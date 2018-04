LG G7050 – vysouvací elegán trochu jinak (recenze)

LG G7050 je další novinku jihokorejské značky, která se u nás zanedlouho začne prodávat. Tento model se jinde v Evropě již prodává, a to především u operátorů skupiny T-Mobile. U nás ale pravděpodobně bude jen ve volném prodeji. LG G7050 klame tělem. Vypadá jako manažerský model, přitom se jedná spíš o stylový telefon.

LG je ambiciózní výrobce, který nabízí velké množství modelů mobilních telefonů. U nás jsou v prodeji tři a chystají se další. LG G7050 patří mezi středně drahé přístroje, v nejbližší době by pak měly následovat spíš levnější modely. Snad ještě před létem by se mohl začít prodávat top model T5100 s megapixelový fotoaparátem. LG je aktuálně světová pětka spolu s Sony Ericssonem a stejného výsledku by chtělo dosáhnout i na našem trhu. Posuďte sami, jestli se mu to podaří třeba s modelem G7050.

Vzhled – vysouvací mobil trochu jinak

Na první pohled vypadá LG G7050 jako klasický mobil s miniaturním a hluboce zapuštěným displejem. Displej ale vůbec malý není, právě naopak. Skrývá se pod klávesnicí, která je vysouvací. Nové LG je tak dalším přírůstkem k stále se zvětšující skupině vysouvacích mobilů.

LG na to ale šlo jinak, než ostatní konkurence. U té je numerická klávesnice skrytá ve spodní části telefonu. Naopak displej je vidět celý a je na vrchu telefonu. U LG je to obráceně. Klávesnice je stále vidět a displej je s velké části ukrytý. Jaké řešení je lepší? Těžko říct, asi bude záležet na konkrétním vkusu a zvyku. Nám se spíš líbí toto řešení od LG. Po vysunutí je celá klávesnice v jedné rovině, což u druhé varianty neplatí. V praxi jsou použitelná obě řešení a každé mé něco do sebe.

LG G7050 je poměrně malý telefon. Jeho rozměry jsou 94 x 44 x 21 mm a jeho hmotnost je 89 gramů. Telefon je o trochu větší, než běžné véčko a naopak o něco menší, než většina běžně koncipovaných telefonů. Telefon se dodává v jediném barevném provedení, které je celé stříbrné.

Design telefonu je spíš konzervativní, kdo si nepotrpí na módní kreace, bude potěšen. Telefon má tvar hranolu s plochou horní a dolní částí. Zajímavá je anténa. Není integrovaná, což se sice mnoha zájemcům nebude líbit, ale má povedený tvar. Je jakoby vykrojená z profilu telefonu. Zpracování přístroje je perfektní a i použitý plast, z kterého je telefon vyroben, se zdá být kvalitní a trvanlivý. Vnitřní část posuvného mechanismu je kovová, takže by měla něco vydržet.

Baterie – velmi slušná výdrž

LG se snaží zákazníky zaujmout a tak k telefonu dodává dvě baterie Li-Ion – tenkou a silnější. Ta první přesně zapadá do profilu telefonu, ta druhá trochu vystupuje. Výrobce ve specifikaci udává jen kapacitu silnější baterie – 860 mAh. Kapacitu tenké baterie neznáme. Pravděpodobně není standardní součástí balení pro všechny trhy. Výdrž telefonu nás mile překvapila. Se slabší baterií nám telefon vydržel na příjmu přes čtyři dny, ale včetně dvou hodin hovoru, zhruba deseti odeslaných SMS a několika pořízených fotografií. S silnější baterií telefon vydržel na příjmu přes pět dnů, ale jen s necelou hodinou hovoru.

Displej – malý a velký, ale jen jeden

LG G7050 má díky své koncepci jen jeden displej. Jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů. V celé kráse jej ale uvidíte jen při vysunuté klávesnici. U zavřeného telefonu je vidět jen malá část, zhruba jedna třetina. Výrobce neudává rozlišení displeje u zavřeného telefonu.

Když je telefon zavřený, tak displej svítí jen chvíli, po kterou je aktivní i numerická klávesnice. Dobu podsvícení lze v menu nastavit a lze i nastavit trvalé podsvícení. Malý displej ukazuje aktuální čas, jménu operátora a stavový řádek s ukazatelem intenzity signálu a stavu baterie. Datum se zobrazí krátkým stiskem bočních kláves. Displej umí zobrazit i jméno volajícího a zobrazuje i ručně zadávaná čísla z klávesnice.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde vám nabízíme, mimo jiné, 40 detailních fotografií displeje LG G7050.

