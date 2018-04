LG L3100 - klasika v podání výrobce véček (minirecenze)

Zatímco příchodu LG L1100 na český trh si musel všimnout díky rozsáhlé televizní reklamní kampani snad každý. Model L3100, který se vnitřní výbavou liší opravdu jen v drobnostech, přichází poměrně nenápadně. Klasických telefonů od asijského výrobce LG zatím příliš neznáme. Záleží jen na vás, vyhovuje-li vám více véčko či klasická koncepce.

Vzhled - trochu chladný design

Telefon má integrovanou anténu a designové výstřelky jako u L1100 na něm budete hledat marně. Novinka tak pravděpodobně svým designem nikoho neohromí, ale na druhou stranu nepohorší ani konzervativní uživatele. L3100 tak nejvíce připomíná stříbrnou cihličku. S rozměry 105x44x18 mm a váhou 90 g patří spíše k lehčím a středně velkým telefonům.

Po stranách objevíte jen konektor pro hands-free a tlačítko pro vyvolání digitálního fotoaparátu na levém boku. Rychlá aktivace fotoaparátu se i u tohoto modelu vyskytuje hned dvakrát: jednou na boku pro jistotu ještě na klávesnici. Na zadní straně naleznete kromě loga výrobce pouze malou chromovanou vybouleninu, která pomáhá s pořízením autoportrétu a navíc díky vyvýšení trochu chrání snímač.

Jako u téměř každého asijského telefonu zde najdete poutko pro šňůrku na krk. Zadní kryt baterie pevně drží a nemá žádnou vůli, telefon také po několika dnech používání nijak nevrže. Celkově lze konstrukci pochválit. Použité materiály jsou velmi kvalitní, design kompaktní a LG L3100 by měl bez problémů zvládnout i nějaký ten pád na podlahu.

Klávesnice - velká čísla, ale horší ovládání

Véčko L1100 má velmi velké klávesy, na kterých se opravdu pohodlně píše. Zde je vidět, že kvůli rozměrnému displeji byla klávesnice trochu zmenšena. Hlavním ovládacím prvkem telefonu je relativně malý čtyřsměrný kříž, který nelze použít pro potvrzení aktuální volby. Za tímto účelem musíte stisknout levou kontextovou klávesu.

Těsně pod ovládacím tlačítkem naleznete ještě miniaturní tlačítko fotoaparátu a „C“ pro opravu chybně zadaných znaků. Ty se nám ale dařilo stisknout jen nehtem, jinak jsme téměř vždy zmáčkli současně i nějakou jinou klávesu. Navíc občas některou z těchto kláves stisknete při ovládání telefonu omylem.

Číselná část klávesnice je zpracována výborně. Tlačítka jsou velká a ve spodní části vystupují nad povrch telefonu. Chválíme hlavně velký popisek tlačítek. Mezi displejem a funkčním blokem kláves je ovšem zbytečně velká nevyužitá plocha. V noci zvýrazňuje klávesy výrazné modré podsvícení.

Zářivý displej

Aktivní TFT displej s rozlišením 120×160 zobrazí 65 000 barev. Jasem a kontrastem dosahuje téměř kvalit stolních LCD monitorů, jen s pozorovacím úhlem je to trochu horší. Pokud se nekoukáte přímo kolmo na displej, už při drobném naklonění nahoru či dolů displej tmavne. Překreslování je velmi rychlé, takže nikde žádné duchy (dokonce ani při focení) neuvidíte. Můžete si nastavit hned dvě tapety jednu na jako pozadí na výchozím displeji a jednu, která se bude zobrazovat při procházení menu. Podsvícení můžete vypnout nebo nastavit zhasnutí po 10, 30 a 60 vteřinách.

Menu

Základní menu se skládá z animovaných ikonek uspořádaných do matice 3x3, další úrovně menu jsou již textové. Praktické je, že v celém menu se můžete pohybovat rychleji pomocí číselných kláves.

Pro rychlejší přístup k nejpoužívanějším funkcím se stisknutím hlavní klávesy nahoru dostanete do telefonního seznamu, do stran k rychlé volbě profilu či nejpoužívanějším funkcím a stiskem dolů do osobního menu. Tato nastavení nelze u telefonu měnit.

Telefonní seznam, profily

V telefonu najdete šest profilů, z čehož tři jsou pevně nastavené (vibrace, hlasitý a sluchátka), ostatním můžete nastavovat vyzvánění a tón příchozí zprávy. Do telefonního seznamu můžete uložit až 200 kontaktů, kopírování ze či na SIM kartu nedělá telefonu žádný problém. Při procházení seznamu máte možnost hledat pomocí více písmen. Kontakty můžete rozdělovat do skupin, kterým lze přiřadit vlastní vyzváněcí melodii. Filtrování hovorů podle profilů ale v telefonu nehledejte. Při vyzvánění může hrát najednou až 40 tónů a je dostatečně hlasité na to, abyste ho slyšeli i hluboko v kapse.

Organizační funkce

Užitečná je možnost nastavit si pět budíků, kterým můžete přiřadit melodii, opakování (jednou, pracovní dny, pondělí až sobota, denně) a čas. Také zde najdete kalendář s měsíčním pohledem nebo zobrazením všech událostí za sebou. Do telefonu můžete také ukládat hlasové poznámky, jedna ale může mít maximálně 19 vteřin. Z dalších funkcí jmenujme například kalkulačku, světový čas či převodník jednotek.

Digitální fotoaparát

Maximální rozlišení fotografií je 640×480, obnovování displeje při náhledu fotky je velmi rychlé, často rychlejší než u některých standardních fotoaparátů. Zajímavou funkcí je vyfocení několika fotografií rychlostí asi dva snímky za sekundu, ze kterých si pak můžete vybrat nejzajímavější k uložení či odeslání.

Java, WAP, data

V telefonu najdete přeinstalovanou hru SpaceBall (vylepšený had). WAP je přítomen ve verzi 2.0. S obrázky či CSS stylováním nemá prohlížeč při zobrazování žádné problémy. Pro připojení na internet můžete použít GPRS třídy 10 (4+2), telefon spojíte s počítačem pomocí datového kabelu. Zahraniční internetové zdroje uvádějí u tohoto modelu také infraport, ale u testovaného vzorku se nám jej nalézt nepodařilo.

Sečteno a podtrženo

LG L3100 je kompaktní telefon s nevýrazným designem. Uživatele může oslovit díky skvělému displeji a velkým numerickým klávesám. Škoda, že navigační kříž není jen o něco větší. LG L3100 by si také zasloužilo větší paměť, protože 1,5 MB zaplní doslova pár fotografií, a pak musíte začít mazat. Na druhou stranu je LG 3100 opravdu rychlý telefon a práce s ním je tak docela příjemná. Cena LG L3100 by neměla překročit 6000 Kč a největším soupeřem pro něj bude Siemens CX65 nebo i Sony Ericsson T610. Zaváděcí cenu L3100 ovšem nelze s těmito ostřílenými modely příliš srovnávat.

