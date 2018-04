LG licencuje Symbian

V rámci kongresu 3GSM ve francouzském Cannes LG Electronics podepsalo licenci na operační systém Symbian. LG je pátým největším výrobcem mobilních telefonů na světě a jedničkou mezi výrobci telefonů pro CDMA. LG již před časem představilo na Symbianu postavený model SC8000, který by se měl vyrábět i ve verzi s operačním systémem Windows Mobile for PocketPC 2003. Tento telefon by měl být výráběn jak pro sítě GSM tak i pro standard CDMA.

LG SC8000 by mělo existovat ve verzi jak s OS Symbian tak i s Windows Mobile 2003 (na snímku).