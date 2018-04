Poněkud nedotažené čtyřjádro. Recenze LG Optimus 4X HD

LG je zajímavé v tom, že jako výrobce smartphonů dokáže přinášet pokrokové postupy. Nikdy své inovace ovšem nedokáže náležitě prodat. LG jako první nabídlo smartphone s dvoujádrovým procesorem nebo připravilo první 3D smartphone. Ani z jednoho modelu se však obchodní trhák nestal.

I dnes testované LG si připisuje prvenství. Model Optimus 4X HD byl totiž první oficiálně představený smartphone se čtyřjádrovým procesorem. Do prodeje se však dostal až po přímých konkurentech. Samsung nebo HTC začali své vrcholné čtyřjádrové smartphony prodávat dříve.

LG už dokonce představilo nástupce Optimus G se skvělými parametry. Zájem uživatelů se tak logicky zaměřuje na nový vlajkový produkt s opravdu zajímavou výbavou.

LG tak nástup nových výkonných smartphonů příliš nezachytilo. Nezbývá než doufat, že se poučí a svůj očekávaný nový model Optimus G nezačne prodávat příliš pozdě.

Vzhled a konstrukce

Telefon působí bytelně a svým zpracováním působí až luxusním dojmem. Kryt baterie je sice pouze plastový, ale jeho zajímavá povrchová struktura a příkladné slícování vypadá hodnotně.

LG Optimus 4X HD - minimalistický design postrádá jakoukoliv výstřednost.

Celý telefon obepíná kovový rámeček, tedy vlastně dva. Mezi dvě kovové obruby je totiž elegantně zakomponován plastový pás, který je na bocích vroubkovaný. Telefonu to tak dodává osobitý vzhled. Ke zpracování nemáme připomínky, telefon působí kvalitně.

Design je na náš vkus až příliš nenápadný. LG razí heslo "v jednoduchosti je krása", ale testovaný smartphone je až příliš jednoduchý. Přesto telefonu nemůžeme upřít jistou dávku elegance.

LG Optimus 4X HD - design se vyznačuje pravými úhly. LG Optimus 4X HD - minimalistický design postrádá jakoukoliv výstřednost. LG Optimus 4X HD - zezadu vypadá testovaný smartphone elegantně.

Výrobce vsadil na designovou čistotu a minimalismus, na podobný hranatý design s rovnými linkami však přešlo i Sony. Nové LG tak zvláštní originalitou nepřekvapí, tedy s výjimkou zmiňovaných vroubkovaných boků.

Takový Samsung Galaxy S III si s jiným smartphonem nespletete. Nové LG vypadá hodnotněji, a to i ve srovnání s HTC One X. Černé provedení ale vypadá poněkud usedle, více to telefonu sluší v bílé verzi.

LG Optimus 4X HD - plastová záda telefonu mají jemnou strukturu.

Černá verze je také náchylnější k umazání. Čelo telefonu s rozměrným displejem je z podstaty náchylné ke sběru daktyloskopických dat, otisky prstů však nezůstávají pouze na displeji, ale i na horní a spodní části předku telefonu. Veškerá elegance je po pár minutách používání pryč.

Telefon má minimum ovládacích prvků. Nahoře najdeme tlačítko pro zapnutí a na levém boku pak dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Pod displejem se nachází trojice senzorových ovladačů.

LG Optimus 4X HD - základní zobrazení. LG Optimus 4X HD - po stažení notifikační lišty se objeví ikona pro poznámku Quick Memo. LG Optimus 4X HD - ikony jednotlivých funkcí lze v notifikační liště měnit.

Prostřední senzorové tlačítko slouží při delším podržením pro vyvolání seznamu naposled spuštěných aplikací. Levé tlačítko slouží pro návrat, to pravé potom k vyvolání kontextové nabídky. Tlačítka jsou od sebe dostatečně vzdálená, a tak nedochází k přehmatům. Tlačítka nejsou bez podsvětlení téměř vidět, na přímém slunci by mělo být jejich podsvětlení intenzivnější. Notifikační diodu přístroj nemá.

LG Optimus 4X HD - funkční tlačítka nejsou bez podsvícení téměř vidět.

Nové LG je s rozměry 132,4 × 68,1 × 8,9 milimetru pořádný kus telefonu. Je však o něco menší než největší konkurenti Samsung Galaxy S III nebo HTC One X. Kompaktnější rozměry jsou dány menšími okraji okolo rozměrného displeje. Na vyšší hmotnosti 141 gramů má podíl především kovový rámeček.

Výkon

LG Optimus 4X HD používá čtyřjádrový procesor Nvidia Tegra 3 s taktem 1,5 GHz a grafický čip Nvidia GeForce. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. To je papírově slušně výkonná sestava, v benchmarcích ale novinka od LG zaostává za svými čtyřjádrovými konkurenty Samsungem Galaxy S III i HTC One X.

