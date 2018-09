Trochu přehlížený špičkový smartphone. Recenze LG G7 ThinQ

LG má trochu smůlu v tom, že své modely, alespoň na náš trh, uvádí leckdy se zpožděním. G7 ThinQ se nám do rukou dostal ve chvíli, kdy už se vlastně většina výrobců chystá na představení podzimních smartphonů a někteří ho dokonce už mají za sebou. Potíž je také v tom, že v poslední době startují ceny modelů LG poměrně vysoko, takže je zájemce z výběru, ve kterém často bývají i smartphony agresivních čínských značek s velmi lákavou cenou, snadno vyřadí.

Ale přehlížet G7 ThinQ je škoda. Už proto, že telefon krátce po uvedení zlevnil na úroveň, která je zajímavá a dělá z něj jeden z nejdostupnějších modelů tradičních značek se špičkovým procesorem Snapdragon 845. Teď G7 ThinQ stojí oficiálně 15 490 korun. Navíc, LG má k některým funkcím a vlastnostem specifický přístup. Po svém řeší displej, fotoaparát i některé chytré funkce.

V souvislosti se špičkovým typem G7 ThinQ je třeba upozornit i na další taktiku. Firma představila na veletrhu IFA v Berlíně i odnože svého top modelu, které laik nemusí na první pohled od vrcholného modelu vůbec poznat.

Takže pozor: opravdovou špičkou je G7 ThinQ. Pak je tu model G7 One s čistým Androidem, ale loňským Snapdragonem 835 a nakonec G7 Life, který má pro změnu zpátky původní LG uživatelské prostředí, ale ještě starší hardware, díky kterému bude ještě levnější. Zatím není jasné, kolik tyto modely budou stát a zda se u nás budou prodávat, ale i tak je třeba se mít při výběru trochu na pozoru.

Dobrá, v čem je G7 ThinQ jiné?

Oproti sourozencům jde o technické parametry a je třeba to zvážit při výběru. Kdo chce nejvýkonnější smartphone, je tu na správné adrese. Navrch má také ve foťáku a dalších drobnostech.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý výkon

výborný displej

kompaktní rozměry

dobrá výbava a cena

Proč nekoupit? foťák trochu za špičkou

průměrná výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 15 490 Kč

Zajímavé jsou však odlišnosti vůči soupeřům. Tady G7 ThinQ boduje v několika oblastech. Tak třeba displej s dnes často proklínaným výřezem si jde oproti soupeřům svou cestou. Je to skutečně „nudle“, poměr stran je tu 19,5:9, což se může hodit třeba při čtení delších textů. A má to pozitivní vliv na rozměry telefonu, pří úhlopříčce 6,1 palce je G7 ThinQ nečekaně kompaktní kousek s šířkou jen 71,9 mm. Třeba HTC U12+ se šestipalcovým displejem je na šířku o dva milimetry širší a je to znát. I zbylé rozměry 152,3 x 7,9 mm jsou příjemné a G7 díky tomu padne dobře do dlaně a pohodlně vklouzne do kapsy. Hmotnost 162 gramů je také příjemná.

Displej má navíc superjemné rozlišení 3 120 x 1 440 pixelů a i když jde „pouze“ o IPS panel, vypadá obraz opravdu výborně. Výřez je tu podle LG pokračovatelem „tradice“ druhého displeje „Second Screen“, který měl před lety už model V10. Uživatel si může v nastavení vybrat styl zobrazení výřezu, včetně jeho maskování přepnutím do černé barvy. Na IPS displeji není černá tak perfektní, ale pořád je to dobré řešení. Ale vybrat si tu lze i různé jiné barvy a styly pozadí, které naopak výřez dají více na odiv a v souvislosti s tím se dá vybrat i úroveň zaoblení „falešných“ rohů displeje. I když je displej typu IPS, LG má funkci Always On.

Ještě něco je jinak?

LG se se svým špičkovým modelem samozřejmě trochu veze i na vlně umělé inteligence, ke které opět přistupuje trochu jinak než většina velkých značek. Do telefonu inženýři nedávají jen své vlastní výmysly, ale LG se snaží v maximální míře implementovat i ty nejchytřejší funkce od Googlu.

I vlastní funkce LG jsou zajímavé, byť těžko říci, jak je kdo využije. Třeba podpora bezdrátového MirrorLink standardu je velmi zajímavá, jenže aut, která toto zrcadlení umí, je naprosté minimum. Ale pro někoho to může být řešení, jelikož funkce Android Auto, kterou jinak samozřejmě LG G7 ThinQ také zvládne, u nás stále není oficiálně podporována.

