LG G7100 - hi-tech hračička (recenze)

Současným nejvyšším modelem společnosti LG mezi GSM mobilními telefony je model G7100. Spolu s další novinkou, modelem G7050 představují špičkové multimediální telefony s netradičním konstrukčním řešením. LG G7050 je vysouvací a více jsme o něm psali zde. Model G7100 na první pohled vypadá jako obyčejné véčko, ale při bližším pohledu zjistíte, že se pod nenápadným pláštíkem skrývají opravdové technické lahůdky. Některé práci s telefonem ulehčují, jiné jsou spíš pro efekt a některé se zdají být v běžném provozu až nepraktické.

V každém případě se ale jedná o velmi zajímavý telefon, který ale zaujme především movitější klientelu. U nás by se měl začít prodávat ještě před Vánoci a jeho cenu odhadujeme na přibližně 14 000 Kč včetně DPH za neblokovaný a nedotovaný telefon. Jestli si tento model takto vysokou cenu zaslouží či nikoliv, můžete posoudit z naší recenze.

Jelikož se v případě tohoto telefonu jedná pravděpodobně o poslední recenzi v roce 2003, má tři části a přes 150 fotografií.

Vzhled - otáčej se otáčej

Na první pohled trochu větší véčko (90 x 47 x 23 mm; 102 gramů), řeknete si, když poprvé uvidíte nový LG G7100. Zaujme dvoubarevné provedení, stříbrný kryt a tmavě modrý kloub a vnitřek telefonu (existují i další barevné varianty). Ani to ale není nic převratného, podobnou kombinaci (v opačném gardu) nabízí Samsung E700. Ještě než se pustíte do podrobnějšího zkoumání, jistě si všimnete obřího oka Kyklopova na přední straně telefonu. Pod tmavým sklem skrývá rozměrný vnější displej, o kterém ale až v další kapitole, zaslouží si jí celou. Kde se tedy skrývá onen hi-tech? Nezbývá, než vzít telefon do ruky.

Nové LG je véčko, takže jej zkusíme otevřít. Vykoukne na nás rozměrný hlavní displej a bohatýrsky dimenzovaná klávesnice. Stále nic zvláštního, celkové rozměry telefonu jej k výše uvedenému předurčují. Nyní ale vřele doporučujeme pohled na kloub telefonu. Je velmi mohutný a má to své opodstatnění. Nejdříve nás zarazí upevnění horní části telefonu na kloubu. Je uchycen jen na jednom místě a to uprostřed. Je to neklamné znamení, že se s displejem dá otáčet. Jde to na obě strany, směrem doleva o 90 stupňů, doprava o 180 stupňů, takže lze displej otočit úplně na druhou stranu. Je to velmi podobné řešení, jaké použil Samsung u modelu P400. I v jeho případě lze displejem otáčet. Samsung má ale jen jeden displej, LG dva. Proč tedy otočný displej?

Blesku, kde se schováváš?

Jednoduchá odpověď, aby bylo vidět, co fotografujete. LG G7100 totiž má integrovaný fotoaparát. Na první pohled si jej ani nevšimnete, je totiž ukrytý v levém boku kloubu telefonu. Toto řešení zatím žádný jiný GSM telefon nemá, LG G7100 je tedy premiantem. Aby toho nebylo málo, tak pod objektivem je ještě umístěný blesk.

Celkové zpracování telefonu je velmi precizní, nic neskřípe, jen se trochu hýbe horní část vůči spodní, nutno však podotknout, že testovaný telefon toho zjevně měl už hodně za sebou. Mechanismus otočného displeje se zdá být solidně provedený, neotáčí se ale tak snadno, jako u Samsungu P400. Na rozdíl od něj ale drží i v pravém úhlu k spodní části telefonu, to Samsung neumí, ale také ani nepotřebuje umět. Více o tom ale až v kapitole věnované fotografování.

Baterie - překvapivě vydrží

Standardní baterie má kapacitu 760 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Výrobce tvrdí, že na jedno nabití baterie vydrží telefon na příjmu až 200 hodin, nám se podařilo vydržet zhruba tři a půl dne, ale s zhruba půl hodinou hovoru, několika odeslanými SMS a MMS a také s pořízením asi třiceti fotografií (některé s bleskem). Výdrž považujeme za slušnou, odpovídající výbavě telefonu.

