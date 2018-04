LG L1100 - Sámerův největší hit (recenze)

Jeden z finalistů soutěže Česko hledá SuperStar spojil svou tvář s reklamní kampaní společnosti LG. Mladík s modrým véčkem L1100 není nikdo jiný než Sámer Issa, který se svým úsměvem zapsal do srdcí tisíců fanynek. A protože Sámer má výjimečné charisma a LG L1100 nezapře svou podobu s nejmenovaným ovocem, lidé nový model prostě překřtili na Sámerova hruška.

Vzhled - véčko, co vyniká v řadě

Při prvním pohledu na model L1100 zaujme stříbrná linie, která vede po obvodu telefonu. Ve spodní části se tato křivka navíc rozšiřuje, což zvýrazňuje hruškovitý tvar. Na přední straně našel ve spodní části své místo také snímač digitálního fotoaparátu, který je doplněn o malinkaté sklíčko pro pořízení autoportrétu. Dvě tenké rýhy téměř u spodní hrany ukrývají druhý reproduktor.

Hlavní motivem přední strany je modře podsvícený externí displej, který zobrazuje všechny důležité informace. Zjistíte na něm, jestli přišla zpráva nebo někdo volal, a můžete zkontrolovat i stav baterie a úroveň signálu. Za normálních okolností zobrazuje velkými znaky čas a jméno operátora. Přímo na kloubu se v horní části nachází chromovaný obdélníček připomínající podlouhlé tlačítko. Kryty kombinují tmavě modrou a šedostříbrnou barvu. Kryty nejsou výměnné a tento model se bude nabízet jen v jedné barevné variantě. Jak to již u asijských véček bývá, musíme i u LG L1100 pochválit kvalitní použité materiály a celkově bytelnou konstrukci.

Na levém boku si můžete všimnout kolébkového tlačítka pro regulaci hlasitosti. Tato klávesa je poměrně drobná, ale během hovoru ji lze palcem nahmátnout i poslepu. Hned po prvním otevření telefonu ji využijete pro ztlumení zvuků kláves, které za normálního stavu bubnují jako plechový vojáček. Téměř u horní hrany je upevněna malá gumová krytka chránící konektor pro připojení sluchátek. Na pravém boku našla své místo ještě o něco drobnější klávesa pro rychlou aktivaci fotoaparátu a kousek pod ní leží černé sklíčko zakrývající infraport. Na spodní straně se podlouhlým konektorem připojuje nabíječka nebo datový kabel (oboje v základním balení).

Snad aby nebyla iluze hrušky daleko od reality, nechybí LG L1100 ani stopka. Masivní anténa bohužel zájemcům o telefon příliš radosti neudělá. V kapse u kalhot vás bude tlačit do nohy a ačkoliv jsou použité plasty velmi kvalitní, obavám o její ulomení se asi ubrání málokdo. Je zvláštní, že u klasických telefonů jsou již čouhající antény přežitkem, ale u véček se stále objevují. Šňůrku, kterou najdete v krabici, můžete provléknout poutkem ve středu horní hrany. Zadní strana telefonu je zpracována velmi jednoduše. Na baterii je vylisované logo výrobce a vlevo nahoře se nachází konektor pro připojení externí antény.

Rozměry telefonu jsou 86x44x26mm a včetně baterie váží 95 gramů. S Li-ion baterií o kapacitě 950 mAh vydrží podle údajů výrobce až 10 dnů v pohotovostním režimu nebo necelé čtyři hodiny hovoru.

Klávesnice - větší budete těžko hledat

První otevření telefonu doprovází kosmický zvuk. Pokud hodláte používat model L1100 i na veřejnosti, pravděpodobně uvítáte možnost jej vypnout. Pak stačí ztlumit na minimum bubnování klávesnice a příprava telefonu je u konce. Rozevřený mobil žádnou revoluci v konstrukci véček nepřináší, ale překvapí vás na něm obrovské klávesy. Plocha ve spodní části je využita na maximum a těžko si lze vybavit jiný model s rozměrnější klávesnicí.

Jednotlivá tlačítka přitom nejsou zcela plochá, jak je u většiny véček zvykem. Ve spodní části se vždy nepatrně zvedají jako šupiny a po stranách jsou odděleny mezerou. Díky tomu lze klávesy docela dobře rozlišovat i hmatem.

