LG high-end zatím ignoruje. Dvě novinky Optimus s Androidem 2.2 míří níž

LG současný nástup dotykových smartphonů trochu zaspalo. V současné době nabízí v Evropě pouze dva smartphony s operačním systémem od Googlu. Ani jeden ale výbavou neohromí. Dosud to vypadalo, že LG vkládá větší naděje do nových mobilních Windows.

Že LG neodstavilo Android na vedlejší kolej, dokazují dva nové smartphony z řady Optimus. LG Optimus One i LG Optimus Chic však za špičkou od konkurence v mnohém zaostávají. Jihokorejský výrobce tak bude zákazníky pravděpodobně přesvědčovat především nízkou cenou. Konkrétní ceny však LG prozatím neprozradilo, zahraniční zdroje odhadují ceny v přepočtu okolo 5000 až 7000 korun.

Oba nové smartphony s Androidem nabídnou operační systém Android v aktuální nejnovější verzi 2.2 Froyo. Na opravdu špičkový smartphone od LG si ale musíme ještě počkat. Obě novinky představují střední třídu, což dokazují použité procesory s taktem 600 MHz.

Dalším dokladem, že máme tu čest se smartphony střední třídy, je rozlišení displeje. Oba telefony nabízí kapacitní dotykový displej s rozlišením pouze 320 x 480 obrazových bodů s úhlopříčkou 3,2 palce. Displeje dokáží zobrazit jen 262 000 barev.

Lépe vybavený model Optimus Chic má ve výbavě pětimegapixelový fotoaparát, druhá novinka potom třímegapixelový. Oba fotoaparáty nabídnou automatické ostření. Bohužel, LG se nakazilo od svého korejského rivala Samsungu, protože ani jeden nový smartphone nemá blesk.

Novinky se značkou LG nebodují ani vestavěnou pamětí. Ta má totiž kapacitu jen 170 MB respektive 150 MB. Samozřejmostí je ale její rozšíření pomocí paměťových karet. Potěší podpora videí ve formátu DivX a vestavěné FM rádio. Bezdrátové připojení na internet přes wi-fi ale postrádá podporu specifikace 802.11 n.

Ve výbavě dále nechybí satelitní navigace nebo podpora rychlých datových přenosů HSDPA v sítích třetí generace. Model Optimus One s baterií s vyšší kapacitou by měl zaujmout dlouhou výdrží (až 700 hodin na příjmu). U druhé novinky výrobce uvádí podstatně nižší výdrž v pohotovostním stavu, "jen" 450 hodin.LG tedy prozatímní špičku v podobě Samsungu Galaxy S nebo HTC Desire neatakuje. Obě novinky by tak měly vyhovět méně náročným zákazníkům, kteří požadují cenově dostupný smartphone se slušnou výbavou. Na špičkové LG s Androidem ale musíme nadále čekat.

LG Optimus Chic (E720) technická specifikace:

Rozměry: 112,5 × 57,9 × 12,9 mm

Hmotnost: 132 gramů

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE třídy 12

GPRS třídy 12

wi-fi 802.11 b/g

Operační systém: Android 2.2 Froyo

CPU: 600 MHz

Kapacitní dotykový displej: TFT; 320 x 480 obrazových bodů; 262 000 barev; 3,2 palce

Fotoaparát: 5 Mpix; autofokus

Pohybový senzor

Proximity senzor

Světelný senzor

Hudební přehrávač

Video přehrávač (DivX)

FM rádio

Audio konektor 3,5 mm

A-GPS

Digitální kompas

Bluetooth 2.1 + EDR

USB 2.0

Vestavěná paměť: 150 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 32 GB)

E-mailový klient

Hlasový záznamník

Java

Prohlížeč kancelářských dokumentů

DLNA

Baterie: Li-Pol 1250 mAh

Výdrž na příjmu: GSM 450 hodin/3G 450 hodin

Hovorový čas: GSM 300 minut/3G 330 minut

LG Optimus One (P500) technická specifikace: