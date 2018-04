Zkusili jsme Google Nexus 4, uchvátí čistým androidem a displejem

Největším paradoxem Google Nexus 4 je jeho cena. Telefon se totiž v oficiálním Play Store Googlu v USA prodává za pouhých 299 dolarů, tedy méně než 6 000 korun. Podobně atraktivní ceny si mohou užívat například zákazníci v Británii nebo Německu, u nás však Nexus 4 od Googlu koupit nelze.

Prodávat jej tu začne někdy počátkem příštího roku až samotné LG, které telefon pro Google vyvinulo a dodává mu jej. Bohužel to znamená, že telefon bude ve volné distribuci podstatně dražší, můžeme očekávat cenovku okolo 11 000 korun. I tak může jít o hodně zajímavou volbu v nejvyšší třídě smartphonů. Sami jsme si to ověřili, když jsme si mohli krátce tento atraktivní telefon vyzkoušet.

Téměř dokonalý displej

Hlavních trumfů má toto špičkové LG hned několik. Tím největším je zřejmě jeho displej, který se řadí na absolutní špičku toho, co dnes v mobilních telefonech najdeme. Má úhlopříčku 4,7 palce a HD rozlišení (720 p), takže v jemnosti sice rekordy už netrhá, ale zobrazení je stále vynikající. Největší devizou displeje je nová generace technologie IPS označená přídomkem Plus. Díky ní je barevné podání zobrazovače téměř dokonalé, barvy jsou věrné realitě a podařilo se prohloubit podání černé.

Zároveň se displej chlubí špičkovým kontrastem, což by mělo pomoci dobré čitelnosti na přímém slunečním světle. Po displeji HTC One X je pak zobrazovač LG Nexus 4 dalším displejem, který zcela jasně vyvolává pocit, jako by obraz byl namalovaný přímo na samotném krycím skle, a nikoli generovaný kdesi pod ním. Celkově se nám displej líbí více než barevně hodně přesycený displej Samsungu Galaxy S III a v některých situacích bychom mu dali přednost i před famózním One X.

Čistý android bez úprav

Jednou z velkých výhod zařízení Nexus od Google je fakt, že na nich běží zcela čistá a neupravená verze operačního systému android. Běžní uživatelé se tím možná nechají trochu odradit, ale vůbec k tomu není důvod. Android totiž v posledních verzích hodně vyspěl (a v poslední verzi Jelly Bean obzvlášť) a řadu funkcí, které výrobci suplují svými grafickými nadstavbami, už zvládá sám a mnohdy lépe. Čistý systém má výhodu v tom, že jej uživatel vidí a používá tak, jak vymysleli v Googlu, nikoli, jak si představují jednotlivá UI oddělení výrobců. Snáze tak uživatel objeví některé nepoznané funkce systému a hlavní výhodou je, že grafická nadstavba tu neubírá výkonu a nijak při používání neruší.

To se projevuje v tom, že Google Nexus 4 je v ruce subjektivně asi nejrychlejším androidím zařízením dneška, systém je dokonale plynulý a uživatel není zdržován žádnými zdlouhavými animacemi nebo jinými výmysly výrobců. Vrátit se od čistého androidu u LG k přeci jen dobře vypilovanému Sense od HTC nebo TouchWiz od Samsungu je skoro takové, jako navštívit pouť. Tak samozřejmým dojmem android na Nexus 4 působí.

Čistému systému v tomto případě pomáhá i hodně špičkový hardware. Je tu čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4, grafická karta Adreno 320 a rovné 2 GB RAM. Tento hardware zaručuje, že ani během příštího roku se z Nexus 4 nestane zastaralý kus železa. Baterie s velkou kapacitou 2 100 mAh snad zaručí i rozumnou výdrž. Dalším moderním kouskem výbavy je třeba Bluetooth 4.0 nebo podpora NFC. Na druhou stranu Nexus 4 má i jeden zásadní nedostatek – tím je pouhých 8 GB paměti v základní verzi nebo 16 GB v o něco dražším modelu, v obou případech však bez možnosti paměť rozšířit microSD kartami. Jednoduše musí být uživatelé z hlediska prostoru nenároční.

Magický design

Na fotografiích nemusí Google Nexus 4 působit kdovíjak krásně, na první pohled je to trochu nudná oblá placka, na které jsou vidět plastové materiály. Jenže v reálu je to o něčem jiném. Boky telefonu v kombinaci soft-touch materiálu a chromovaného pásku asi za vrchol designu považovat nemůžeme, ale svou praktickou funkci plní dobře. Pogumované boky nedají telefonu šanci z ruky vyklouznout, pásek zase vystupuje mírně nad úroveň displeje, takže nehrozí jeho poškrábání třeba o desku stolu.

Přitom použité krycí sklo Gorilla Glass 2 by mělo škrábancům odolávat ještě více než skla většiny současných špičkových konkurentů. Lesklá plocha krycího skla krásně ladí s lesklou zadní plochou telefonu. Pod průhledným krytem je tmavý materiál poset množstvím malých čtverečků, které evokují jednu ze základních animovaných tapet androidu a které jsou různě vidět pod různými úhly. Efekt je to opravdu pěkný a telefonu dodává na originalitě i puncu luxusu.

Celkové zpracování telefonu je špičkové a nemáme k němu jakékoli výhrady. S hmotností 139 gramů je sice Nexus 4 jeden z těch těžších smartphonů, ale jelikož jsme právě testovali Lumii 920, připadal nám jako pírko. Vzhledem k výbavě a provedení lze hmotnost považovat za adekvátní a rozhodně nebude nijak problematická.

Letošní špička pro příští rok

Google Nexus 4 je důkazem postupné evoluce smarpthonů v letošním roce. Normou se v nejvyšší třídě staly HD displeje s úhlopříčkou okolo 4,5 palce, dvou nebo čtyř jádrové procesory, osmi a více megapixelové fotoaparáty (LG má 8 Mpx) a řada dalších moderních funkcí. Výrobci se budou muset hodně snažit, aby příští rok špičkové smartphony posunuli ještě dále, a LG Nexus 4 tak nezastará tak rychle, jak se může zdát. Už třeba jenom proto, že jeho čipová sada patří momentálně k tomu nejlepšímu, co je na trhu dostupné, a konkurence ji teprve bude zavádět.

Jistě, Nexus 4 prostě nebude mít nový Full HD displej, který se stane známkou těch úplně nejlepších modelů příštího roku, jenže v ostatních oblastech se s budoucí špičkou zcela srovná. Navíc je jisté, že pro telefon budou vždy velmi rychle dostupné nejaktuálnější verze androidu, což je možná důležitější než nějaké to vylepšení v oblasti samotného hardwaru. Proto se na uvedení LG Nexus 4 opravdu těšíme.