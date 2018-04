LG monstra na vlastní oči: čtyřjádro, plácačka a hit výprodejů

LG se v Evropě v poslední době moc nedaří. Přitom v Severní Americe patří k lídrům trhu. Nepřekvapí proto častá implementace technologie LTE, která je v USA už běžně v provozu. Pro Evropu je to ale zatím jen pofidérní výhoda na pár trzích.

Modely z představené trojice lze označit špičkové. Jsou vysokovýkonné, budou poměrně drahé a chtějí soupeřit s nejlepšími modely konkurence.

LG Optimus 4X HD

Musíme začít modelem Optimus 4X HD s Androidem 4.0 ICS. Právě on bude tím nejvýše postaveným v nabídce značky. Jak už typové označení napovídá, pohání ho čtyřjádrový procesor Nvidia Tegra 3 s taktem 1,5 GHz. Výkonu by tedy měl mít nadbytek. Po stránce designu je to nepříliš nápaditá tenká placka s ostrými hranami. Ošklivý rozhodně není, spíš průměrný. Za zmínku stojí tenké tělo o tloušťce jen 8,9 milimetru.

Naopak špičkový je 4,7 palce velký IPS displej. V tomto směru opravdu patří novinka na absolutní špičku. Displeje IPS od LG mají méně syté barvy než třeba konkurenční Samsungy, zobrazení je ale věrnější originálu. Fotoaparát má snímač s rozlišením 8 Mpix, což je dnes slušný standard.

Telefon bude soupeřit s dalšími čtyřjádrovými telefony, které se chystají na trh. Výkonem se jim vyrovná, rozhodne cena a to, jestli se zákazníkům budou líbit ostře řezané rysy. Podle prvních informací by LG 4X HD mělo stát 16 000 korun. Konkurence bude levnější.

LG Optimus Vu

Prazvláštně působí další novinka LG z Barcelony. Obří mobil, spíš už tablet, Optimus Vu reaguje na relativní úspěch Samsungu Galaxy Note. Stejně jako Samsung má nové LG tvar plácačky, tak tak se vejde do kapsy u kalhot.

Důvodem obřích rozměrů, které jsou na živo ještě markantnější než na obrázcích, je pětipalcový dotykový displej s neobvyklým poměrem stran 4:3, na kterém lze čmárat i přiloženým perem.

A právě psaní perem nám přišlo na LG o něco přesnější než na Samsungu. Na druhou stranu to nepovažujeme za tak zásadní důvod, aby si většina zákazníků vybírala mobil právě kvůli tomu. Samotný displej je opět velmi dobrý, překvapilo nás ale, že systém se občas zadrhával. Optimus Vu má přitom poměrně silný dvoujádrový procesor. A nebyl to problém jediného vzorku, vyzkoušeli jsme hned několik vystavených přístrojů.

Cenu zatím LG neuvádí, ale měla by být velmi podobná ceně konkurenčního Samsungu, tedy do 15 000 korun. Výhodou LG je na některých trzích podpora LTE, u nás to ale praktický význam nemá. Novinka se začne prodávat v březnu v Jižní Koreji, v Evropě by měla být dostupná od dubna. Zpočátku bude Optimus Vu používat OS Android 2.3, výrobce ale slibuje update na nejnovější verzi androidu ICS.

LG Optimus 3D Max

LG prostě třetímu rozměru věří. Přestože loňský 3D model žádnou velkou díru do světa neudělal a to samé platí o konkurenčním HTC, LG opět vstoupilo do stejné řeky. Pro zákazníky to je dobrá zpráva. Na podzim můžeme očekávat, že nové 3D LG bude za zajímavou cenu ve výprodejích.

Na jednu stranu je použitá 3D technologie funkční a na displeji dobře patrná. Na druhou stranu je její využití velmi omezené a to LG 3D Max umí ve 3D fotit i natáčet videa. Novinkou je konverze běžných aplikací do tříprostorových, ale výsledek není příliš přesvědčivý.

Jinak je LG Optimus 3D Max dobře vybavený smartphone s androidem, dvoujádrovým procesorem, HDMI konektorem a ve 2D průměrným displejem. Stejně jako u modelu Vu bude 3D Max v prodeji nejprve s Androidem Gingerbread a s pozdější aktualizací na verzi ICS. Startovní cenu odhadujeme pod 13 000 korun, telefon by se měl začít prodávat v dubnu.