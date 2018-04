LG je z černého koně zadýchanou herkou a Apple míří razantně vzhůru

Předposlední čtvrtletí každého roku je z hlediska finančních ukazatelů vždycky tak trochu dvojaké, všichni se připravují na následující čtvrtletí, protože právě zde se odehrává většina tržeb celého roku. Na druhou stranu, právě na podzim by se měli výrobci nadýchnout k mohutnému útoku na vánoční trh. Letos vstoupila do hry ještě finanční krize, která trhy skutečně hodně třese.

Pro trh mobilních telefonů navíc krize přišla v tom úplně nejnevhodnějším období, po letech růstu se prodeje v podstatě ustálily. Logicky tedy v případě propadu finančních trhů došlo k ještě výraznějšímu zpomalení i na trhu mobilních telefonů. Že to finančním výsledkům výrobců nijak neprospěje, asi nikoho nepřekvapí.





Nutno dodat, že pro některé to byla skutečně hodně studená sprcha. Asi největší zklamání zažívají v jihokorejském Soulu, ovšem jen v sídle LG. To totiž rostlo skutečně razantně a zdálo se, že bude černým koněm letošního roku. Kůň ale zjevně ztratil dech a místo ohlašovaného útoku na třetí místo Motoroly přišel propad zpět na páté místo.

Ovšem ani Motorola nijak neohromila, a zatímco v minulém čtvrtletí se zdálo, že propad prodejů se daří zpomalit, nyní to vypadá na ránu z milosti. A je téměř jisté, že diskuse o prodeji mobilní divize naberou znovu na síle. Špatné (a horší než minule) čtvrtletí zopakovala i Nokie, nedařilo se příliš ani RIM (BlackBerry).

Ostatně Samsung sice posílil svůj tržní podíl, ale zároveň mu poklesla marže, což znamená, že na telefonech méně vydělává. Nakonec jediným, kdo bude asi opravdu slavit, je Apple. Tomu se totiž podařilo dosáhnout dvouprocentního tržního podílu, což je s jediným modelem skutečně unikátní. Navíc se k tomu přidává i fakt, že Apple patří k vůbec nejziskovějším firmám v oboru.

Kolik kdo prodal:

Prodeje

(v mil. ks) 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Nokia 347,5 91,1 100,8 111,7 133,5 437,1 115,5 122 117,8 Samsung 118,0 34,8 37,4 42,6 46,4 161,2 46,3 45,7 51,8 Motorola 217,4 45,4 35,5 37,2 40,9 159,0 27,4 28,1 24,4 Sony Ericsson 74,8 21,8 24,9 25,9 30,8 103,4 22,3 24,4 25,7 LG 64,4 15,8 19,1 21,9 23,7 80,5 24,4 27,7 23,0 Apple 1,7 0,7 6,9 Ostatní 196,7 43,1 40,1 45,7 56,7 184,3 46,4 48,7 52,1 Celkem 1018,8 252,0 257,8 285,0 332,0 1 125,5 282,3 296,6 302,7

Tržní podíl

(%) 2005 2006 Q1 2007 Q2 2007 3Q 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Nokia 32,4 34,1 36,2 39,1 39,2 40,2 38,8 40,9 41,1 38,9 Samsung 12,6 11,6 13,8 14,5 14,9 14,0 14,3 16,4 15,4 17,1 Motorola 17,9 21,3 18,0 13,8 13,1 12,3 14,1 9,7 9,5 8,5 Sony Ericsson 6,3 7,3 8,7 9,7 9,1 9,3 9,2 7,9 8,2 8,4 LG 6,7 6,3 6,3 7,4 7,7 7,1 7,2 8,6 9,3 7,6 Apple 0,7 0,2 2,3 Ostatní 24,2 19,3 17,1 15,6 16,0 17,1 16,4 16,4 16,4 17,2 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Propad trhu i výrobců

Celkově se za třetí čtvrtletí prodalo 303 milionů kusů telefonů, to znamená meziroční propad od 5 %. Jak upozorňují Strategy Analytics, podílelo se na tom především zpomalení růstu rozvíjejících se trhů, zejména Číny, Indie, Ruska a také Jižní Ameriky. Výrazné zpomalení růstu v těchto regionech se odrazilo na výsledcích Nokie, Samsungu a LG.

