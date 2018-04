LG nevzdává třetí rozměr. Připravovaný Optimus 3D 2 se ukazuje

3D zobrazení mělo znamenat revoluci ve světě mobilních telefonů. První 3D smartphony od LG nebo od HTC však velký zájem nezaznamenaly. LG však třem rozměrům věří a připravuje úplně nový mobil s 3D zobrazením a s možností pořizovat 3D snímky a videa.

Úhlopříčka displeje 4,3 palce i jeho rozlišení 800 × 480 obrazových bodů zůstanou zachovány. Displej ale bude typu NOVA se skvělým jasem a kontrastem. V 3D zobrazení lze ale očekávat výrazně nižší jas než v běžném dvourozměrném režimu. 3D fotoaparát si ponechá rozlišení pět megapixelů.

Nový model poběží na výkonnějším procesoru. Dvoujádrový procesor TI OMAP bude taktovaný na frekvenci 1,2 GHz. Výbava zahrne HSPA 21 Mbps, wi-fi, DLNA nebo Bluetooth 3.0. Vestavěná paměť by měla mít kapacitu 8 GB. Telefon bude zhruba o dva milimetry tenčí než předchůdce.

Připravované LG Optimus 3D 2, zatím známé pod kódovým označením CX2, by mělo být představeno příští měsíc na veletrhu MWC. Do prodeje by se mělo dostat zanedlouho poté. Telefon bude minimálně zpočátku vybaven ještě starším Androidem 2.3 Gingerbread.