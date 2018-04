Zůstanou smartphony LG na českém trhu? Firma stěhuje pobočku do Polska

Nedávno jsme informovali o problémech distribuce přístrojů značky HTC. Prodejci nás zároveň upozornili, že podobné problémy jsou i s distribucí smartphonů značky LG. V tomto případě ale jen na volném trhu, operátoři s dodávkami smartphonů LG problém nemají.

Prodejci si stěžují především na cenovou politiku výrobce. Zboží od české pobočky je podle nich výrazně dražší než stejné produkty dostupné u evropských velkoobchodů. Mluvčí Datartu Iva Pavlousková to potvrzuje: „U LG jsme se setkali s problémem s distribucí mobilních telefonů. Problém je primárně cenový, kdy telefony nakoupené v České republice od výrobce jsou mnohem dražší než z volného evropského trhu.“ Omezenou dostupnost přístrojů LG zmiňuje i mluvčí sítě prodejen CZC Martin Rippl: „Současná dostupnost mobilních telefonů LG je v české distribuci omezená.“

To vcelku dobře ilustrují cenové rozdíly u letošního top modelu G5. Oficiální obchod LG ho nabízí podle barevné varianty od 17 200 do 19 500 korun. Většina obchodů na trhu má ale přístroj výrazně levněji, ceny se obvykle pohybují okolo 13 500 korun, nejnižší nabídky začínají již od 11 500 korun. A to je zásadní rozdíl. U nižších cen prodejci neuvádějí, že se jedná o přístroje z české distribuce.

Na situaci jsme se dotázali české pobočky LG. Odpověď, na kterou jsme museli čekat až z jihokorejského vedení společnosti, v podstatě problémy s distribucí potvrzuje, ale je nutné číst mezi řádky: „Není velkým překvapením, že globální vývoj mobilního průmyslu v posledních letech klade větší a větší nároky na výrobce. Přestože společnost LG zůstává silným hráčem na poli mobilních komunikací, proměny evropského trhu sledujeme z první ruky. Ve snaze dostát našemu závazku poskytovat zákazníkům nejlepší mobilní produkty bude LG realizovat několik změn za účelem zvýšení konkurenceschopnosti v regionu.“

Důležitější je druhá část odpovědi, kde LG zmiňuje restruktualizaci svých poboček. Podle všeho se ta česká (týká se to jen mobilní divize, nikoliv divizí dalšího sortimentu LG!) stěhuje do Polska, kde pravděpodobně vznikne centrála pro středoevropský region: „Jednou z těchto změn je centralizace aktivit mobilní divize v Polsku, která zefektivní alokaci zdrojů pro naše maloobchodní partnery. Realizace této strategie bude vyžadovat několik měsíců. Všichni partneři byli informováni. Děkujeme našim zákazníkům a příznivcům za trpělivost a pochopení.“

LG jsme požádali o dovysvětlení, jak byla česká pobočka spravována doposud, zda se mění jen nadřazená centrála v rámci Evropy nebo se jedná o významnější změnu. Podle LG mobilní divize české pobočky byla doposud řízena lokálně a spadala přímo pod korejskou centrálu LG. Do budoucna má být řízena z Polska. LG ústy mluvčí Andrey De Sousa dovysvětluje: „Podrobnosti o naší obchodní strategii a personálních otázkách týkajících se lokální mobilní divize LG jsou stále předmětem jednání a ještě po nějakou dobu na nich budeme intenzivně pracovat. Děkujeme našim zákazníkům a obchodním partnerů v České republice za jejich pochopení a trpělivost.“

Situaci hledně dostupnosti mobilních telefonů LG na českém trhu budeme nadále sledovat.