Displej u otevřeného telefonu pak samozřejmě zobrazuje všechny údaje. Zajímavostí je, že pokud telefon necháte otevřený, displej bude podsvícen stále. Sice s menší intenzitou, než při práci, ale dostatečně jasně. Nejedná se však o trvalé podsvícení, které lze nastavit v menu (pro zavřený a otevřený displej zvlášť), je to prostě vlastnost displeje známá i z jiných modelů výrobce. Překvapivě se tento stav nikterak negativně nepodepisuje na výdrži baterie.

Displej LG G7050 není aktivní a je to na něm znát. Není špatný, ale známe i lepší. Umí zobrazit 65 000 barev a lze jej bez problémů použít i pro fotografování. Pravděpodobně se bude jednat o displej typu STN-UFB. Tedy o pasivní displej se zvýšeným kontrastem.

Ovládání - pohodlné a přehledné

Nové LG lze ovládat v zavřeném i otevřeném stavu. V prvním případě je ale jeho funkčnost omezená. Lze přijmout hovor a lze se zavřeným telefonem bez problémů telefonovat. Lze i vytočit číslo, ale jen ručně, zadáním čísel z klávesnice. U zavřeného telefonu není přístupný telefonní seznam a ani seznam posledních uskutečněných hovorů. V případě příchozího hovoru lze pomocí boční klávesy hovor „odstřelit“. Ztišit vyzvánění nelze.

U zavřeného telefonu je klávesnice aktivní po dobu podsvícení displeje. Po jeho zhasnutí se zamkne. Odemčení se provádí postupným stiskem levého kontextového tlačítka a klávesy s hvězdičkou. Klávesy není nutné držet. Opačným způsobem lze i klávesnici ručně uzamknout. To ale pak není na displeji nikterak označeno.

Všechny funkce jsou samozřejmě dostupné u otevřeného telefonu. Otevřít jej lze velmi snadno, mechanismus je precizní. Dobrá je i samotná klávesnice. K funkčním klávesám nemáme vůbec žádné připomínky, u alfanumerické klávesnice není příliš estetické, že se stiskem jedné klávesy se pohnou i další v stejné řadě. Jedná se ale jen o estetický nedostatek, překlepů se není třeba bát.

Funkčních kláves je na telefonu víc, než je zvykem. Vedle ovládacího kříže, který má uprostřed potvrzovací klávesu, má telefon dvě kontextové klávesy, zelené a červené tlačítko a také klávesu pro přístup k fotoaparátu a k kalendáři.

Novinkou je hlavní ikonové menu, kde jsou na jedné obrazovce všechny hlavní položky menu. Toto řešení je praktické a pohodlné. Hlouběji zanořená menu jsou textová a tradičně vertikálně řazená. Vstup do menu je možná jen přes levou kontextovou klávesu, pomocí pravé je přístupné menu telefonního seznamu. Menu je přehledné, žádné nepříjemné překvapení nám nepřichystalo. K dispozici je i malé pomocné menu známé i z ostatních modelů výrobce. Jedna část, obsahující rychlé přepínání profilů, se aktivuje levým směrem ovládacího kříže, druhá část, obsahující přístup k SMS, MMS a třeba kalendáři, se aktivuje pravým směrem ovládacího kříže. Menu vyskočí i samo a to když třeba obdržíte SMS. Pak stačí potvrdit položku, která je vždy na první pozici a jste u konkrétní funkce.

Telefonování - nemusíte otvírat

Jak již bylo uvedeno, telefonovat lze i se zavřeným telefonem, číslo je ale možné vytáčet jen ručně. Všechny běžné způsoby jsou dostupné u otevřeného telefonu. Seznam hovorů, skrytý pod zeleným tlačítkem, ukazuje všechny hovory, tedy přijaté, odeslané i zmeškané. Tento systém je u korejských mobilů běžný a je vcelku praktický. Do seznamu se vejde 20 čísel, rozdělené seznamy jsou pak dostupné v menu telefonu. Výtku směřujeme k identifikaci zmeškaného hovoru u zavřeného telefonu, kde není nic vidět a telefon je nutné otevřít.