Funkční tlačítka se koncentrují okolo pětisměrné navigační klávesy. Ta má oválný tvar a v jejím středu leží potvrzovací klávesa OK. Shora slouží první dvojice funkčních kláves jako výběrová a plní různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se zrovna nacházíte. Další dvojice slouží pro rychlý pohled do kalendáře a aktivaci fotoaparátu. Není jasné, proč má model L1100 hned dvě tlačítka, kterými lze fotoaparát rychle aktivovat. Tak dobrý fotomobil to zase není. Poslední dvojice slouží k ovládání hovorů a přímo pod navigační klávesou leží "c" pro mazání znaků. Celkově klávesnici LG L1100 chválíme. Tlačítka jsou dostatečně velká i pro hornické ruce, mají optimální zdvih a výraznou odezvu.

Displej - barvy k nakousnutí

Při vyslovení slov asijský telefon se snad každému vybaví dokonalé displeje hrající tisíci barev a model L1100 není v tomto směru žádnou černou ovcí. Hlavní displej má rozlišení 160x128 bodů, rozměry 37x30 milimetrů a zobrazí až 65 000 barev. Displej má velmi kvalitní zobrazení. Prezentace jahodových dezertů, která byla u testovaného modelu uložená jako základní tapeta, byla skutečně k nakousnutí (viz fotogalerie displejů). Pro úsporu energie se po uplynutí nastaveného časového intervalu (10, 30 a 60 vteřin) může u displeje vypínat podsvícení.

Vnější displej má čistě informativní charakter a jeho parametry tomu odpovídají. Rozměry 20x15 mm u monochromatického displeje skutečně nikoho neohromí. Modré podsvícení na druhou stranu velmi decentně ladí s kryty telefonu.

Do menu vstoupíte stiskem levé výběrové klávesy. Hlavní nabídka má podobu matice 3x3. Jednotlivé ikony jsou velmi detailně zpracovány, a pokud se nad nimi kurzorem zastavíte, přehraje se jednoduchá animace. Další úrovně menu jsou již textové a každá volba má vždy přiřazené jedno pořadové číslo. Položky tak lze rychle navolit jen stiskem odpovídající číselné klávesy. Menu reaguje na stisk tlačítek celkem rychle.

Přizpůsobení ovládání LG L1100 nenabízí. K dispozici je jen rychlé vytáčení telefonních čísel dlouhým stiskem číselných kláves nebo hlasem. V základní obrazovce je pravé výběrové tlačítko pevně vyhrazené pro Jména. Stiskem některého směru v základní obrazovce lze rychle vstoupit do seznamu, aktivovat menu zpráv, přepínat profily nebo zapnout záznamník. Tyto volby ovšem nelze měnit.

Telefonování - čistý, ale trochu tichý zvuk

Příchozí hovor oznámí 40hlasá polyfonní melodie. Kvalita reproduktoru je velmi dobrá, ale na hlučných místech vám možná nebude stačit ani nejvyšší hlasitost. Při ručním zadávání čísel trochu překvapí, že každé číslo má jinou barvu. To působí dost kýčovitě. Na druhou stranu jsou číslice obrovské a s jejich přečtením nebudete mít problém.

LG L1100 má vlastní paměť na 255 kontaktů a telefon je třípásmový (900,1800 a 1900 MHz). S kontakty uloženými v telefonu i na SIM kartě pracuje LG L1100 tím nejjednodušším způsobem - zobrazuje je totiž zároveň. V nastavení lze pouze změnit, kam se budou ukládat nové kontakty. Prohledávání seznamu je rychlé, protože probíhá plynule podle pěti prvních písmen.

Ke každému záznamu v telefonu lze přiřadit tři telefonní čísla, jednu e-mailovou adresu a fotografii.Ta se může zobrazovat nejen při příchozím hovoru, ale i během prohledávání seznamu. Záznamy lze třídit do sedmi skupin volajících, hovory se ovšem nedají filtrovat.

Zprávy - začněte se učit T9

Textové zprávy nám u nového LG příliš radosti neudělaly. V případě, že textovka dorazí, objeví se na displeji ve spodní části tenké menu, odkud lze zprávy stiskem OK otevřít. V této nabídce se zcela nepochopitelně zobrazují ikony jako MMS zpráva, hlasové zprávy, odeslané zprávy nebo časový plán, i když z doručenou poštou nemají nic společného. Navíc zde najdete i položku e-mail, ale LG L1100 přitom e-mailový klient nemá.

Pokud používáte doručenky, jistě se vám někdy stalo, že jste si ji nechtěli přečíst a prostě jste ji odklikli. Takový postup vám ovšem Sámerova hruška nedovolí. Pokud totiž došlou doručenku neotevřete, ale jen „odcéčkujete“, při každém dalším zavření a otevření telefonu vám jí L1100 vnutí jako nově došlou zprávu.

