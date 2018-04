LG G7050 - nová akvizice T-Mobile (první informace)

Operátoři ze skupiny T-Mobile budou od prosince tohoto roku nabízet zajímavý mobil od LG - model G7050. V této chvíli není jasné, kdy a jestli vůbec, bude tento model i v nabídce českého T-Mobile, ale určitě se u nás objeví ve volném prodeji. Pravděpodobně ale až začátkem příštího roku.

Vysouváme zasouváme

Proč T-Mobile sáhnul z široké nabídky LG právě po modelu G7050? Pravděpodobně proto, že podobný telefon nyní žádný jiný výrobce nenabízí. LG G7050 je totiž vysouvací multimediální telefon netradiční konstrukce. Vysouvací telefony (slide) sice nejsou žádnou převratnou novinkou, ale LG na to šlo jinak. První vysouvací telefon, Siemens SL10 a i dnes stále populární Nokia 7650 a Siemens SL55, vysouvají klávesnice zespodu telefonu a displej je stále celý vidět. U LG kryje klávesnice v zavřeném stavu část displeje a vysouvá se tak ze shora. Řešení je tak víc podobné vysouvacímu flipu Nokie 8110, ta ale na flipu neměla klávesnici a ani jí nekryla displej. V jejím případě se jednalo jen o flip, kryt klávesnice. LG naopak klávesnici vystavuje na odiv a kryje část displeje.

Zakrytý displej má svůj význam

Proč ale zakrývat displej? Důvod je jednoduchý. Pokud chcete mít mobil s velkým displejem a i velkou pohodlnou klávesnicí, nemůžete myslet na klasicky koncipované telefony. Ne že by to nešlo, ale takto koncipovaný mobil by byl příliš dlouhý a to se dnes nenosí. Řešením jsou tak véčka, která díky své rozklápěcí koncepci mohou nabízet velký displej i pohodlnou klávesnici a leckdy jsou menší, než leckterý klasický mobil s malým displejem a malou klávesnici. Kdo ale véčka nemá rád, tak se přesvědčit nedá a technologicky véčko potřebuje ještě druhý displej, aby bylo vidět, kdo volá (existují i low-endová véčka bez vnějšího displeje).

Když tedy ne véčko, tak proč ne vysouvací telefon? Ano, to je další možné řešení. V případě Nokie 7650 a Siemensu SL55, kde se vysouvá klávesnice zespod telefonu, je ale právě klávesnice stále poměrně malá. U SL55 to tak nevadí, to je stylový telefon, u Nokie to již některým zákazníkům vadí. Oproti tomu je řešení LG mnohem praktičtější. Klávesnice je velká a displej také. Zavřený telefon je přitom poměrně malý a kompaktní, zhruba jako průměrné véčko, možná jen o pár milimetrů vyšší.

Zavřený a otevřený

S LG G7050 můžete pracovat jak v zavřeném, tak otevřeném stavu. Plnohodnotná je samozřejmě jen druhá varianta, ale i v té první jsou k dispozici základní funkce a pro hovor telefon vysouvat nemusíte. Displej také zobrazuje základní informace i když jen zhruba na třetině displeje (128 x 160 obrazových bodů u otevřeného telefonu a 128 x 52 obrazových bodů u zavřeného telefonu). Telefon jsme měli možnost krátce vyzkoušet a jeho ovládání je docela pohodlné, klávesnice je velká a displej taktéž. Že se jedná o konstrukci která má budoucnost, dokazují i další telefony, jako třeba Samsung D410 a další mobily pro CDMA standard.

Korejský elegán

LG G7050 má vedle netradiční konstrukce i zajímavý design. To platí i o anténě, která není integrovaná. Rozměry telefonu jsou 94 x 44 x 21 milimetrů a hmotnost je 89 gramů. Telefon se pravděpodobně bude dodávat jen ve stříbrné barvě a v případě prodeje u operátorů ze skupiny T-Mobile bude mít nad displejem logo operátora (viz obrázek).

Dalším vysouvacím mobilem LG bude tento smartphone. Více se o něm dozvíte v tomto článku.

Jeden s fotoaparátem, druhý ne

Model G7050 má integrovaný fotoaparát s pomocným světlem (VGA rozlišení, 4x digitální zoom). To má již i další model z nabídky LG - G7100. LG ale chystá i jednodušší variantu telefonu, označenou jako G5500, který integrovaný fotoaparát mít nebude. Jinak by ale výbava obou telefonů měla být obdobná. Oba modely budou mít TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 65 000 barev.

Vlevo model G7050, vpravo jednodušší varianta bez fotoaparátu - LG G5500.

Za 9 500 Kč

Další výbava telefonu zahrnuje MMS, Javu, Wap 2.0, GPRS třídy 10 a další funkce jako u modelu G5400, který jsme vám již podrobněji představili v tomto článku. Telefon by měl podporovat synchronizaci s Microsoft Outlook a to buď přes infraport, nebo přes kabel. Ten se ale asi s telefonem dodávat nebude. Naopak sluchátka v balení budou. LG u T-Mobile začíná, takže možná nepřekvapí poměrně výhodná cena telefonu v sousedním Německu. Nedotovaný bude stát 299 €, dotovaný 100 €. To je v přepočtu zhruba 9 500 Kč za nedotovaný telefon. Cena telefonu v České republice zatím nebyla stanovena. O moc dražší by ale být neměl.