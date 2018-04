LG G8000 – GSM a UMTS v jednom (preview)

Již minulý týden jsme vás informovali o plánech korejské společnosti LG dobýt se svými mobily Evropu. Tehdy jsme představili manažerský LG G7000 , který by své zákazníky měl začít hledat už za dva měsíce (v červenci). Pokud vás ale tento mobil nezaujme – protože jste příliš nároční – můžete si počkat do podzimu a koupit si rovnou LG G8000. Ten by se měl podle plánů začít prodávat na přelomu října a listopadu.

G8000 umí téměř totéž co G7000, ale navíc přidává větší podporu multimedií a především kompatibilitu se sítěmi UMTS. Jestli máte pocit, že vyhazujete příliš peněz za nové mobily, zkuste s tím současným ještě chvíli vydržet, nebo si koupit takový, kterého se zbavíte až na konci roku. Pokud si totiž pořídíte LG G8000, tak na delší dobu nebudete muset mobil měnit – nyní ho budete používat ve stávajících sítích GSM a po startu UMTS nebudete muset investovat spoustu peněz do nového telefonu. Podobné mobily (duální GSM/UMTS, přičemž GSM samozřejmě znamená frekvence 900 i 1800) chystá i konkurence, takže nemusíte spoléhat jenom na značku LG. I když tím možná nepotěšíte výrobce mobilů, kterým v současnosti klesají prodeje a těší se, že se opět rozhýbou po nástupu sítí UMTS.

Vraťme se ale zpět k mobilu. Je to samozřejmě véčko (jak je u asijského mobilu zvykem), ovšem narozdíl od svého staršího bratra G7000 bez vnějšího malého displeje. Vycházíme ovšem z informací, které prosákly z LG – přidat malý vnější displej je pro návrháře mobilu otázka několika kliknutí myší a vložení již hotového řešení do návrhu. Zachována by měla být i vystupující anténa – ovšem pro tu platí totéž co pro malý vnější displej. Pokud se LG podaří do podzimu vyřešit současné problémy s integrovanými anténami u véček, tak bude mít G8000 anténu schovanou ve své konstrukci.

Vnitřní displej má rozlišení 176 x 220 bodů, což je více než u G7000. Více má oproti staršímu sourozenci i barev – 65 tisíc. Podsvícení displeje by mělo být aktivní, což ovšem mobil zdraží. Jenže, když už bude v G8000 zabudovaný i digitální fotoaparát, tak určitě nepůjde o levnou záležitost a cena pod 20 tisíc korun by byla opravdu velmi příjemným překvapením a dárkem pod stromeček.

S pomocí fotoaparátu by mělo být možné pořizovat i jednodušší video. Problém u digitálního videa není v použitých optických prvcích a snímacích čipech, ty při menším rozlišení, než ve kterém pořizují fotografie, video v pohodě zvládají (to, co vidíte na LCD hledáčku, je vlastně video). Problémy jsou v rychlosti zapisování dat přečtených z CCD čipu (snímá obraz) – aby byl zápis pro video dostatečný, musí digitální fotoaparát (v tomto případě mobil) mít procesor a datovou sběrnici blížící se spíše počítačovým než mobilním standardům. A to stojí další tisícovky navíc. Každopádně LG G8000 určitě zvládne video přehrávat (MPEG4) a vzhledem k tomu, že podporuje MMS, aplikace v prostředí J2ME, tak rozhodně bude disponovat výkonným procesorem, který by měl zvládnout i video zapisovat.

O přenosových rychlostech v sítích UMTS u LG G8000 zatím můžeme jenom spekulovat. Každopádně GPRS je plánováno v konfiguraci 4+2 (třída 10), takže 53,6 kb/s. Pokud bychom ve zmiňované spekulaci pokračovali, přenosová rychlost pro síť UMTS se bude lišit jen velmi málo, pokud vůbec. Ke skepsi nás vedou některá prohlášení zástupců výrobců mobilů a operátorů, kteří již UMTS sítě mají spuštěné nebo je zkoušejí. Zkrátka – zatím to není žádná sláva a nebude ani do nejbližšího budoucna. Ovšem pro práci s e-mailem a streamované video to stačit bude, stejně jako pro stahování zvukových souborů MP3, které LG8000 také podporuje. MP3 by mělo být možné používat i jako vyzvánění – to pro případ, že vám vyzváněcí polyfonní melodie nebudou stačit.

Bohužel vás musíme zklamat, pokud očekáváte více obrázků v lepší kvalitě. LG G8000 je novinka plánovaná pro uvedení na trh za více než půl roku a oficiální fotografie nejsou k dispozici. Nám se podařilo získat fotku makety ve velmi špatné kvalitě (ovšem podařilo se nám ověřit, že jde skutečně o návrh G8000). Až se nám podaří získat lepší obrazový materiál, rádi vás s ním seznámíme.