Abychom jen nepomlouvali, tak do telefonu se vejde slušných 110 textovek. Jedna zpráva může mít maximálně 918 znaků a telefon ji pak rozdělí na několik standardních. Klávesnice je pro psaní ideální a editor reaguje velmi svižně. V levém horním rohu se odpočítávají znaky a v pravém rohu se zobrazuje, na kolik zpráv bude text rozdělen. S rychlejším psaním napomáhá T9, která neodesílá diakritiku a zprávy tak mají standardních 160 znaků.

S T9 bohužel souvisí další neduh, který se u asijských telefonů objevuje často a může vás štvát. Telefon T9 neustále vnucuje. Když v menu T9 vypnete, tak se objeví hláška Uloženo. Zprávu napíšete normálně, ale při dalším otevření nové zprávy se opět T9 zapne. Pokud automatické psaní používáte, je to jedno. Patříte-li ovšem k těm, kteří jej nepoužívají, budete muset změnit názor nebo budete s každou textovkou T9 vypínat. Tato situace se opakuje i u záznamů v kalendáři nebo u poznámek.

Pro MMS zprávy vyhradil výrobce 600 kB místa. Budeme-li uvažovat 100 kB na jednu MMS, tak sedmou už telefon nedokáže přijmout. Při otevření editoru navíc L1100 zbytečně vyžaduje, abyste zprávu pojmenovali.

Organizace času - kalendář na jedničku

V menu Organizér najdete kalendář označený jako Časový plán, poznámky a telefonní seznam. Kalendář je jednoduchý, přehledný a zapisování nových poznámek je rychlé. Na jedné obrazovce jen vyplníte předmět a čas, ostatní nastavení může zůstat beze změn, a pak už stačí stisknout Uložit. Záznamy se mohou navíc opakovat denně, týdně, měsíčně i ročně, což je užitečné. Minimálně vám to umožní nastavit si na každý den v týdnu jiný čas, pokud vstáváte nepravidelně. V menu Zábava se nachází budík, kalkulačka, převodník jednotek, světový čas a hlasový záznamník. Záznamy jsou limitované na třicet vteřin. Hry jsou v telefonu jen dvě: desková Othello a karetní Black Jack.

V základním balení se kromě telefonu a nabíječky nachází také bondovka, poutko pro zavěšení na krk a datový kabel. Ten se překvapivě nepřipojuje do USB, ale využívá konektor COM. Každý notebook ovšem tento konektor mít nemusí. Pokud máte zájem využívat připojení přes infraport, měli byste vědět že L1100 nevyvine přes infra větší rychlost než 9,6 kbps. Tato nepochopitelná vlastnost ze bohužel vyskytuje u více modelů tohoto výrobce a může vás nepříjemně překvapit. Překonáte-li tyto nástrahy, tak vám telefon nabídne GPRS třídy 10 (4+2).

Fotoaparát - VGA je průměr

LG L1100 má VGA snímač a maximální rozlišení fotografie je tedy 640x480. Pro fotografie zůstává v paměti jen 400 kB místa a rychle se vám tak může stát, že ji zaplníte. Fotoaparát nabízí mnoho nadstandardních funkcí jako úpravu jasu nebo vyvážení bílé barvy. Dvojnásobný optický zoom pouze vyřezává část fotografie. Telefon umožňuje vytvořit naráz 1, 3 nebo 6 snímků, které mohou mít sépiové či černobílé zabarvení.

Sečteno a podtrženo

Sámerovo véčko dokáže svými elegantními křivkami zaujmout na první pohled. Pochvalu si zaslouží použité materiály, skvělý displej, kalendář a hlavně obrovská klávesnice. Díky hruškovitému tvaru také telefon skvěle padne do ruky a potěší i bohatá základní výbava. Najde se u něj ovšem několik mušek, které mohou uživatele odradit: automatické zapínání T9, neustálé zobrazování nepřečtených zpráv a hlavně pomalá data přes infraport. Telefon by si také zasloužil větší paměť.

LG L1100 bude mít mezi ostatními véčky relativně dobrou pozici nejen proto, že s jeho propagací pomáhá sám Sámer. Telefon lze také od ostatních na první pohled odlišit díky neobvyklému designu. Zájem o novinku mohou navíc projevit i starší lidé díky relativně velkému písmu v menu a obrovské klávesnici. LG L1100 se prodává za cenu okolo osmi tisíc a konkurovat mu budou Motoroly V300, V500 a například Samsung E600.

Fotogalerii displejů naleznete zde.

Přesvědčila vás Sámerova hruška?