LG má nový super displej pro smartphony. Je širokoúhlejší

Zatímco dříve byl u televizorů, monitorů i chytrých telefonů nejběžnější poměr stran 4:3, dnešní doba je širokoúhlá a displeje se u televizí a notebooků natahují stále více do stran, u chytrých telefonů pak do výšky. Dnes je nejčastější širokoúhlý poměr stran displeje 16:9 a smartphonů, které mají obrazovku jiných proporcí, je poskrovnu.

Díky novince z dílen LG Display by však takových mohlo v budoucnu hodně přibýt, zejména tedy v kategorii nejdražších telefonů. Nový displej má totiž úhlopříčku 5,7 palce a rozlišení QHD+ (1 440 × 2 880 obrazových bodů), a je tak určen výhradně špičkovým modelům, alespoň tedy pro letošní rok.

Oproti QHD displeji (1 440 × 2 560 pixelů) má tedy nový LG panel navíc 320 pixelů vysoký pruh. A tím se poměr stran z 16:9 mění na 18:9 (2:1). Výška displeje je tedy přesným dvojnásobkem jeho šířky.

Takové proporce displeje budou podle LG vhodnější nejen pro sledování videí nebo prohlížení fotek, ale místo navíc přijde vhod i při zobrazení dvou různých aplikací najednou.

Vyšší počet pixelů se samozřejmě promítl také do jemnosti zobrazení, takže zatímco 5,7palcový QHD panel vykazuje jemnost 515 pixelů na palec (PPI), u nového typu je to 564 PPI.

Devizou displeje má dále být vlastní technologie LG zvaná inTOUCH, která významně zvýší jeho citlivost aplikací dotykových senzorů přímo do samotného displeje a nikoli do dotykového krycího skla, jako tomu je u běžných displejů.

Taková konstrukce zúží boční okraje panelu a také jeho tloušťku, nahrazením dotykové vrstvy má klesnout celková tloušťka displeje pod milimetr. LG v porovnání s dnes používanými QHD panely mluví o dvacetiprocentním ztenčení, boční okraje se prý zúží o desetinu.

Důležitější než redukce rozměrů je však bezpochyby výrazné snížení spotřeby energie, která mezigeneračně klesne o celých 30 procent. Tenčí vrstva skla zaručí i lepší čitelnost na přímém slunci.

Premiéru si nový displej odehraje u špičkového modelu G6

LG tedy kromě velkých investic do vlastních produkčních center pro OLED panely stále vyvíjí a vylepšuje i tradiční LCD technologii. Není tajemstvím, že firma chystá nástupce loňského modulárního smartphonu G5, který nedokázal využít velký potenciál a scénář, že by právě model G6 nový displej dostal jako první, se přímo nabízí.

Je potvrzeno, že G6 už nebude mít modulární konstrukci, ale na rozdíl od snad všech ostatních špičkových smartphonů má mít uživatelsky přístupnou a výměnnou baterii.

Co se týče hardwaru, téměř určitě bude použit Snapdragon 835 od Qualcommu spolu se šesti, nebo osmi gigabyty operační paměti. Vnitřní paměť bude mít kapacitu nejméně 32 GB, paměťový slot by pak měl být samozřejmostí.

Jak G5, tak i model V20 se pyšnily špičkový zvukem, který zajišťovala dedikovaná zvuková karta od značky Bang & Olufsen s kvalitním D/A převodníkem a dá se to očekávat i u G6. Když už jsme u zvuku, zůstat má i 3,5mm audio jack, který z vrcholných smartphonů pomalu mizí.

Předpokládá se, že LG model G6 poprvé ukáže na tradičním veletrhu MWC v Barceloně koncem února, do prodeje by pak novinka mohla jít už začátkem března. Co se týče ceny, uvádí se něco mezi 650 a 700 dolary (cca 17 až 18 tisíc korun).