Celkově jde o největší propad trhu od roku 2002, přesto se ukazuje, že ne na všechny musí mít propad stejný vliv. Apple je podle Strategy Analytics jasným důkazem toho, že existuje potenciál růstu, pokud přijde výrobce se správným produktem ve správný čas. Meziroční nárůst prodejů o 516 % totiž opravdu nemá obdoby.

Právě proto předpokládá zpráva Strategy Analytics, že v posledním čtvrtletí se trh vrátí k růstu a prodá se 345 milionů telefonů, o 5 % více než loni. Za celý rok 2008 by pak měly prodeje dosáhnout 1,23 miliardy kusů, což by znamenalo meziroční nárůst o 9 %. Z velké části by se na tom měly podílet právě rozvíjející se trhy.

Nokia – druhé špatné čtvrtletí za sebou

Ačkoli si finský výrobce drží jednoznačně pozici světové jedničky, a dokonce se mu podařilo prodat meziročně o 5 % více telefonů (celkem 118 milionů kusů), ztratil dvě procenta tržního podílu. Z tohoto pohledu jde o nejhorší výsledek za posledních 18 měsíců. Navíc došlo k poklesu průměrné ceny telefonu na 72 EUR.

Nepříjemné je, že tržní podíl Nokia ztrácí ve všech regionech. Navíc se dostalo pod silný tlak výsadní postavení Nokie v segmentu chytrých telefonů, když se dařilo RIM (BlackBerry), a samozřejmě také Apple (protože iPhone údajně patří mezi smartphony). Hodně k tomu přispívá i slabé postavení Nokie na americkém trhu, kde jsou právě tito dva výrobci naopak velmi silní.

I když počet prodaných telefonů rostl, čisté prodeje Nokie klesly o 5 % meziročně, čtvrtletně dokonce o 7 %. Navíc došlo i k alarmujícímu propadu zisku, který meziročně klesl o více než pětinu, byť provozní zisk se drží nad 10 %. Po dobrých výsledcích v minulém čtvrtletí se k propadu vrátila i divize Nokia Siemens Networks, která oproti minulému čtvrtletí propadla o 14 %.

Nokia (v mil. EUR) Q2 2007 Q3 2007 Q2 2008 Q3 2008 Kvartální změna Meziroční změna Prodeje 12 587 12 898 13 151 12 237 - 7 % - 5 % Zařízení a služby 9 163 9 238 9 090 8 605 - 5 % - 7 % Nokia Siemens Network 3 438 3 674 4 067 3 503 - 14 % - 5 % Provozní zisk 2 539 1 862 1 474 1 469 0 % - 21 % Zařízení a služby 1 779 1 959 1 565 1 602 2 % - 18 % Nokia Siemens Network -1 266 -120 -47 - 1 Provozní marže (%) 11,1 14,4 14,7* 12 Zařízení a služby 19,4 21,2 20,1* 18,6 Nokia Siemens Network -10,5 - 3,3 3,8* 0

Samsung – prodává víc, vydělává méně

Hlavně kvůli problémům konkurentů se ani v Samsungu nemusí nijak bát o postavení dvojky mobilního trhu. Jihokorejskému výrobci se v minulosti dařilo nejen zvyšovat prodeje, ale také provozní zisk. Bylo to dáno tím, že prodával zejména v dražším segmentu. To už tentokrát neplatí. Přesto si zaslouží ocenění, že za pouhých 10 let se Samsungu podařilo zvýšit svůj tržní podíl o 15 %, když v roce 1998 měl pouhá 3 % (o jedno procento více než nyní Apple).

Prodeje Samsungu meziročně vzrostly o slušných 22 %, což je výrazně více než průměr trhu. Samsung byl tak jediným společně s Applem, komu se to podařilo. Společně s růstem počtu prodaných kusů rostly i tržby. Ty se čtvrtletně zvýšily o 13 %, meziročně dokonce o 27 %. Problém ale je, že zároveň s tím se propadl provozní zisk čtvrtletně o neuvěřitelných 36 % a meziročně o 15 %. Podobně jako Nokii se ale daří Samsungu udržet provozní zisk nad 10 %, i když jen těsně.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2007 Q3 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Čtvrtletní

změna % Meziroční

změna % Tržby Telekomunikace 4,60 5,44 5,55 6,14 6,85 12 % 26 % Provozní zisk Telekomunikace 0,60 0,59 0,92 0,79 0,50 - 36 % - 15 %

Sony Ericsson – nevýrazné výsledky pokračují

Fakt, že se Sony Ericsson poprvé v historii dostal na třetí místo, by se mohl zdát jako dobrá zpráva. Jenže tenhle úspěch je dán pouze tím, že propadl méně než LG. Japonsko-švédské konsorcium totiž prodalo 25,7 milionu kusů telefonů, což znamená meziroční propad o 1 %. Navíc Sony Ericsson přibrzdil i v počtu nově představovaných modelů (skoro pětinový pokles), což by se mohlo negativně odrazit na výsledcích příští rok.