Displej - láska na první OLED

LG G7100 má dva displeje. Oba barevné, zajímavější je ale ten vnější. Začněme tedy s ním. Jedná se o OLED displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů (pravděpodobný údaj, LG jej nikde neuvádí), který dokáže zobrazit 256 barev. OLED displej již není ani mezi GSM telefony neznámou, u nás se prodává Samsung E700, který má také OLED displej. Ten v LG je jasnější a nabízí i několik povedených animací. Ovšem ani v tomto případě to ještě není to pravé ořechové. Displej je čitelný maximálně 60 sekund, pak se zobrazí animace a parádě je konec.

Ve druhé části recenze vám nabízíme 80 detailních fotografií obou displejů LG G7100.

U vnějšího displeje lze nastavovat barvu písma - výběr ze šesti barev, můžete si vybrat, zda bude displej podsvícení či nikoliv - i v druhém případě je ale velmi dobře čitelný a může i zvolit čas, po který bude na displeji něco vidět. Maximum je již zmíněných 60 sekund. Animace jsou rozděleny do dvou skupin. Jedny mají tmavý podklad, druhé jsou již „plnobarevné“. Jsou povedené, uvidíte robopsa, cyberdívku a auto budoucnosti. V první skupině je kouzelník, motiv z cirkusu a přímo neuvěřitelná dvojice zamilovaných psíků, kteří si vyčůrají (je tomu opravdu tak) srdce. Animace se ale nespustí samy od sebe, musíte jim pomoct. Je třeba mačkat levé boční tlačítko; nejdříve se zobrazí datum a až pak animace. Informace o čase nebo o datumu pak po chvíli začnou plynout zdola nahoru a to trvá až do zhasnutí displeje.

Jednou vnitřní, podruhé vnější

Hlavní displej je tradiční koncepce, jedná se o pasivní displej STN-UFB, který v některých modelech používá i Samsung. Displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, úhlopříčku 45 milimetrů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je kvalitní, známe ale ještě lepší. V každém případě ale patří ke špičce. Na hlavní displej se vejde osm řádků, pro práci jich je k dispozici pět v menu, šest při psaní SMS a ještě o jeden více při čtení zpráv. Displej lze vylepšit tapetou, lze nastavit animace při hovoru, vybrat jedno ze šesti barevných schémat menu a můžete nastavovat i kontrast.

Vnější displej je jasný i po zhasnutí podsvícení. To platí, i když si jej otočíte a zavřete telefon, pak se vlastně jedná o displej vnější (obraz se samozřejmě otočí o 180 stupňů). V tomto případě je to příjemné a i užitečné, proč pak ale má telefon ještě další displej? Jediná možná odpověď, vypadá to dobře. Jiný význam to nemá, proč tomu tak je, se ale dozvíte až v kapitole „Telefonování“. Těšte se, stojí to za to!

Ovládání - snadné a pohodlné

Ovládání telefonu odpovídá jiným modelům značky, především těm, které mají čtyřsměrný ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed. Do menu vstoupíte levým kontextovým tlačítkem, pravé je určeno pro menu telefonního seznamu. U kurzorového kříže je horní směr v pohotovostním režimu vyhrazen rychlému vyhledávání v telefonním seznamu, směr dolů pak položce v které si můžete předvolit rychlý přístup k nejpoužívanějším položkám. Směrem doleva se dostanete do vyskakovacího menu s možností přepínání profilů, směrem doprava do obdobného menu, tentokrát s možností rychlého přístupu do editoru zpráv, k hlasovým zprávám, nebo k poznámkám v kalendáři. Rychlé a praktické řešení.

Menu je graficky stejně provedené, jako u dalších telefonů značky, které jsme již měli možnost testovat. Hlavní menu se odehrává na jednom displeji, v pravé liště vidíte záložky všech položek menu, aktuální položka je vyvedena obrovskou animovanou ikonou. Novinkou u modelu G7100 je ale možnost listovat hlavními položkami menu i když už jste jednu z nich potvrdili. Pak nevidíte hlavní stránku, ale již hlouběji zanořené menu. V něm listujete vertikálně, horizontálně se ale přesouváte v položkách hlavního menu. Je to snadné a pohodlné, ikona v horní části displeje ukazuje, kde v menu se nacházíte. Hlouběji zanořená menu jsou jen textová, s očíslovanými položkami, které jsou, jak již bylo uvedeno, vertikálně řazené. Potvrzování voleb je možné prostředním tlačítkem kříže, nebo levou kontextovou klávesou. Pravá slouží pro návrat o položku zpět, což udělá i korekční klávesa. Červeným tlačítkem se dostanete ihned do pohotovostního režimu.

