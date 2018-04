LG G7020 - první LG oficiálně na našem trhu (recenze)

Telefony LG jsme zatím znali jen z šedých dovozů, výrobce je oficiálně na našem trhu nenabízel. To již ale neplatí, LG vstoupilo oficiálně s mobilními telefony na náš trh. Výhoda je jasná, telefony mají kompletní lokalizaci a servisní podporu. Můžeme se těšit na širokou paletu nejrůznějších modelů, od levnějších klasicky koncipovaných po luxusní véčka. Produkce LG se nápadně podobá nabídce svého největšího rivala Samsungu a ten také bude největším rivalem LG i na našem trhu. Samsung má výhodu, je na našem trhu mnohem déle a zákazníci jeho produkty již dobře znají. LG tak má před sebou hodně práce.

Prvním nabízeným modelem LG na našem trhu je stylové véčko G7020. Je to již starší model, výrobce ho nabízí zhruba rok. Jedná se o stylové véčko s slušnou výbavou a rozumnou cenou. Není nejlevnější, ale ani přehnaně drahý. Ještě do konce roku se u nás bude prodávat model G5300i - levnější telefon klasického střihu, ale s podporou Javy a MMS. Před Vánoci se také začne prodávat luxusní véčko G7100 s otočným displejem, OLED displejem a integrovaným fotoaparátem. LG G7100 ale bude mnohem dražší, než dnes představený model G7020.

Vzhled - střídmý elegán

LG G7020 má střídmý a elegantní design. Kdo si nelibuje v módních výstřelcích, tak bude mít v tomto mobilu jednoho ze svých favoritů. G7020 je spíš větší véčko téměř obdélníkového tvaru (89 x 45 x 22 mm a rovných 100 gramů). Anténa není integrovaná, design telefonu ale nijak nenarušuje. Telefon se dodává v několika barevných variantách, modré, červené a stříbrné. Modrou a stříbrnou si můžete prohlédnout na fotografiích. Ozdobný pruh okolo celého horního krytu telefonu a okraj vnějšího displeje je kovový a dodává telefonu luxusní image. Zpracování telefonu je výborné, na tom si většina asijských firem nechává hodně záležet.

Velmi precizní je i zpracování všech detailů, počínaje kloubem telefonu, bočními tlačítky, velkou ale umě skrytou informační diodou, mechanizmem kloubu a hlavní klávesnicí konče. Vnitřek telefonu je u všech barevných variant tmavě šedý. Telefon je sice těžší, ale působí opravdu solidním dojmem.

Baterie - solidní standard

Standardní baterie LG G7020 má kapacitu 780 mAh a jedná se o Li-Pol článek. Telefon s ním vydrží na jedno nabití přibližně čtyři dny a půl hodinu hovoru. Podle výrobce by měl telefon na jedno nabití vydržet dokonce 200 hodin v pohotovostním režimu, to je ale nadnesený údaj, jako u drtivé většiny jiných mobilů.

Displej - barevná paráda

LG G7020 má displeje dva. Vnější monochromatický a vnitřní barevný. Začneme s tím druhým. Bezpečně víme, že se jedná o barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který umí zobrazit 65 000 barev. Ale jestli se jedná o displej pasivní nebo aktivní, můžeme jen spekulovat. Sám výrobce jednou udává že se jedná o pasivní displej (STN, nebo STN-UFB), jindy zase tvrdí, že se jedná o displej aktivní (TFD). Pravděpodobnější je ale spíš první varianta. V praxi to je ale jedno, důležité je, že je displej velmi kvalitní. Má výborný kontrast a barvy jsou syté a výrazné. V porovnání s konkurencí je displej lepší, než známé STN-UFB displeje telefonů Samsung (C100, X100, X600), na druhou stranu, TFT displej u Samsungu P400 nebo Motoroly V300 je ještě lepší.

Hlavní displej LG G7020 je velký, jeho úhlopříčka je 44 milimetrů. Na displej se vejde až osm řádků textu, při psaní SMS jich je k dispozici pět, při čtení o jeden více. V obou případech se zobrazují další dva stavové řádky. Telefon nenabízí možnost nastavení barvy menu, ale je možné vylepšit displej tapetou, ovšem jen statickou. Obrázků v telefonu mnoho není, lze ale do něj nahrát další.

V druhé části recenze (klikněte na obrázek) si můžete prohlédnout 35 detailních fotografií displeje a množství dalších fotografií.

