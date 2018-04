LG představilo naleštěné oblázky. Vypadají dražší, než jsou

Nová řada K zatím čítá dva modely: K10 a K7. Jihokorejský výrobce se u dvou novinek z nové řady zaměřil na design, avšak ani výbava není špatná. Na ceny si však musíme počkat, ale neměly by být vysoké. Do prodeje by se novinky měly dostat zanedlouho, pravděpodobně již během tohoto čtvrletí.

LG u nových smartphonů razí nový designový styl glossy pebble, což v překladu znamená naleštěný oblázek. A pravě zaoblení je klíčovým prvkem nových LG. Hrany novinek jsou zaoblené, stejně jako sklíčko displeje. Z toho důvodu chybí boční ovladače, ty už tradičně pro tuto značku našly místo na zádech.

Nové smartphony z řady K mají být určeny především mladým uživatelům. Sám výrobce vzhled nových smartphonů označuje jako exkluzivní, má navodit dojem dražších přístrojů.

Záda nových modelů od LG mají speciální strukturu pro snadné držení bez obav z vyklouznutí. Model K10 bude k dostání v bílé, modré (indigo) a zlaté barvě. V bílém a zlatém provedení bude k dispozici i model K7, modrý odstín pak výrobce v tomto případě nahradil černou. LG K7 s podporou LTE pak bude v prodeji výhradně v titanovém provedení.

Výbava nových modelů není na levné smartphony vůbec špatná. Ovšem nové modely budou existovat v několika verzích. Například model K10 může mít dokonce čtyři různé procesory, hůře vybavený model K7 potom dva.

LG K10

LG K10 bude k dostání s podporou sítí LTE, nebo bez. Verze bez LTE používá čtyřjádrový procesor s taktem 1,3 GHz. LTE provedení má potom ve výbavě buď osmijádrový procesor s taktem 1,14 GHz, nebo čtyřjádrový čip. Ten může mít takt 1,2 GHz, nebo 1,3 GHz.

LG K10

Liší se i paměť. Operační paměť smartphonu se starším Androidem 5.1 Lollipop má kapacitu 1 GB, 1,5 GB nebo 2 GB. Uživatelská rozšiřitelná paměť má kapacitu buď 8 GB, nebo 16 GB.

A aby toho nebylo málo, liší se i fotoaparáty. Hlavní má ve verzi s podporou LTE rozlišení 13 megapixelů, verze bez LTE si musí vystačit s osmimegapixelovým snímačem. Přední kamerky potom můžou mít rozlišení 8 megapixelů nebo pět megapixelů. U předních fotoaparátů nechybí blesk.

Smartphone s rozměry 146,6 x 74,8 x 8,8 milimetru má dostatečně velký displej, není obří ani malý. Úhlopříčka In-cell Touch displeje je 5,3 palce, rozlišení je pouze HD (720 x 1 280 obrazových bodů). Baterie modelu K10 má kapacitu 2 300 mAh.

LG K7

I druhý představený model má různé specifikace. U verze s podporou LTE je použit čtyřjádrový procesor s taktem 1,1 GHz. Čtyřjádrový procesor používá i provedení bez LTE, paradoxně však s vyšším taktem 1,3 GHz.

LG K7

Liší se i operační paměť (1,5 GB nebo 1 GB), stejně jako rozšiřitelná uživatelská (16 GB nebo 8 GB). A různé jsou i hlavní fotoaparáty (8 Mpix nebo 5 Mpix). Přední má pak u obou specifikací K7 vždy pětimegapixelové rozlišení.

Oproti modelu K10 se jednotlivé verze modelu K7 liší i displejem. LG K7 s podporou LTE má In-cell Touch displej, verze s podporou jen 3G má On-cell Touch displej. V obou případech má zobrazovací panel úhlopříčku pět palců i shodné FWVGA rozlišení, tedy jen 480 x 854 obrazových bodů.

Také LG K7 používá starší Android 5.1 Lollipop. Baterie má v tomto případě kapacitu 2 125 mAh. Rozměry LG K7 ve verzi s podporou sítí čtvrté generace jsou 143,6 x 72,5 x 8,9 milimetru. Provedení s podporou jen 3G sítí je pak o něco tlustší, v pase má 9,05 milimetru.