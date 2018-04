LG G7050 na CeBITu - vysouvací elegán (první dojmy)

Módní trend v podobě vysouvacích telefonů zachytila i společnost LG. Připravila dvojici modelů G5050 a G7050. Zajímavější je ten druhý a to hned ze dvou důvodů. Má integrovaný fotoaparát a je běžně v prodeji. Model G5050 je bez integrovaného fotoaparátu a není nám známo, že by se běžně v Evropě prodával. my jsme měli možnost vyzkoušet vyšší model G7050, který nás mile překvapil.

Vysouvací konstrukce telefonu je poněkud odlišná od řešení, které použila například Nokia u modelu 7650, nebo aktuálně Samsung u modelu D410. Telefon má klávesnici na horní části telefonu, takže je stále vidět. Naopak displej je u zavřeného telefonu částečně zakrytý, ale čas ukazuje stále. Se zavřeným telefonem lze telefonovat a i vytáčet čísla. SMS zprávy ale číst nelze, k tomu je potřeba telefon vysunout. Zpracování telefonu je perfektní, ačkoliv je celý telefon vyroben z plastu a to včetně vysouvacího mechanismu. Telefon je díky tomu lehký a je i poměrně malý. Klávesnice je ale velmi pohodlná. U zavřeného telefonu je automaticky uzamknutá.

Trochu nás zklamal displej. Je sice velký, ale pravděpodobně není aktivní. Zařadit ho můžeme tak doprostřed současné nabídky konkurence. Některé Motoroly, Samsungy a třeba i Sagemy a Philipsy mají již lepší displeje. Kvalita displeje zaostává především při fotografování, kdy displej nemá dostatečný kontrast. Naopak pochvalu zaslouží inovované menu, které v nejvyšší úrovni již nabízí maticové uspořádání ikon. To je rozhodně praktičtější, než listovací menu známé z starších modelů výrobce.

Výbava telefonu je vcelku bohatá, ale o nejvybavenější mobil na trhu se rozhodně nejedná. Samozřejmostí je polyfonní vyzvánění, Java, podpora MMS, infraport, navíc je k dispozici VGA fotoaparát, hlasové vytáčení, GPRS třídy 10 a další funkce. LG G7050 je zajímavý telefon, který by jistě na našem trhu uspěl. Bohužel český T-Mobile ho do své nabídky zatím nezařadil, na rozdíl od jiných evropských operátorů stejné skupiny. Pravděpodobně se u nás bude LG G7050 prodávat ve volném prodeji. Cenu ale zatím neznáme a ani nevíme, kdy by měl být prodej zahájen. Testovaný telefon ale již měl české menu.