Poměrně dramaticky propadla meziročně i hrubá marže, která z původních 31 % spadla na 22 %. Sony Ericsson tak zopakoval provozní ztrátu z minulého čtvrtletí, ta dosáhla 33 milionů EUR, ruku v ruce s tím došlo i k propadu čistých příjmů. Do záporných hodnot se dostala i provozní marže (- 1 %) a průměrná prodejní cena za rok poklesla o 11 EUR na 109 EUR.

Sony Ericsson

(v mil. EUR)

Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Prodané kusy 21,8 24,9 25,9 30,8 103,4 22,3 24,4 25,7 Prodeje 2 925 3 112 3 108 3 771 12 916 2 702 2 820 2 808 Provozní marže 11,8 % 10,1 % 13 % 13 % 11,9 % 6,7 % -0,1 % - 1 % Provozní zisk 346 315 393 489 181 - 2 - 33 Průměrná cena telefonu 125 120 121 116 109

Motorola – světlo na konci tunelu pohasíná

V minulém čtvrtletí to vypadalo, že Motorola své problémy zvládá a dostává se z nejhoršího. Naděje ale zhatilo právě skončené čtvrtletí, v němž americký výrobce prodal jen 24,4 milionů kusů, což znamená meziroční propad o 32 %. Také obrat se Motorole snížil o více než třetinu a prodeje padají rychleji než v minulém čtvrtletí.

Pokud se v roce 2009 nevrátí k zisku, předpovídají jí Strategy Analytics velké problémy. Zatím ale pozitivní scénář nic nenaznačuje. Provozní ztráta celé firmy činí za prvních 9 měsíců roku 2008 587 milionů dolarů, ztráta divize mobilních telefonů jen za 3. čtvrtletí dosáhla neuvěřitelných 840 milionů dolarů.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Meziroční

změna (%) 2007 Prodeje Mobilní zařízení 5 412 4 496 4 811 3 299 3 334 3 116 - 31 18 988 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 - 248 -388 - 418 -346 - 840 -1 201

LG – pláč v Koreji

Ještě před třemi měsíci to pro LG vypadalo skvěle, ovšem právě skončené čtvrtletí bylo pořádnou ranou. Druhý z jihokorejských výrobců prodal jen 23 milionů telefonů, což je kvartální propad o 17 %, výrazně se na tom podílela zejména ztráta podílu na indickém trhu. Jediné, co mohou šéfové oslavovat, je fakt, že na rozdíl od některých konkurentů zůstává LG ziskové a provozní marže se drží dvojciferné hodnoty už třetí po sobě následující čtvrtletí, a dokonce dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 2002. Celkově vzrostly i prodeje divize mobilních telefonů, které se zvýšily meziročně o 40,8 %.

LG Electronics (mld. KRW) Q3 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 čtvrtletní změna meziroční změna Mobilní telekomunikace Prodeje 2 936 3 327 3 849 3 815 - 6,6 % 29 % Provozní zisk 227 454 537 524 Mobilní telefony Prodeje 2 496 3 195 3 754 3 514 - 6,4 % 40,8 % Provozní zisk 209 444 540 240

Apple – s odstupem, ale šestý

Ještě začátkem letošního roku Strategy Analytics Apple odepisovaly, ovšem uvedení iPhonu 3G znamenalo obrat. Na to, že tenhle výrobce má jediný model, dosáhl neuvěřitelného tržního podílu 2 %, když prodal jen v tomto čtvrtletí téměř sedm milionů telefonů. To znamená meziroční nárůst o neuvěřitelných 516 %. Podle Strategy Analytics navíc Apple do konce roku přichystá miniaturní notebook s integrovaným 3G modemem, což by mělo trhem zahýbat ještě více.

Celkově Apple oznámil tržby dosahující 7,9 miliard dolarů a čistý zisk za třetí čtvrtletí 1,14 miliardy dolarů. Hrubá marže přitom přesahuje 30 % a Applu se poprvé podařilo prodat více telefonů než jeho americkému konkurentu RIM.