Klávesnice telefonu je kvalitní, díky rozměrným tlačítkům se telefon dobře ovládá. Funkční kláves jsou v bloku, alfanumerické ve třech sloupcích. Na levém boku telefonu je dvojité tlačítko pro regulaci hlasitosti, na druhém boku je klávesa pro fotografování.

Telefonování - To jsou věci!

Pokud máte zkušenosti s telefonem s otočným displejem, prakticky tedy jen s Samsungem P400 asi víte, že otočný displej není v běžném provozu nejpraktičtější. Buď ho necháte schovaný a pak ale nevíte kdo vám volá. Nebo ho necháte otočený směrem ven, ale pak ho musíte při každém hovoru otočit, jinak byste nic neslyšeli. LG G7100 má i druhý displej, takže toto dilema řešit nemusíte, ale to není vše. U tohoto telefonu totiž klidně můžete nechat hlavní displej otočený směrem ven. Při příchozím hovoru tak uvidíte třeba i fotografii volajícího. Displej pak otáčet nemusíte, můžete hovořit i se sluchátkem na druhé straně! Telefon totiž má na vnější straně reproduktor pro vyzváněcí melodie, který ale při hovoru a otočeném displeji funguje jako reproduktor. Kvalita vynikající - od nás jednička s hvězdičkou. V tomto případě má hi-tech řešení své opodstatnění.

Praktickou funkcí je také možnost příchozí hovor odmítnout u zavřeného telefonu podržením boční klávesy pro regulaci hlasitosti. Pokud pak hovor odmítnout nechcete, ale nechcete se nechat rušit vyzváněním, stačí mačkat klávesu směrem dolů a zvonění se postupně vypne.

Telefonní seznam přístroje pojme 255 vícepoložkových záznamů (údaj výrobce, testovaný telefon ale překvapivě jen 200). Ke každému lze přiřadit tři telefonní čísla, jedno faxové, e-mailovou adresu, ikonu, hlasový záznam a také fotografii. Při procházení seznamem pak na spodním řádku můžete čísly pohodlně listovat, uvidíte i fotografii (lze v menu vypnout) a také ikony, které vás informují, zda je k kontaktu přiřazena ikona a hlasový záznam. Telefon nabízí i nastavení jednoho z čísel jako hlavního. To se pak bude zobrazovat jako první. Hledat lze podle více písmen, ale jen přes menu telefonního seznamu. Přes horní směrovou klávesu lze hledat jen podle prvního písmene. Kontakty lze třídit do sedmi skupin volajících, u každé s možností přejmenování, nastavení vyzváněcí melodie, animace a ikony.

LG G7100 nabízí šest vyzváněcích profilů, až na profil Vibrace, lze každý upravit. Vyzváněcí melodie jsou dvaatřicetihlasé polyfonní - perfektní kvality, jen s podporovaným formátem jsme měli problémy při nahrávání vlastních melodií do telefonu. V telefonu a na přiloženém CD jsou povětšinou klasické melodie v moderním asijském aranžmá, z kterého by musela být Vanessa Mae nesmírně nadšená, nám se zdají být již poněkud obehrané. Za pozornost stojí i zvuky kláves (štěkající pes a anglické číslovky) a nebo zvuk při otvírání a zavírání telefonu.

SMS, EMS a MMS - háčky a čárky, co s nimi

Jak to tak vypadá, tak příští generace uživatelů mobilů si již bude pamatovat, že jedna SMS může mít jen 70 znaků. Kdo jim bude tvrdit, že to má být 160, bude za blázna. I LG G7100 totiž při psaní zpráv pomocí slovníku T9 používá diakritika a tak je jedna zpráva omezena jen na 70 znaků. Operátorům se to asi líbí, zákazníkům asi mnohem méně. Je to ale trend, kterého se nyní drží téměř všichni výrobci. Řešením je T9 nepoužívat, ale když ono to s ním jde mnohem rychleji…

Psaní SMS (EMS, MMS) jde na LG G7100 velmi dobře. Může za to velká a přesná klávesnice, přehledný editor, který odpočítává znaky a zároveň ukazuje, kolikátou zprávu již píšeme. V rámci EMS lze text formátovat a lze i vkládat obrázky, melodie, animace, nebo kontakty z telefonního seznamu. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv, šablony a nechybí ani doručenky.

