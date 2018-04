LG rozjíždí veletrh MWC týden dopředu. Tady jsou čtyři novinky

V neděli má LG na veletrhu MWC tiskovou konferenci. Ale už dnes, týden před oficiálním otevřením bran barcelonského výstaviště, ukázala firma čtyři novinky. Patří do nižší střední třídy a můžeme předpokládat, že si jejich předčasnou premiérou udělalo LG prostor pro nějakou významnější novinku, kterou ukáže až v Barceloně. I když se spekuluje, že top model G4 přijde až později na samostatné akci.

Čtyři novinky se jmenují: Magna, Spirit, Leon a Joy. Magna je nejvybavenější s největším displejem, Joy je základní model. Úhlopříčka displeje klesá následovně: 5, 4,7, 4,5 a 4 palce. S klesající úhlopříčkou klesá i výbava a kapacita baterie.

Všechny modely mohou mít LTE, respektive podle trhu budou modely podporovat jen 3G. Ty modely, které se objeví u nás, budou zcela jistě ve variantách s LTE. Verze s LTE mají kovový zadní kryt, verze s 3G mají zadní kryt plastový. Všechny modely mají obvyklou kompletní výbavu včetně wi-fi, GPS, Bluetooth a také mají tzv. Glance View, tedy zobrazování základních informací na vypnutém displeji.

První tři modely budou na trhu výhradně s Androidem 5.0 Lolipop. Základní Joy může mít taktéž tuto verzi Androidu, ale na vybraných trzích se dočká jen Androidu 4.4 KitKat.

Modely Magna, Spirit a Leon mají podle trhu procesory se čtyřmi jádry a taktem 1,3 či 1,2 GHz. Rozdíl v procesorech bude pravděpodobně záviset na podpoře LTE. Nejmenší Joy bude mít buď čtyřájdro s taktem jader 1,2 GHz nebo dvoujádro se stejným taktem jader. Výrobce procesoru a konkrétní typ LG ani u jednoho modelu neuvádí.

Magna se může pochlubit i nejlepší kombinací fotoaparátů. Má vždy vzadu 8Mpix senzor a vpředu vždy 5Mpix senzor. Modely Spirit a Leon mají taktéž 8Mpix hlavní fotoaparát nebo jen pětimegapixelový. Přední je u Spiritu 1Mpix a Leonu jen VGA. Nejslabší Joy má vždy 5Mpix fotoaparát a vpředu VGA.

Baterie jsou u všech modelů výměnné. Největší kapacitou akumulátoru disponuje Magna, má kapacitu 2 540 mAh, Spirit má 2 100, Leon a Joy pak 1 900 mAh. Největší Magna má rozměry 139,7 x 69,9 x 10,2 mm, Spirit měří 133,3 x 66,1 x 9,9 mm, Leon 129,9 x 64,9 x 10,9 mm a Joy má rozměry 122,7 x 64,0 x 11,9 mm.

Ceny novinek zatím nevíme, ale s ohledem na to, že cenová politika LG je docela agresivní, tak by jejich ceny mohly být atraktivní. Celá čtveřice telefonů bude k vidění na veletrhu MWC v Barceloně, kde je samozřejmě prozkoumáme a vyfotografujeme. Prodej pak bude paradoxně zahájen ještě před startem veletrhu tento týden, ale jen na vybraných trzích. Jakých, to LG neuvádí.