LG G7000 – Evropané se mají na co těšit (preview)

Na letošním CeBITu představila korejská firma LG poměrně ambiciózní plán – chce razantně zvýšit svůj tržní podíl v Evropě. Samozřejmě že mluvíme o mobilech, v prodeji spotřební a bílé elektroniky si LG vede poměrně dobře. Klíčové pro úspěch by měly být tři věci – skutečnost, že LG si dokáže většinu součástí vyrobit a vyvinout sama (je významným dodavatelem i pro jiné výrobce mobilů). Dále je to již existující velkoobchodní distribuční síť, přes kterou by se měly dostat mobily až na pulty obchodů. A pak jsou to samozřejmě nové mobily, mezi nimiž vyčnívá LG G7000.

A právě G7000 nedávno mohl oslavit úspěch – získal certifikát od GSM Certification Forum, který říká, že G7000 je plně kompatibilní se standardy a sítěmi GSM a GPRS. Tento certifikát není pro mobily samozřejmostí (ale považuje se za nepsaný standard) a vůbec to neznamená, že bez něj nebudou mobily v sítích GSM fungovat. Ale s mobilem, který ho má, máte větší jistotu, že vám bude bezproblémově komunikovat se sítí (můžete si ho tedy bez obav koupit kdekoliv, kde se prodává) a pro mobilní operátory a prodejce je telefon důvěryhodnější (operátorům odpadne část starostí s testováním kompatibility). Jinými slovy – aby byl mobil v Evropě prodejný, musí tento certifikát mít.

Mobil LG G7000 je „véčko”, tedy otevírací mobil, který má displej i klávesnici uvnitř. Dalo by se říct, že jde o klasické nové véčko, tedy se dvěma displeji. Hlavním velkým, který je - jak je obvyklé - uvnitř, a malým informačním na vnější straně. Na malém displeji vidíte čas, sílu signálu i zbývající kapacitu baterie a samozřejmě si můžete přečíst, kdo vám volá. Výhody podobného řešení jsme více rozebírali v tomto článku. Vnitřní displej je barevný – zvládne zobrazit až 256 barev. Za zápor se dá považovat fakt, že je pasivní, byť k tomuto řešení sahají i renomovanější výrobci (připomeňme například Sony Ericsson T68). Jako pozitivum ale určitě oceníte rozlišení displeje – 128 x 160 bodů. Vnější displej zobrazí 96 x 64 bodů, za což by se nemusely stydět ani standardní displeje jiných mobilů.

Barevný displej oceníte zejména při prohlížení wapových stránek (WAP 1.2.1.) a ještě více při spoustění aplikací v prostředí J2ME. Velké rozlišení vám nebude překážet ani při pohybu v menu a psaní a čtení textových (SMS) či rozšířených (EMS) zpráv. LG chce tento mobil prodávat náročnějším uživatelům; proto nechybí organizér, T9, infračervený port, zvukový záznamník na 90 sekund a interní telefonní seznam s kapacitou 255 záznamů (je jednopoložkový). Rozhodně byste mohli LG 7000 vyčítat absenci bluetooth či hlasového vytáčení.

Nic není dokonalé a LG možná tyto již obvyklé funkce pro tuto kategorii telefonů kompenzuje velmi rychlým GPRS. To šlape v konfiguraci 4+2 timesloty – tedy maximální rychlostí 53,6 kb/s. LG sice ve svých materiálech hovoří o až 115 kb/s (a některé méně informované zdroje na internetu to uvádějí jako reálnou maximální rychlost), ale to je pouhá teorie, dosažitelná v laboratoři (a ani tam ne vždy...). Pokud budeme brát v úvahu realitu existujících sítí GSM/GPRS, tak jsou rychlosti mezi 53,6 až 67 kb/s opravdu maximem, a to především na méně zatížených místech. Ve městech zapomeňte i na to.

Dobrý mobil určený pro náročnější uživatele rozhodně nemůže ignorovat ani jejich potřebu se bavit; byť je jasné, že zábava není to, podle čeho se o koupi podobného mobilu lidé rozhodují. LG G7000 má 40 polyfonních melodií, hry, obrázky na pozadí velkého displeje, možnost získávat melodie a obrázky prostřednictvím textových zpráv.

Mobil má v zavřeném stavu přijatelné rozměry 88 x 45 x 22,5 mm a nízkou hmotnost 89 gramů. Baterie je Li-Pol, s kapacitou 820 mAh – G7000 s ní vydrží až 150 hodin v pohotovostním režimu (výdrž velmi závisí na používání barevného displeje) a až 180 minut hovoru. Zatím se neví, za kolik se bude G7000 prodávat. Ostatně, na stanovení ceny je zatím čas, protože ve vybraných evropských státech se s prodejem začne až v červenci tohoto roku.