Zvuk telefonu je bezchybný, což platí jak o sluchátku, tak o dodávané osobní HF sadě. Subjektivně se nám zdála citlivost na signál velmi dobrá. Do telefonního seznamu přístroje se vejde 255 jmen, u každého je možné zadat tři telefonní čísla, e-mail a poznámku. Telefon pracuje najednou s pamětí v přístroji a na SIM, lze ale volit i jen zobrazení jedné či druhé paměti. Při vyhledávání je možné zadat až dvacet písmen a je také možné aktivovat položku vyhledávání podle čísla. V tomto režimu telefon najde číslo obsahující libovolně dlouhý řetězec čísel. Najde ale jen první záznam a dále listovat čísly obsahující řetězec nelze. Nevýhodou této možnosti je, že při vyhledávání je nutné potvrdit položku, podle jakého kritéria se číslo bude vyhledávat. Tuto možnost však lze deaktivovat. Prohlížení záznamů je velmi pohodlné. Při vertikálním listování jmény se na spodním řádku zobrazuje aktuální číslo a pokud máte k jménu přiřazeno více záznamů, stačí jimi listovat horizontálně. Kontakty lze třídit do sedmi skupin volajících.

Telefon nabízí šest vyzváněcích profilů, které lze přizpůsobit podle potřeb, vyjma profilu vibrace. Naopak profily sluchátko a auto se aktivují jen automaticky. Profily lze snadno přepínat přes pomocné menu, do kterého se dostanete levým směrem ovládacího kříže. Vyzváněcí melodie jsou čtyřicetihlasé, velmi kvalitní. Standardní nabídka je poměrně chudá, další melodie lze do telefonu nahrát z počítače. Formát je SMAF, takže není problém si vytvořit i melodie vlastní, pomocí programu PSMPlayer. To u některých starších modelů LG nešlo. Slušnou porci melodií lze najít i na přiloženém CD, ale i zde se jedná spíš o klasiku, nebo nepříliš zajímavé neutrální melodie, či zpěvy ptáčků a hlasy jiných zvířátek. Pokud vás tedy nezaujmou nasamplované hlášky v angličtině, němčině, italštině nebo ruštině.

SMS, EMS a MMS - bez háčků a čárek

Za práci s SMS od nás získalo LG G7050 plusové body. Při psaní SMS totiž telefon sice používá diakritiku, ale zprávu odesílá bez ní, takže její délka není nikterak omezena. Jedna zpráva může mít až 918 znaků. Telefon znaky odečítá a i ukazuje, o kolikátou zprávu se jedná. Zajímavostí je možnost nastavení tapety na plochu displeje při psaní SMS. Český slovník T9 je solidní, zná velké množství slov a další lze přidávat. Jen přepínání v možnostech se netradičně děje pomocí spodní směrové klávesy. Lze psát buď jen velkými písmeny, nebo malými s automatickým velkým písmenem po tečce. Na displej se vejde pět řádků textu, jen font není moc hezký. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv a deset doručenek. To je netradiční řešení, ale v praxi nikterak omezující. Telefon podporuje i EMS, takže je možné do zpráv vkládat obrázky a melodie. Software na CD obsahuje i EMS editor.

Stejnou pochvalu, jako editor SMS, si ale nezaslouží menu multimediálních zpráv. Má odlišné schéma od zbytku menu telefonu, jako by se jednalo o Java aplikaci. Menu vypadá právě jako u Java aplikací, nebo jako u Wapu. Je dost pomalé, ale na druhou stranu přehledné. Lze přidávat libovolný počet stránek, obrázky, fotky, melodie, hlasové poznámky a samozřejmě text. U něj ale telefon neodpočítává znaky. Naopak je možné vkládat obrázky a melodie nahrané do telefonu z počítače, což není obvyklé. Zajímavostí je seznam emitokon, které tak není nutné zadávat ručně. Bohužel u SMS tato možnost chybí. Limit pro velikost jedné zprávy je cca 100 KB a paměť telefonu je pro MMS 600 KB. I v případě MMS je k dispozici český slovník T9.