LG Optimus 4X HD - hlavní menu má obdobné uspořádání jako Samsung Galaxy S III. LG Optimus 4X HD - k použití je několik typů widgetů. LG Optimus 4X HD - přehledné menu pro telefonování.

Dostatečně výkonné "železo" zaručuje plynulou grafiku při náročných hrách, zejména těch specializovaných z portálu Tegra Zone. Samotný chod přístroje ovšem tak bez poskvrnky není. Telefon nás překvapil nepříjemnou vlastností, která spočívá v občasném "načítání" při vstupu do hlavního menu z úvodní obrazovky. Načítání sice trvá chvilku, u tak výkonného smartphonu je to ale zarážející.

LG Optimus 4X HD - zezadu působí testovaný smartphone až luxusně.

LG Optimus 4X HD používá operační systém Android ve verzi 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Upgrade na nejnovější android 4.1 Jelly Bean výrobce prozatím neoznámil. Vzhledem k problematické podpoře od výrobce z minulosti je otázkou, zda se aktualizace vůbec dočkáme.

LG Optimus 4X HD - rozhraní hudebního přehrávače. LG Optimus 4X HD - hudební přehrávač můžeme ovládat ze základní obrazovky. LG Optimus 4X HD - ukázka Quick Memo poznámky.

Telefon používá vlastní uživatelskou nadstavbu, která se svou strukturou podobá TouchWizu na Samsungu Galaxy S III. Hlavní menu je tak rozděleno na složku s vestavěnými aplikacemi, staženými aplikacemi a widgety.

Menu může být zobrazeno buď v matici 4 × 5 ikon nebo 5 × 6 ikon. Druhé zobrazení je však značně nepřehledné. Domovská obrazovka může mít až sedm stránek a zvolit si můžeme procházení dokola. Telefon umožňuje zvětšení písma u popisků i změnu fontu.

Displej

LG Optimus 4X HD se může pochlubit velmi kvalitním displejem. Jak název telefonu napovídá, má HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů. Displej je dostatečně rozměrný, jeho úhlopříčka je 4,7 palce. Z nejbližších konkurentů má pouze Samsung Galaxy S III o něco větší displej (4,8 palce).

LG Optimus 4X HD - zajímavým designovým prvkem je jemné vroubkování v rámečku obepínajícím celý telefon.

Displej je typu True HD IPS a nabízí velmi kvalitní zobrazení. Barvy jsou věrné, pouze černá není tak úplně černočerná. Jemnost displeje testovaného smartphonu je 313 ppi. Displej je tak jemnější než u Samsungu Galaxy S III (306 ppi). Displej HTC One X má potom jemnost jen o trošku horších 312 ppi.

LG Optimus 4X HD - internetový prohlížeč. LG Optimus 4X HD - základní zobrazení v mapách. LG Optimus 4X HD - přehledné satelitní zobrazení v mapách.

Displej je jednou z hlavních předností testovaného telefonu, je docela dobře čitelný i na přímém slunci. Pouze škoda, že uživatelské prostředí nemá atraktivnější grafické a barevné provedení. Kvality displeje tak vyniknou především při hrách nebo při prohlížení fotografií či sledování videa.

Výbava

Při zkoumání výbavy začněme hudebním přehrávačem. Ten nám totiž připravil zklamání, když zvukový přednes není nikterak oslňující. Standardně dodávaná sluchátka jsme neměli k dispozici, ale ani s opravdu kvalitními nehraje nové LG nic moc.

LG Optimus 4X HD - navrchu telefonu se nachází tlačítko pro zapnutí a konektor pro sluchátka. LG Optimus 4X HD - zpracování testovaného smartphonu je příkladné. LG Optimus 4X HD - zajímavým designovým prvkem je jemné vroubkování v rámečku obepínajícím celý telefon.

Chybí hloubky, i pomocí nastavitelného ekvalizéru se nám optimální hladinu nastavit nepodařilo. Nepomůže ani pomoc v podobě podpory Dolby Mobile. Maximální hlasitost by také mohla být větší. Takto při jízdě městskou hromadnou dopravou soupeří hudba s hlukem okolí.

Hudbu lze poslouchat i z vestavěného FM rádia, které však nepodporuje RDS. Video přehrávač zvládá kodeky DivX a XviD. Telefon umožňuje nastavit rychlost přehrávání nebo lze využít zobrazení náhledu videa na pozadí přehrávaného videa.

LG Optimus 4X HD - vedle reproduktoru najdeme druhý fotoaparát. LG Optimus 4X HD - funkční tlačítka nejsou bez podsvícení téměř vidět. LG Optimus 4X HD - na spodní části telefonu najdeme microUSB konektor.

