LG chystá nechystá další smartphony s Windows Phone

Společnost LG pokračuje ve výzkumu a ve vývoji platformy Windows Phone, jihokorejský výrobce v dohledné době ale neplánuje uvést na trh další smartphone s tímto systémem. Serveru Korea Herald to sdělila oficiální mluvčí jihokorejského výrobce. Server Korea Herald původně citoval mluvčí LG: "Celosvětové prodeje smartphonů s Windows Phone nepředstavují významná čísla".

Na stránkách serveru Pocket-Lint to však pracovník tiskového oddělení LG dementoval a označil článek na stránkách Korea Herald za spekulace. Pro server Pocket-Lint se nechal pracovník tiskového oddělení slyšet, že jeho společnost zůstává věrná novému systému od Microsoftu. Dodává však, že se LG snaží soustředit na platformu Android, tedy na to, o co mají zákazníci zájem.

Jestli tedy LG dává ruce pryč od systému, na který všechno vsadila například finská Nokia, si z protichůdných vyjádření jasný obrázek neuděláme. V každém případě jsou prodeje smartphonů s Windows Phone se značkou LG mizivé.

LG v Evropě uvedlo už před časem pouze jeden smartphone se systémem Windows Phone. Stejně tak tomu je na severoamerickém trhu. LG si tak pravděpodobně nechává otevřená zadní vrátka a čeká, jestli se o smartphony se systémem od Microsoftu zvedne zájem.

Ke spekulacím se vyjádřilo prostřednictvím tiskového mluvčího Martina Malého také české zastoupení společnosti LG: "LG se v tuto chvíli primárně zaměřuje na vývoj smartphonů vybavených systémem Android. Na rozdíl od informací z různých zdrojů, které byly zveřejněny v poslední době, LG rozhodně neplánuje ukončit výrobu telefonů s Windows Phone. Důvodem toho, že v současné nabídce nejsou telefony s Windows Phone systémem, je jednoduše fakt, že je zde velmi vysoká poptávka po telefonech s Androidem. Již od začátku zastáváme strategii, že LG bude podporovat jakýkoliv operační systém, o který mají zákazníci největší zájem, ale v současné době je naším největším cílem dostat LG telefony s Androidem na špičku a pokrýt všechny přední světové trhy."