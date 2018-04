LG Optimus 2X je první smartphone s dvoujádrovým procesorem

Ještě nedávno to byl tajemný smartphone s pracovním názvem Star, který měl nabídnout jako jeden z prvních dvoujádrový procesor. Po oficiálním představení je jasno. Zařízení s názvem Optimus 2X vábí kromě nevídaného výpočetního výkonu na čtyřpalcový displej, velkou paměť a multimédia.

Byla to korejská společnost LG, která jako první ohlásila vývoj smartphonů poháněných zbrusu novou hardwarovou platformou TEGRA2 (čtěte NVIDIA a LG spojují síly). Již tehdy se spekulovalo, že to bude právě telefon s logem LG, v jehož útrobách si TEGRA2 odbude svou premiéru. A po oficiálním představení smartphonu Optimus 2X je to téměř jisté.

Optimus 2X: první špičkový přístroj řady

Ačkoli i na našem trhu je již nějakou dobu v prodeji dvojice smartphonů řady Optimus, v obou případech jsou to telefony střední třídy, podobně jako nedávno uvedený model Chic. Optimus 2X (dříve Star) bude prvním špičkově vybaveným androidem této řady a vlastně celé produkce mobilů LG.







Nejlákavějším prvkem výbavy je samozřejmě dvojice 1 GHz mikroprocesorů ARM Cortex A9, kterým za běhu přístroje asistuje další šestice procesorů. Hned dva z nich přitom mají na starost zpracování Full HD videa (1 080p), součástí je audio procesor a samozřejmě diskrétní grafická jednotka.

Nový Optimus bude dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje i čtyřpalcový WVGA displej, pod kterým je na dotykovém panelu tradiční sestava systémových tlačítek. Vedle telefonního reproduktoru je krom obvyklých čidel (světelné, přiblížení) také 1,3 MPix kamera pro videohovory. Zadní i přední strana přístroje je v tmavém provedení, a tak je boční obvodová stříbrná linka příjemným zpestřením.

Telefon je velmi tenký, jen objektiv 8 Mpix fotoaparátu nad okolní povrch mírně vystupuje. S ním kromě statických snímků půjde pořídit 1 080p videa. Ta budou paměťově dost náročná, a tak přijde vhod vnitřní 8GB paměť (a možnost ji dále rozšířit s microSD kartou). Nahrávky nebo jakýkoli jiný multimediální obsah půjde bezdrátově sdílet s DLNA zařízeními, jehož certifikát nové LG podporuje. Další cestou propojení telefonu s televizí představuje vestavěný HDMI výstup.

Předinstalován bude Google Android 2.2 a je nejvýš pravděpodobné, že výrobce připraví aktualizaci na verzi Gingerbread, kterou ostatně přislíbil již pro Optimus One.

Název LG Optimus 2X Platforma Google Android 2.2 (později upgrade na 2.3) Procesor ARM Cortex A9, 2 x 1 GHz RAM 512 MB FlashROM 8 GB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 4,0" (101 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 2.1, A2DP Digitální fotoaparát 8.0 MPix, 1 080p videa, LED FM rádio ne Další akcelerometr, digitální kompas, světelný senzor a senzor přiblížení, HDMI výstup, podpora DLNA Baterie 1 500 mAh

Samozřejmostí je plná podpora rychlých datových přenosů, součástí je dále wi-fi a Bluetooth modul nebo navigace.

LG Optimus 2X se začne prodávat nejdříve v Jižní Koreji, a to již v lednu příštího roku. Později přístroj zamíří na asijské i evropské trhy. Novinka nebude chybět na prezentaci LG v rámci každoročního veletrhu CES v Las Vegas. Přesná dostupnost i cena bude upřesněna později.

Mach LU3000: pro Koreu především

LG v minulých dnech oficiálně představilo i další velmi dobře vybavený android, byť postrádá dvoujádrový procesor. Svižnost modelu Mach určuje čip Texas Instruments s pracovním taktem 1 GHz, čipů téže generace využívá celá současná generace Droidů od Motoroly (Droid 2, Droid X i Droid Pro). Rychlá odezva použitého systému (Android 2.2) je zaručena i díky 512 MB velké RAM.

Čelní plochu telefonu obepíná 3,8" WVGA panel, který zobrazí více než 16 milionů barevných odstínů. Samozřejmostí je čtveřice tlačítek pod ním k provedení často užívaných operací (návrat na hlavní obrazovku, hledat, zpět, menu).







Stejně jako nejlepší Optimus, nabídne i LU3000 HDMI výstup a podporu DLNA. Vestavěný fotoaparát pořídí až pětimegové snímky nebo 720p videa. Telefonní modul podporuje GSM i UMTS frekvence, bohatou výbavu doplňuje wi-fi, Bluetooth a GPS.

LG Optimus Mach LU3000 se začne nejdříve prodávat v Jižní Koreji. Zatím není jasné, zda se s ním setkáme třeba i u nás.

Název LG Optimus Mach LU3000 Platforma Google Android 2.2 Procesor Texas Instruments 3630, 1 GHz RAM 512 MB FlashROM ? Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 3,8" (95 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.1, A2DP Digitální fotoaparát 5.0 MPix, 720p videa FM rádio ne Další akcelerometr, digitální kompas, světelný senzor a senzor přiblížení, podpora DLNA

LG B: tajemná tečka na závěr

Kromě dvou oficiálně představených smartphonů se objevují první informace o tajemném LG s pracovním označením B. Server Phandroid publikoval snímek, který LG B zachycuje ve společnosti iPhonu 4 a Galaxy S. O přístroji toho zatím mnoho nevíme, jeho existenci LG potvrdilo na svém oficiálním Twitteru.

Jediná fotografie ale stačila na to, aby specializované servery začaly skládat poklonu použitému displeji, který se ve společnosti zmíněné dvojice smartphonů rozhodně neztrácí. Jeho jas je asi o 40 % vyšší než v případě Samsungu Galaxy S. Pozornost také vzbudila štíhlost přístroje, která by mohla být dokonce nižší než v případě iPhonu 4, který je se svými 9,4 mm aktuálně nejtenčím smartphonem.





Několik dnů na to byla ale pravost snímků zpochybněna serverem BriefMobile. Takřka usvědčující je fakt, že displej tajemného LG B je kopií obrazovky Galaxy S, který na snímku asistuje. Přímo v LG tak zřejmě jen zkopírovali displej a pomocí efektů ve Photoshopu citelně zvýšili jeho jas. Ostatně, po profesionálním softwaru k úpravě snímků tu a tam výrobci při těchto "únicích" fotografií sáhnou (naposledy byly zjištěny úpravy u prvních fotek Nexusu S).

Představitelé LG několikrát prohlásili, že přístroj s pracovním označením B bude k vidění již v lednu na CES v Las Vegas. Tento slib LG vzkázalo svým fanouškům i na svém Twitteru, příspěvek byl ale pár dnů na to odstraněn.

Dvoujádrové smartphony = pro LG šance prorazit

LG se v minulosti ve vodách chytrých telefonů nijak výrazně neprosadilo. Ano, i na českém trhu je dnes několik takových přístrojů k mání, rozhodně to ale nejsou zařízení, která by se mohla měřit se špičkami konkurence. To by se ale mělo změnit s příchodem modelu Optimus 2X mělo, LG B má pak také ambice mířit na příčky nejvyšší.