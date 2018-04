LG M4400 – nové véčko podle manažerského gusta

LG v posledním roce sice představilo množství nových modelů, všechny ale patří nejvýše do střední třídy a se špičkovými mobily od konkurenčních značek se ani jeden model LG měřit nemohl. LG například nemá v současné době na našem trhu mobil s megapixelovým fotoaparátem, což je oproti konkurentům značná nevýhoda. LG sice megapixelové véčko L5100 představilo již loni, ale u nás se nikdy nezačalo prodávat.

Nový model M4400 by měl předešlou kritiku umlčet a vrátit LG do boje mezi špičkově vybavenými mobily. Telefon má bohatou výbavu, v které nechybí nic podstatného, co by mohlo náročným zákazníkům chybět. LG představilo dokonce hned dvojici modelů se stejnou výbavou, lišící se od sebe jen vzhledem. Véčko M4400, jehož typové označení spíš odpovídá určení pro Evropu a véčko M4410 s výraznějším designem. Jenže právě model M4410 vypadá skoro stejně, jako LG M4300, které jsme vám již podrobněji představili v tomto článku. Tento telefon má o něco horší výbavu než dvojice novinek.

Žádní drobečci

Jelikož LG zatím ani jeden z dvojice modelů oficiálně v Evropě neuvedlo, nevíme, který z nich se u nás prodávat bude. Z pohledu výbavy je to úplně jedno. Design je ale odlišný. Těžko hodnotit který je lepší, každému se bude líbit něco jiného. Model M4400 je stejný jako chystané véčko LG M4300, takže je pravděpodobné, že spíš LG uvede na evropský trh druhý model M4400, aby na pultech nebyly dva vzhledově úplně stejné telefony. Rozměry obou novinek jsou skoro stejné: 95 x 47 x 25 mm a to platí i o jejich hmotnosti: 110 gramů. Nejedná se tedy o žádné drobečky.



LG M4410 - zdroj: threegmobile.net a 8080.net

Výbava nového LG (obou nových modelů) je bohatá a dělá z novinky nejlepší současný model LG pro sítě GSM. Na druhou stranu konkurenci v ničem nepřekonává a nic úplně nového nepřináší. Hlavním tahákem bude 1,3 megapixelový fotoaparát. Ten zatím žádné LG na našem trhu nemá. Fotoaparát bude schopný, vedle statických fotografií, natáčet i video a to ve formátu MJPEG. Vedle objektivu nechybí ani pomocné světlo.

EDGE a Bluetooth

Mnoho zákazníků jistě potěší podpora EDGE u obou modelů. Z dostupných materiálů sice není známá třída EDGE, ale nižší model M4300 bude mít EDGE třídy 10, takže není důvod se domnívat, že to bude u dvojice nových modelů jinak. Vedle EDGE oba telefony samozřejmě nabízí i GPRS třídy 10. Nechybí ani Bluetooth a USB konektor. Zajímavou funkcí, kterou ale uvádějí jen některé zdroje, je možnost použití telefonu jako dálkový ovladač k televizi. Z toho by vyplývalo, že telefon bude mít i infraport.



LG M4400 - zdroj: threegmobile.net a 8080.net

MP3 přehrávač s 3D zvukem

Oba nové modely, M4400 i M4410, disponují i MP3 přehrávačem a stereofonními reproduktory s 3D zvukem. Opět chybí informace o velikosti vnitřní paměti přístroje a případně o podpoře paměťových karet. Vezmeme-li opět pro porovnání nižší model M4300, který jsme již krátce testovali, máme dobrou zprávu: podpora paměťových karet by chybět neměla. Model M4300 podporuje karty formátu mini SD, u nových modelů by to nemělo být jinak. Dále víme, že oba telefony budou mít čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, paměť na 255 vícepoložkových kontaktů a dva barevné displeje. Hlavní bude typu TFT s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Dokáže zobrazit 260 000 barev a jeho úhlopříčka bude přes 5 centimetrů. Vnější displej bude typu OLED s rozlišením 96 x 96 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev.

Konečně špičkové LG

LG M4400 a M4410 jsou zajímavé telefony rozvírací konstrukce s bohatou výbavou. Nevíme, který z dvojice modelů se bude na našem trhu prodávat, přikláníme se k modelu M4400. U výbavy nemáme žádné významnější výhrady, hmotnost a rozměry novinek jsou ale nadprůměrné, což může mnoha zákazníkům vadit.

Cenu telefonů neznáme, naposled si můžeme pomoci s modelem M4300. Ten by měl stát asi 9 000 Kč. Nemá megapixelový fotoaparát, jinak je jeho výbava stejná, jako u obou nových LG M4400 a M4410. Odhadujeme, že tyto modely budou zhruba o 1 000 až 1 500 Kč dražší. Jelikož se ale začnou prodávat na podzim, můžeme očekávat cenu nižší, protože konkurence je velmi silná a i tradičně drahé značky Nokia a Samsung tlačí cenu většiny modelů pod 10 000 Kč. Kdo potřebuje nový dobře vybavený mobil, bude si moci na podzim vybírat z mnoha telefonů a pravděpodobně i oproti současným cenám telefonů ušetří.