LG L3100 - multimediální Korejec (první informace)

Korejský výrobce mobilních telefonů LG brzy nabídne nový multimediální telefon klasické koncepce vybavený integrovaným fotoaparátem. Na svoji třídu nabídne standardní funkce. Pouze v rámci konektivity zůstává trochu pozadu, to však vynahrazuje klasickým korejským prvotřídním zpracováním, kvalitním displejem a pohodlnou klávesnicí. Pozadu nezůstane ani základní balení telefonu, ve kterém by neměl chybět software pro práci s osobním počítačem, datový kabel a další.

Nové LG nabízí trochu netradiční vzhled, který se snaží dodat telefonu moderní vzhled. Tomu dominuje netradičně vysoko umístněný displej a nízko umístěná klávesnice, která je profilována do dvou výrazných vln. Klávesnici doplňuje kruhová čtyřsměrná navigační klávesa a dvojice pod ní umístněných tlačítek pro aktivaci fotoaparátu (slouží rovněž jako spoušť) a tlačítko pro mazání. Kontextové klávesy a klávesy pro příjem a ukončení hovoru jsou umístněné po stranách kruhové navigační klávesy. Na levém boku se navíc nachází tlačítko spouště fotoaparátu. Rozměry nového multimediálního LG jsou tak akorát - 94 x 44 x 19 milimetrů. Hmotnost 80 gramů také kapsu neutrhne.

Nové LG L3100 se může pochlubit velmi kvalitním aktivním (TFT) displejem s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 536 barev. Hlavní menu telefonu je vytvořeno v novém stylu, tedy v matici 3 x 3 ikony. LG L3100 je multimediální telefon a proto mu nechybí integrovaný fotoaparát. Ten je umístěný na zádech telefonu. Snímky lze pořizovat i ve tmě, protože nové LG nabízí osvětlení/blesk. Pro pořizování autoportrétů nechybí zrcátko vedle čočky fotoaparátu. Snímač fotoaparátu je typu CMOS a fotoaparát nabízí maximální rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů). Uživatelská sdílená paměť telefonu není příliš štědrá, pouze 1,5 MB.

LG L3100 podporuje dvě pásma GSM 900 a 1800 MHz a nabízí datovou podporu GPRS třídy 10. V výbavě nechybí Wap 2.0. Nové multimediální LG vedle organizéru s kalendářem a ostatními běžnými funkcemi osobní správy, nabízí podporu Javy MIDP 2.0 a předinstalované hry. Telefonní seznam pojme 255 vícepoložkových záznamů, paměť na textové zprávy je 115 míst. Nové LG upozorní na příchozí hovory čtyřicetihlasým polyfonním vyzváněním. Pro psaní textových zpráv je LG L3100 vybaveno prediktivním vkládáním textu T9. Telefon nedisponuje infraportem a tak je ho možné spojit s osobním počítačem pouze pomocí sériového kabelu. Pro práci s osobním počítačem (synchronizace/stahování pořízených fotografií/nahrávání melodií a tapet) bude standardně dodáván software na CD-ROMu.

LG G3100 používá Li-Polymerovou baterii, se kterou by měl vydržet v pohotovosti 100 až 250 hodin, nebo 120 až 300 minut hovorového času. Nové multimediální LG L3100 se bude nabízet v základní stříbrné barvě. Do obchodů by se mělo nové LG dostat v červnu, za cenu pohybující se mezi 200 - 250 dolary. Na český trh se zřejmě dostane později.