Fotoaparát - jen to nejzákladnější

LG G7050 má integrovaný fotoaparát umístěný na zadní straně telefonu. Vedle objektivu je zrcátko pro autoportréty. Fotoaparát nabízí čtyři velikosti fotografií, maximem je 640 x 480 obrazových bodů, tedy VGA rozlišení. Další rozměry fotografií jsou: 128 x 96, 160 x 120 a 320 x 240 obrazových bodů. Možnosti fotoaparátu jsou velmi omezené. K dispozici je zoom, ale jen u nižších rozlišení. Buď dvojnásobný, nebo čtyřnásobný. U VGA fotografií jej nelze použít. Lze fotografovat i v černobílém režimu a lze využít sekvenčního snímání tří, šesti a devíti fotografií za sebou.

Fotografie pořízené telefonem si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

Výhodou fotoaparátu je jeho rychlost. Stačí stisknout tlačítko pro vstup, namířit mobil správným směrem a stisknout spoušť. Telefon fotku automaticky uloží, takže další je možné pořídit ve velmi rychlém sledu. Přehledná je i fotogalerie, která nabízí náhled po šesti snímcích a nebo třeba i automatickou prezentaci.

Fotografie v maximálním rozlišení má zhruba 50 KB, problém je ale paměť telefonu. Výrobce její kapacitu v případě fotografií neudává, v diskusních fórech věnovaných tomuto telefonu se mluví o pouhých 400 KB, což asi bude odpovídat skutečnosti. Lze pořídit maximálně čtyři VGA fotografie a dále již telefon automaticky přepne do menšího rozlišení. I tak se ale do paměti telefonu nevejde víc jak 15 snímků.

Další funkce - pár drobností navíc

Ač se na první pohled nové LG tváří jako manažerský mobil, není jím. Je to stylový mobil a tak i další výbava tomu odpovídá. Telefon nabízí GPRS třídy 10 a lze jej připojit k počítači. Buď pomocí infraportu, nebo přes dodávaný sériový kabel. S telefonem dostanete i CD s synchronizačním softwarem a s obrázky a melodiemi. Oproti předchozím modelům výrobce chybí na CD Java aplikace a hry. Ty asi vůbec do telefonu z počítače nahrát nelze. Nepodařilo se nám to ani s softwarem na jiné modely LG, které tuto možnost nabízejí. Java aplikace tak lze do telefonu nahrát jen přes Wap. Několik her je na stránce výrobce – www.wowlg.com . Zaregistrovat se lze i od nás, ale ze stránek se nám nakonec do telefonu nic stáhnout nepodařilo. Pravděpodobně je to možné jen z několika málo zemí západní Evropy. Paměť telefonu pro Java aplikace je 350 KB.

Z dalších funkcí stojí za zmínku hlasový zápisník na 30 sekund, povedený převodník nejrůznějších veličin, kalkulačka, nebo budík s opakovaným buzením. U kalendáře začíná týden pondělkem a den se záznamem je barevně odlišen a ještě jej uvozuje ikona v horním řádku displeje. V telefonu je i jedna hra.

Sečteno, podtrženo

LG G7050 je zajímavý stylový telefon se snadným ovládáním. Zaujme především svou neotřelou konstrukcí, je dobře zpracován a výčet výbavy není na svou kategorii nejhorší. Několik vlastností telefonu nás mile překvapilo, naopak jiné nás zklamaly. Asi hlavním nedostatkem je velmi malá paměť a to především na fotografie. Naopak pochvalu zaslouží menu telefonu, nebo práce s SMS. Výborná je výdrž baterie, která je nadprůměrná.

V druhé části článku můžete porovnat nové vysouvací LG s jinými telefony na našem trhu včetně dalšího vysouvacího mobilu od Samsungu.

LG G7050 není levný telefon. Ve volném prodeji by měla být jeho cena 9 900 Kč včetně daně. To není málo, ale na druhou stranu, existují i dražší telefony. Za výše uvedenou sumu dostanete nejenom telefon, ale i druhou baterii, osobní HF, poutko na krk, datový kabel a CD s softwarem a dalším obsahem.

LG G7050 bude konkurenty hledat především mezi véčky a to jak z vlastní stáje, tak od konkurence. Véčka bez fotoaparátu jsou většinou levnější (LG G5400, Samsung E100), naopak stylové telefony s fotoaparátem jsou většinou dražší. Lze ale sehnat i mnohem lépe vybavené mobily s fotoaparátem, které jsou levnější, než nové LG. U něj si ale připlatíte za příslušenství, styl a zpracování.

Druhou část recenze najdete zde.