Onu proklamovanou umělou inteligenci používá LG G7 ThinQ třeba k optimalizaci běhu a výkonu smartphonu, podle nás to funguje dobře. G7 je velmi rychlý stroj, nezadrhává se a je výborně plynulý. Potvrzují to i naše testy v různých benchmarcích: v populárním AnTuTu umí G7 přes 250 000 bodů, což je výborný výsledek, který je však asi 10 % za absolutní špičkou. Jenže v jiných testech už se G7 řadí na vrchol, mezi ty nejlepší patří v testech JetStream (testuje schopnost zpracovat webový obsah), 3D Mark a Geekbench.

Zajímavou funkcí může být Context Awareness. Telefon podle chování uživatele na určitých místech a v určitých časech může automaticky měnit nastavení podle aktuální potřeby: jsou to tedy takové chytřejší profily.

Zajímavou drobností je možnost odemykání telefonu obličejem. LG má v menu dvě úrovně funkce, jednu normální rychlejší a druhou údajně bezpečnější, která má odolat pokusu odemknutí obrázkem či videem, ale může být pomalejší. A pozor, LG mluví pravdu: rychlejší způsob je opravdu rychlejší, ale skutečně se nám ho podařilo ošálit naší fotografií na displeji jiného smartphonu, zatímco po zapnutí pokročilého skenování už jsme telefon nenapálili a skutečně se odemkl jen naším obličejem.

Pro Google funkce dostal telefon speciální tlačítko na levém boku, které slouží ke spouštění Google Assistantu. Jenže bohužel jen v jazycích, ve kterých je Assistant oficiálně dostupný, takže s češtinou máme zatím smůlu. Tlačítko by pak mělo fungovat tak, že stiskem se spustí asistent (teď v češtině spouští Google Now). Přidržením lze rovnou na asistenta mluvit a dvojitým stiskem se spouští Google Lens, která je integrována do samotného fotoaparátu.

Fotoaparát? Jaký je?

LG se rozhodlo u fotoaparátu vydat trochu opačnou cestou než většina soupeřů. Foťák je sice duální, ale namísto hrátek s hloubkou ostrosti nebo přiblížením je tu druhá čočka určena pro pořizování širokoúhlých snímků. Třeba pro focení architektury ve městech to samozřejmě může být výhodná kombinace.

Samotný fotoaparát může při identifikaci scén používat umělou inteligenci a díky ní pak umí mírně přizpůsobit obrazový výstup: zásahy jsou podle nás citlivější než třeba u modelů Huawei, takže tady může mít AI větší smysl. Funkce se dá snadno zapínat a vypínat. Ve fotoaparátu je také integrována již zmíněná funkce Google Lens, která slouží k rozpoznávání objektů či písma, které se nachází v záběru.

Celkově hodnotíme fotoaparát kladně. Má pokročilé funkce, snadno se ovládá a výsledné snímky stojí za to. LG G7 ThinQ se řadí k užší špičce, byť na ty absolutně nejlepší fotomobily mírně ztrácí. Ztráta je to však malá a převážit mohou u někoho argumenty jako střídmější zásahy AI nebo onen širokoúhlý objektiv. Trochu škoda, že je foťák celkově dost citlivý na boční světlo, které dovede snímek výrazně ovlivnit a ani v protisvětle si nevede tak dobře jako nejlepší konkurenti.

Co výdrž baterie?

Ta je u G7 ThinQ vcelku průměrná. Telefon má baterii s kapacitou 3 000 mAh a optimalizace systému, který jinak dostal spoustu zásahů od LG, je velmi dobrá. Takže perný den na jedno nabití není problém a dva dny nejsou nic nerealistického, pokud není telefon neustále v provozu. Je tu podpora rychlého dobíjení, bezdrátové dobíjení pak verzi, která je u nás dostupná, chybí.

Mám si ho pořídit?

LG G7 ThinQ je špičkový smartphone, který se tak trochu krčí v rohu, ale ukrývá toho opravdu hodně. Navíc cena je teď vůči konkurenci nastavena poměrně atraktivně, 15 490 korun sice není tak málo, jako umí třeba Xiaomi s některými svými modely, a pořád o dva tisíce korun víc, než na kolik vyjde základní provedení OnePlus 6 nebo Asus Zenfone 5z. Většina konkurence tradičních značek, jako jsou HTC, Samsung, Huawei či Sony však je podstatně dražší.