Vestavěná paměť testovaného smartphonu má kapacitu 16 GB. Uživatel může využít ale jen 12,2 GB. Paměť je však dále rozšířitelná pomocí paměťových karet formátu microSDXC až o dalších 64 GB. Pouze škoda, že Optimus 4X HD nemá slot umístěný na boku, paměťová karta se vkládá pod kryt baterie.

Datovou podporu obstarává HSPA+ 21 Mbps. Telefon používá klasickou SIM kartu. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n dual band. Přístroj dále podporuje funkci wi-fi Direct a technologii DLNA. Bluetooth je ve verzi 4.0, USB potom 2.0. V LG neopomněli svůj top model vybavit ani technologií NFC. Samozřejmostí je satelitní navigace A-GPS i Glonass.

LG Optimus 4X HD - nabídka nastavení. LG Optimus 4X HD - nastavení NFC tagování. LG Optimus 4X HD - kalkulačka nabízí pouze základní funkce.

Optimus 4X HD nabízí vestavěný prohlížeč a editor kancelářských dokumentů Polaris Office. Po stažení notifikační lišty je možné využít poznámku Quick Memo. Ta umožňuje napsat na plochu displeje prstem libovolný vzkaz a pořídit screenshot.

Výdrž

LG Optimus 4X HD používá baterii s kapacitou 2 150 mAh. Výdrž ale není jeho silnou stránkou. Výrobce sice slibuje v pohotovostním režimu až 330 hodin, při běžném používání je však nutné telefon nabíjet denně.

LG Optimus 4X HD - jednoduchému designu nelze upřít eleganci. LG Optimus 4X HD - jednoduchému designu nelze upřít eleganci. LG Optimus 4X HD - telefon je stejně tenký po celé své délce.

Při využívání všech energeticky náročných funkcí opravdu naplno nám telefon vydržel v provozu od rána do večera, tedy zhruba půl dne. Nepříjemnou vlastností námi testovaného vzorku bylo nadměrné zahřívání při intenzivním používání.

Fotoaparát

Optimus 4X HD má osmimegapixelový fotoaparát, který je vybaven LED bleskem. Fotoaparát je vybaven touch focusem, tedy možností zaostřit na vybraný objekt dotykem na displeji. Šikovně je vyřešeno zoomování: stačí roztáhnout prsty po displeji jako při zvětšování internetové stránky.

Jako spoušť lze mimo tlačítka na displeji využít tlačítko regulace hlasitosti. Pro pořízení snímku také slouží hlasové ovládání. Stačí vyslovit "číz", tedy cheese, anglicky sýr.

Kvalita snímků není ohromující. Ostrost pořízených fotografií je celkem v pořádku, barevné podaní také, snímky jsou však přepálené. Fotoaparát nemá speciální makro režim, využít lze naopak HDR technologii.

LG Optimus 4X HD - čočka fotoaparátu s LED bleskem.

Videonahrávky mohou být až v rozlišení 1080p. I při průběhu nahrávání videa lze využít zoomování pomocí roztažení dvou prstů. Výbava zahrnuje i druhý fotoaparát s rozlišením jeden megapixel.

Sečteno podtrženo

LG Optimus 4X HD je celkem povedený smartphone, který ale do průměru sráží některé vlastnosti. Hudební přehrávač zklame, fotoaparát by také mohl být kvalitnější. A lepší by mohla být i výdrž.

Plusy a mínusy Plusy: kvalitní konstrukce a zpracování

cena

jemný displej

rozšiřitelná paměť Mínusy: Hudební přehrávač

Přepálené fotografie

Výdrž a přehřívání

Problematická podpora Za kolik: 13 000 Kč

Naopak plusem je zapracování a použité materiály. Zcela kladně lze hodnotit kvalitní displej. Design telefonu by mohl být nápaditější, ale to je otázka vkusu. My bychom zvolili bílé provedení, které působí stylově a nejsou na něm tak patrné otisky prstů.

Otázkou je, kdy testované LG Optimus 4X HD dostane nejnovější android 4.1 Jelly Bean. Podpora ze strany LG je tradičně na nízké úrovni. Konkurenční Samsung Galaxy S III se dočká nejnovějšího androidu zanedlouho.

Výhodou nového LG Optimus 4X HD je nižší cena než u konkurenčních smartphonů. Je to nejlevnější čtyřjádrový smartphone na současném trhu. LG Optimus 4X HD lze získat už za cenu okolo 13 tisíc korun včetně daně. Konkurenční HTC One X lze koupit za cenu okolo 13 500 korun. Samsung Galaxy S III stojí přibližně o tisíc korun více. Samsung je sice výkonnější, ale nemá tak kvalitní konstrukci.