Vnější displej je monochromatický a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Displej je relativně velmi velký a díky holografické fólii velmi dobře čitelný. Vnější displej je podsvícený fialovou barvou, dalších barviček si užijete u systémové diody umně skryté pod vnějším displejem. Dioda může svítit jednou ze sedmi barev a to buď při příchozím hovoru nebo zprávě, popřípadě může poblikávat i jako systémová dioda.

Ovládání - intuitivně na velkou klávesnici

Větší rozměry telefonu jsou velkou výhodou při jeho ovládání. Klávesnice je velká a výborně provedená. Tlačítka mají optimální zdvih a i jejich rozmístění a tvar splňuje všechny požadavky na ergonomii. Alfanumerická klávesnice má standardní počet kláves, dále na klávesnici najdete dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovory, dvě kontextové klávesy, korekční tlačítko a poněkud zbytečnou klávesu pro vstup do záložek Wapového prohlížeče. Dominantním ovládacím prvkem je ale čtyřsměrný kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed.

Pokud v pohotovostním režimu stisknete šipku směrem dolů nebo nahoru, vstoupíte do telefonního seznamu. Směrem vlevo se vám zobrazí „mini“ menu s možností přepnutí vyzváněcích profilů a směrem vpravo opět „mini“ menu s rychlým přístupem k SMS, e-mailu, hlasové schránce, nebo k kalendáři. Pokud budete mít aktuální zprávu, tak se toto menu zobrazí po otevření telefonu automaticky.

Do hlavního menu telefonu se dostanete levou kontextovou klávesou, pravá je vyhrazena telefonnímu seznamu, respektive všem jeho funkcím. Hlavní menu je na jedné stránce s svislou lištou všech položek. Při listování se u aktuální položky zobrazí velká animovaná ikona menu. Hlouběji zanořené menu jsou již jen textové a vertikálně řazené. Ke všem položkám v menu se lze dostat i pomocí kódů zadaných z alfanumerické klávesnice.

Díky kurzorovému kříži a především potvrzovacímu tlačítku uprostřed něj, je ovládání telefonu velmi snadné. Struktura menu je podobná menu v telefonech Samsung a stěžovat si jistě nebudou ani majitelé Nokií.

Telefonování - polyfonní filharmonie

Samotné telefonování jde LG G7020 naprosto bez problémů a to jak s sluchátkem u ucha, tak v případě použití osobní HF sady, která se s telefonem dodává. Na příchozí hovor vás LG G7020 upozorní polyfonní melodií, vibracemi, nebo kombinací obou možností a to včetně možnosti nechat telefon nejdříve vibrovat a až poté hlasitě vyzvánět. Samotné polyfonní melodie jsou čtyřicetihlasé a velmi kvalitní. Jen výběr motivů by mohl zahrnovat i něco jiného, než je předělávky klasických melodií. Zajímavou možnost nabízí v souvislosti s vyzváněním tři boční tlačítka. U příchozího hovoru stačí podržet to nejmenší kulaté a hovor bude odmítnut. Naopak když budete mačkat nejspodnější tlačítko, vyzváněcí melodie se bude plynule ztišovat. Podržením jí umlčíte okamžitě, hovor přitom neodmítnete. LG G7020 umí i vyzváněcí profily. V nabídce jich je šest a u každého lze nastavit všechny varianty upozornění v libovolné kombinaci. Rychlé přepínání profilů pak probíhá pomocí levé směrové klávesy ve vyskakovací liště.

Telefonní seznam přístroje pojme 255 vícepoložkových záznamů. Ke každému kontaktu můžete přiřadit tři čísla, e-mailovou adresu, poznámku a kontakt můžete zařadit do některé ze skupin volajících. Skupin je k dispozici šest, každou můžete přejmenovat, vybrat specifickou melodii, ikonu a i barvu systémové diody. Přes menu telefonního seznamu lze vyhledávat po více písmenech, při rychlém přístupu přes směrové klávesy jen přes první písmeno. Při procházení seznamem je v dolní polovině displeje vidět okénko, v němž je možné horizontálně listovat a okamžitě tak zobrazovat všechna čísla, poznámku i e-mailovou adresu. To je velmi pohodlné a přehledné. Naopak kritiku zaslouží neschopnost telefonu najednou spolupracovat s pamětí v telefonu a na SIM kartě. Naopak ale nechybí možnost kopírování položek.

