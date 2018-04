LG možná předběhne Nokii. Navíc s její vlastní zbraní

MeeGo vzniklo sloučením linuxových platforem Nokie a Intelu. Nokia ale po oznámení přechodu na operační systém Windows Phone 7 ztratila zájem o svoji dlouho připravovanou platformu. To však neznamená, že bychom se MeeGo v mobilech nakonec nedočkali.

Na vývojářské konferenci sdělil člen řídící skupiny MeeGo Valtteri Halla, že se LG přidalo k pracovní skupině vyvíjející tuto platformu. Doplňuje tak čínského výrobce ZTE a rovněž čínského operátora China Mobile.

LG by tak mohlo jako první představit smartphone s operačním systémem, který měl být budoucností Nokie. LG už začátkem loňského roku prezentovalo prototyp GW990. Mluvčí LG ale k případnému uvedení uvedl, že o takovém smartphonu prozatím nepadlo definitivní rozhodnutí. MeeGo by se mělo objevit i v jiných produktech od LG, jako jsou například informační systémy do automobilů.

Podle neoficiálních informací také Nokia připravuje první přístroj s operačním systémem MeeGo. Je ovšem možné, že společnost už celý projekt pohřbila. Dostupné informace hovoří o uvedení ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nemělo by však jít o smartphone, ale o tablet.