Výhrady nemáme ani k editoru MMS zpráv. Vkládat lze vše myslitelné, telefon ukazuje i jak je aktuální zpráva velká a kolik stránek má. I v editoru MMS je k dispozici český slovník T9, zde diakritika již tolik nevadí. Přímo z editoru MMS můžete pořídit fotografii a tu následně odeslat. MMS zpráv se do paměti vejde 100 a již od výrobce v telefonu najdete několik zajímavých šablon s animacemi.

Fotografování - tak trochu oříšek

Jak již bylo uvedeno, fotoaparát má LG G7100 schovaný z boku kloubu. To znamená, že fotíte bokem telefonu. Voyeuři budou nadšeni, fotografování může být velmi nenápadné. Ostatní si ale budou muset zvykat na prapodivné držení telefonu. Možností je hned několik. Můžete fotografovat se zavřeným telefonem s hlavním displejem otočeným ven, můžete fotografovat s normálně otevřeným telefonem a samozřejmě také můžete fotografovat s displejem natočeným do nejrůznějších úhlů a stran.

Fotografie pořízené telefonem vám nabízíme ve třetí části recenze.

Asi nejjednodušší to je se zavřeným telefonem a s telefonem standardně otevřeným. Naopak s displejem nejrůzněji natočeným, jak avizuje animace při aktivaci fotoaparátu, budete mít hlavně zpočátku obraz na displeji nejrůzněji natočený a přetočený, jen ne v tom správním úhlu. V základu je totiž obraz nastaven pro rovinu s spodní částí telefonu. Tak se ale telefon moc pohodlně při fotografování nedrží. Obraz lze natáčet po devadesáti stupních, což pomůže u zavřeného telefonu, jinak ale budete muset laborovat. V tomto případě je použitý hi-tech spíš na obtíž.

Maximální rozlišení fotoaparátu je 640 x 480 obrazových bodů, k dispozici jsou i menší formáty. Telefon nabízí i digitální zoom, ten je čtyřnásobný v režimu 160 x 120 obrazových bodů, nebo dvojnásobný v režimu 320 x 240 obrazových bodů. Při plném rozlišení zoom není aktivní, stejně jako při snímání v režimu 48 x 48 obrazových bodů, což je formát určený pro fotografie do telefonního seznamu. Vše potřebné lze nastavit přímo při fotografování, vlevo na displeji je lišta, v které se vertikálně pohybujete a horizontálně volíte možnosti. Zajímavá je možnost použití blesku. Jedná se o silnou bílou diodu, která zableskne při pořízení snímku, chová se tedy jako běžný blesk, ne jako světlo jako u jiných mobilů. Telefon nabízí i sekvenční snímání a možnost fotografovat do přednastavených rámečků. Kvalitu fotografií pořízených LG G7100 můžete posoudit v další části článku, kde se najdete i další informace o fotoaparátu. O možnosti stahování fotografií do počítače se více dozvíte hned v následující kapitole.

GPRS, Wap a připojení k počítači - něco funguje, něco ne

LG G7100 disponuje infraportem, ale pomocí něj jsme telefon k počítači nepřipojili. Podle dostupných informací je nutné nejdříve nainstalovat tento ovladač infraportu (pro Windows 2000 a Windows XP), ale ani tak se nám nepodařilo telefon přes infraport připojit. Naopak pomocí kabelu, který je s telefonem dodáván, šlo vše jak po drátku, ovšem nesměli jsme se spolehnout na dodávaný software na CD. Ten není aktuální a nepodporuje stahování fotografií z telefonu. Tuto praktickou vlastnost ale nové LG umí, jen mu musíte dopřát aktuální software. Ten najdete na této anglické stránce výrobce volně ke stažení. Velikost souboru je asi 14,5 MB. S touto verzí softwaru vše funguje naprosto bez problémů, jen doporučujeme, pokud jste před tím instalovali software z CD, tak je nutné jej odinstalovat z nabídky ovládacích panelů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že je možné z telefonu stahovat fotografie. Jde to docela dobře, akorát že jen po jedné. Fotografie můžete ihned přejmenovat a uložit na libovolné místo v počítači. I mazání fotografií z telefonu jde jen po jedné fotografii, doporučujeme mazat přímo v telefonu, tam lze vyčistit celý archív naráz.

