LG G7020 - luxusní kovové véčko s výbornou výbavou (preview)

LG je největším konkurentem Samsungu. Na rozdíl od něj ale zatím příliš neexceluje na evropských trzích, jeho hlavním odbytištěm jsou CDMA telefony. Přesto LG může aktuálně nabídnout množství GSM produktů a jistě lze očekávat do konce roku mnoho dalších. LG si je svého handicapu na poli GSM telefonů dobře vědom a ví, že bez nich se Samsungu nepřiblíží. Zatím je LG světová šestka a jeho jihokorejský rival je celosvětově třetí. Jednou ze zbraní LG ke zteči na pozice Samsungu je kovové véčko G7020.

Jak je u asijských telefonů vyšší třídy zvykem, jedná se i v případě G7020 o véčko. Jeho tvary jsou relativně hranaté, ale především povrchová úprava a tmavě modrý metalizovaný lak dávají tušit, že se v tomto případě setkáváme s přístrojem nejvyšší třídy. Zavřenému telefonu dominuje rozměrný vnější displej, který je díky holografické fólii perfektně čitelný. Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a je jen škoda, že telefon na něm neumožňuje číst SMS zprávy - šlo by to velmi dobře. Dalším zajímavým prvkem u zavřeného telefonu jsou jeho boky. Ty jsou kovově lesklé, ale až když si přístroj vezmete do ruky, zjistíte, že boční ozdobné lišty jsou opravdu kovové a příjemně chladí.

Telefon je perfektně zpracovaný, jedinou výtku jsme měli k zadnímu krytu baterie, který malinko vrzal. Naopak excelentní jsou některé detaily, jako je rozměrná informační dioda pod vnějším displejem, která může blikat jednou ze sedmi barev, nebo například boční kovová tlačítka a ozdobná zakončení kloubu přístroje. Když už jsme zmínili baterii, sluší se dodat, že se jedná o Li-Pol článek s kapacitou 820 mAh, který v našem krátkém testu přežil bez nabíjení celý víkend, a to jsme telefon používali velmi často.

Další milá překvapení čekají na majitele tohoto korejského véčka po jeho otevření. Celá vnitřní část telefonu je z hliníkové slitiny, což působí nejenom esteticky, ale nabízí i předpoklad, že telefon něco vydrží. V současnosti mnoho kovových telefonů na trhu nenajdete, takže LG může být pro příznivce kovových materiálů pravou volbou. Použitý materiál nemá negativní vliv na hmotnost telefonu, ten váží 100 gramů a jeho rozměry jsou 88 x 45 x 22 mm.

Klávesnice telefonu je podobná jiným produktům od LG, nijak výrazně se neodlišovala například od modelu W5200, který jsme dříve měli možnost otestovat. Kvalita kláves je velmi slušná a i samotný systém ovládání je velmi jednoduchý a intuitivní. Je možné, že se výrobce inspiroval u Nokie, protože právě jejímu stylu ovládání se podle nás LG nejvíce podobá. Levá kontextová klávesa slouží pro vstup do menu telefonu, pravá pak zprostředkuje přímý vstup do telefonního seznamu. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný kříž, který má uprostřed potvrzovací klávesu. V pohotovostním režimu je možné stiskem jednoho ze směrů ovládacího kříže rychle přepnout vyzváněcí profil, nebo vstoupit do menu SMS zpráv.

K snadné obsluze telefonu přispívá i rozměrný vnitřní displej (128 x 160 obrazových bodů), který je barevný. Dokáže zobrazit 65 000 barev a jedná se o aktivní (TFT) displej. Jeho kvalita je na špičkové úrovni, konkurenci můžeme hledat jen u telefonů Samsung, displeje Sharpu GX10(13), nebo Panasoniku GD87 za ním zaostávají. Displej je perfektně čitelný i po zhasnutí podsvícení, snad jen zvolené animace a nabízené obrázky nejsou tak pestré jako u telefonů Samsung. To by ale některým zákazníkům nemuselo nutně vadit. Hlavní menu telefonu se vejde na jeden displej, když uživatel listuje v záložkách v vertikální liště a na zbytku displeje se ukazuje aktuální položka. Další menu přístroje jsou vertikálně řazená a nijak nevybočují z běžných zvyklostí. Výhodou je logické řazení položek a absence zbytečných kroků pro zvolení konkrétní funkce.

Výbava modelu G7020 sice nepatří k tomu nejlepšímu, co dnešní trh nabízí, ale ostudu si v našem krátkém testu také neudělala. Telefon disponuje rychlým přenosem dat GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty, které lze použít jak pro wap, tak pro datové přenosy. Spojení s počítačem je možné buď pomocí infraportu, nebo přes datový kabel, který je součástí dodávky. Z počítače si do telefonu můžete nahrávat vyzváněcí melodie, obrázky a můžete si i plně synchronizovat kontakty a kalendář. Do telefonu je možné uložit až 255 jmen a ke každému až pět telefonních čísel a adresu. Potěšujícím zjištěním je i vnitřní paměť na 100 SMS zpráv. LG G7020 nabízí i prediktivní vkládání textu eZi, ale zatím bez podpory češtiny, kterou nenajdete ani v menu telefonu.

LG G7020 můžete porovnat s dalšími dvěma véčky běžně dostupnými na našem trhu. Uprostřed je vždy Samsung S100, vpravo pak Motorola T720i.

Z dalších funkcí můžeme zmínit detailní diář a budík, nechybí ani světový čas a kalkulačka. Polyfonní melodie jsou čtyřicetihlasé a jsou jedním slovem skvělé. Výhodou je i možnost dohrávání melodií z počítače, v tomto případě najdete u telefonu i CD s bohatým výběrem melodií, tentokrát ale jen šestnáctihlasých. Tři hry, které v telefonu najdete, jsou docela povedené, obrázky z nich si můžete prohlédnout na fotografiích.

LG G7020 má několik velmi podobných sourozenců. Podle trhu, kde budete telefon kupovat, můžete narazit na vzhledově identický model W7020, který nemá GPRS, jinak je jeho výbava identická. O něco starší dvojice modelů W7000 a G7000 se odlišuje jiným tvarem okolí vnějšího displeje, jinak má stejnou výbavu jako testovaný model G7020 s tím, že W7000 nemá a G7000 má GPRS.

Telefony LG se zatím na českém trhu oficiálně neprodávají. Výrobce se ale chystá vstoupit na náš trh, podle našich informací by se tak mohlo stát v druhé polovině roku. Zatím se zájemci o tyto přístroje musí porozhlédnout v zahraničí, nebo u nezávislých dovozců. Cena telefonu se v obou případech pohybuje nad hranicí 15 000 Kč a ani v Asii není o mnoho levnější. Model G7020 se vedle modrého provedení dodává ještě v červené a stříbrné verzi. Nám se však nejvíce líbila právě ta modrá.

LG G7020 zapůjčila pro redakční test společnost Nowicom, která jej nabízí za 15 990 Kč.