Nová levná LG naživo. Mají hezký kryt a starší Android

Nová LG K7 a K10 se snaží vypadat dražší, než ve skutečnosti jsou a výrobce naznačuje i názvy modelů. Model K10 by na základě pojmenování mohl být považován za levnější variantu špičkového modelu V10, ale rozhodně tomu tak není. Telefony řady K jsou opravdové low-endy, jak jsme si v Las Vegas na výstavišti ověřili.

Design obou novinek je velmi podobný. Mají hezky zaoblená těla, která dobře padnou do ruky, což platí především pro menší model K7. Ve výbavě nenajdeme nic světoborného, v tomto případě má hlavní slovo především design. Ne že by tedy novinky byly kdovíjak luxusní a stylové, nicméně snaží se vypadat solidně a docela se jim to daří. Líbí se nám zadní kryt s měkčím plastem a vroubkováním místo lesklých variací, které LG dosud často používalo.

Stylovější provedení má kryt modelu K10, který může být opatřen i flipovým krytem s průsvitným plastem po pravé straně. Přes něj by měla být nejspíš vidět upozornění a třeba i hodiny a další údaje, ale u vystavených telefonů se nám to nepodařilo ověřit.

Ve výbavě obou telefonů nenajdeme nic zásadního. K7 je opravdu základním modelem, který láká snad jen na úhlopříčku displeje. Ta činí pět palců, rozlišení je však mizerné (480 x 854 pixelů). A to je hodně vidět, displej se nám nelíbí.

Větší K10 je na tom o poznání lépe, na úhlopříčce 5,3 palce disponuje HD rozlišením (720 x 1 280 pixelů). A to už je solidní standard, který neurazí. Kompletní technická data najdete v článku s představením nových LG.

Oba modely také mají návykové tlačítko na zadní straně, což kvitujeme s povděkem. Naopak zamrzí, že přístroje dostaly starší verzi Androidu, místo aktuálního Marsmallow je tu totiž stále Lollipop.