Jak vypadá synchronizační software pro LG G7100 můžete zjisit ve třetí části recenze.

V komunikačním softwaru dále naleznete možnost nahrávat do telefonu obrázky a melodie. S obrázky nejsou žádné problémy, můžete si vybrat z bohaté nabídky cédéčka, nebo si upravit libovolný vlastní. Jen je potřeba dodržet velikost 128 x 128 obrazových bodů. To lze ale udělat i v synchronizačním programu. Trochu složitější je to s melodiemi. Ty z CD jdou nahrávat bez problémů, ale u vlastních melodií jsme se kýženého úspěchu nedočkali. Melodie jsou v formátu *.dxm. Tento formát podporuje program PsmPlayer, kterým se upravují melodie pro telefony Samsung, ale i pro některé modely LG. Překonvertované melodie se nám sice podařilo do telefonu nahrát, ale melodie byly hluché. To ale platilo i při přehrávání v synchronizačním programu LG Contents Bank. Kde je problém nevíme, v PsmPlayeru melodie hrály bez problémů. Podle dostupných informací by měl LG G7100 podporovat i formát iMelody, ale tyto melodie synchronizační software ignoroval. O jiném konvertoru MID na *.dxm nevíme. Telefon sice přijal MID melodie a i je přehrával, ale velmi potichu a se znatelným šumem.

LG G7100 podporuje GPRS třídy 10, které lze použít pro Wap i pro datové přenosy. V druhém případě najdete na CD potřebný software. Bez problémů pak probíhá synchronizace telefonního seznamu, SMS (k dispozici je i SMS/EMS editor) a záznamů v diáři. Wapový prohlížeč nabízí standardní funkce: šest profilů, přímé zadání adresy a záložky. Celková paměť telefonu je 1 MB a dělí se o ní obrázky, fotografie, melodie a Java aplikace.

Další funkce - standardní nabídka

LG G7100 nabízí Javu. Přímo od výrobce v telefonu žádná aplikace není, ale na dodávaném CD jich je deset (devět her a stopky), které si můžete přes kabel nebo infra do telefonu nahrát. Některé hry jsou povedené, jiným jsme na chuť nepřišli. Aplikace mimo CD ale do telefonu nahrát nelze a paměť telefonu by mohla být větší. V telefonu jsou i další tři pevně nainstalované hry: variace na Tetris, Ponorka a hra na způsob legendárního hada, zde spíš jako červík, nebo žížala.

Telefon nabízí hned pět budíků, každý s možností nastavení, v jakých dnech bude budit, popřípadě jak často se má buzení opakovat. Nechybí ani kalendář s možností upozornění na záznam, kalkulačka se základními funkcemi, skladatel melodií, převodník fyzikálních jednotek, světový čas a hlasový zápisník. Ten ale neumí zaznamenávat hovor.

Jaký je?

LG G7100 je atraktivní telefon, který nabízí několik zajímavých technických řešení. Některá jsou ku prospěchu věci (možnost telefonovat s otočeným displejem), některá jsou spíš rozporuplná (objektiv fotoaparátu v kloubu telefonu). V každém případě se jedná o jeden z nejlepších telefonů na trhu, ale k dokonalosti mu ještě něco chybí (malá paměť, horší hlavní barevný displej). Příští modely LG by si ale již na královskou korunu mohly brousit zuby.

V druhé části recenze můžete novinku od LG porovnat s konkurenty na trhu.

S konkurenty LG G7100 to není jednoduché. Přímým je asi jen Samsung P400, který se ale u nás oficiálně neprodává. Každý má trochu jiné přednosti, otočný displej u LG je asi praktičtější, naopak otočný fotoaparát u Samsungu je lepší řešení a i displej má tento telefon lepší. LG má za to displeje dva a hlavně vnější OLED je atraktivní. OLED má i další Samsung - model E700. Ten je menší, méně výstřední, umí minimálně to samé a má mnohem větší paměť. LG má ale intuitivnější ovládání a větší možnosti individuálního nastavení.

Pokud máte na telefon připraveno zhruba 14 000 Kč, zařadíte do svého výběru právě asi Samsung E700 a měli byste přemýšlet i o novém LG. Z dalších konkurentů připadá v úvahu ještě Sony Ericsson Z600 a Motorola V600, která se ale zatím ještě neprodává.

Fotogalerii barevného displeje najdete zde.

Fotografie pořízené telefonem si můžete prohlédnout zde.