Displej nového smartphonu má True HD rozlišení, tedy 768×1 280 obrazových bodů. Displej s úhlopříčkou 4,7 palce je typu IPS+ s jemností 300 ppi. Poměr stran displeje je 15:9. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů, druhý fotoaparát 1,3 megapixelu.

Výbava nového LG zahrnuje všechny pokročilé funkce. Telefon podporuje sítě čtvrté generace LTE, na internet se lze připojit i přes wi-fi. K dispozici je A-GPS navigace. Bluetooth je ve verzi 4.0, USB ve verzi 2.0. Telefon také podporuje technologie NFC a DLNA.

Optimus G má dále několik nových funkcí. Výrobce zmiňuje možnost přibližování a oddalování v průběhu přehrávaní videa. Další funkce umožňuje po připojení k televizi zobrazovat na displeji jiný obsah než na televizní obrazovce. Telefon také nabízí možnost odesílání pořízených snímků displeje s ručně dopsanou poznámkou nebo hlasové ovládání fotoaparátu.

Design telefonu navazuje na poslední designovou linii smartphonů LG. Rohy jsou však oproti jiným letošním novinkám tohoto výrobce mírně zaoblené.

Optimus G není žádný drobeček, jeho rozměry jsou 131,9×68,9×8,45 milimetru. Nový smartphone bude v kapse cítit i díky hmotnosti 145 gramů. Baterie má kapacitu 2 100 mAh.