Fotografie modré varianty telefonu si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

SMS a EMS- multimédia chybí

LG G7020 je vcelku vhodný a pohodlný telefon pro psaní SMS. To ale platí jen pro běžné zadávání textu, nikoliv pro zadávání textu pomocí prediktivního slovníku eZi v českém jazyce. Ten je podobný slovníku Zi známého z telefonů Alcatel. Psaní pomocí něj nám vůbec nešlo. Slovník doplňuje slova, ale na druhou stranu jich moc nezná. Slova lze do slovníku přidávat, je to ale zdlouhavé a nepohodlné. Naopak psaní bez slovníku je rychlé a pohodlné, klávesnice je velmi dobrá a pro psaní SMS se hodí. LG nepoužívá jen slovník eZi, například v chystaném modelu G7100 již je slovník T9 v češtině.

Telefon podporuje dlouhé SMS až do délky 480 znaků, ty neodečítá, ale ukazuje kolikátou zprávu již píšete. Nechybí ani deset přednastavených zpráv a doručenky, které se ukládají do samostatné složky a nemíchají se tak do přijatých SMS. V případě prediktivního slovníku telefon píše s diakritikou, ale zprávy odesílá bez ní, takže se délka jedné SMS nezkracuje. Je také možné vkládat do zpráv obrázky, animace a melodie (EMS).

Wap, data a připojení k počítači

LG G7020 má Wapový prohlížeč ve verzi 1.2.1, který nabízí pět profilů, velké množství záložek (mají i speciální klávesu), přímé zadávání adresy a také přístup na e-mail, který se nám ale zprovoznit nepodařilo. Telefon disponuje GPRS třídy 10, které lze použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Telefon lze k počítači připojit infraportem, nebo sériovým kabelem. Ten by měl být součástí dodávky a to včetně CD se softwarem, který umožňuje synchronizaci telefonu s počítačem, nahrávání obrázků a melodií a také slouží pro připojení na internet. Připojení k počítači je bezproblémové (testováno jen přes infraport), software je docela povedený. Pro model G7020 stačí verze SW 2.1, pro novější modely je potřeba verze 3.3.

Další funkce - nejdříve zábava a pak práce

V LG G7020 najdete dvě hry, klasické piškvorky a Black jack (pevně nainstalované, telefon Javu nepodporuje). Obě dobře provedené a zábavné. Klasika prostě nezklame. V telefonu je i položka pro vlastní animace, obrázky a melodie - paměť telefonu je sdílená, její kapacitu ale neznáme. Z praktických funkcí nechybí budík s možností opakování v denním, týdenním a měsíčním režimu. Budík funguje i u vypnutého telefonu. Ve výbavě nechybí ani kalendář s upomínkami, opět s možností opakovaného upozornění. Kalkulačka nabízí běžné funkce, praktický je převodník nejrůznějších fyzikálních jednotek (délkové, objemové, plošné a hmotnostní jednotky), světový čas se bude hodit cestovatelům a asi každý využije hlasový zápisník na tři záznamy o maximální délce 30 sekund u každého. Víc funkcí již v tomto telefonu nenajdete, na stylový telefon je ale nabídka dostatečná.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde můžete LG G7020 porovnat s jinými stylovými véčky a prohlédnout si množství dalších fotografií.

Jaký je?

LG G7020 je stylové véčko střední třídy s elegantním designem a slušnou výbavou, která se ale nemůže měřit s špičkovými telefony. Tak vysoko ale tento mobil nemíří, pro vyšší kategorie má LG jiné favority. LG G7020 je i prvním telefonem značky, který se u nás oficiálně prodává. Je tak plně lokalizován do češtiny a nechybí servisní zázemí. Cena telefonu je průměrná, pohybuje se zhruba okolo 8 500 Kč (neblokovaný a nedotovaný mobil, cena s DPH). To je vcelku adekvátní suma, i když zákazníci prahnoucí po nekonečném seznamu nejrůznějších funkcí asi po tomto telefonu nesáhnou. Naopak kdo dá na vzhled, bude s tímto véčkem plně spokojen.

Výhrady máme především k prediktivnímu slovníku eZi, který nám pořádně zamotal hlavu. Jiné výrazné nedostatky tento telefon nemá, i když je zřejmé, že se jedná o starší model a novinky výrobce toho umí víc. Konkurenci LG G7020 budou dělat především véčka Samsungu, Motoroly a také nové véčko Philipsu - model 630.

Fotogalerii LG G7020 najdete zde