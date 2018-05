Nové špičkové LG G7 ThinQ má dechberoucí výbavu. Má i chytré funkce

Přes nesporně skvělý poměr výkon/cena se smartphonům od LG na trhu příliš nedaří. To by měl změnit nový model G7 ThinQ, který má opravdu špičkovou výbavu. Důraz je kladen na dnes tak diskutovanou umělou inteligenci, uvidíme, jak „chytrá“ novinka opravdu bude.

Umělá inteligence je u nového LG využívána pro snadné fotografování bez nutnosti složitého nastavování. Nechybí virtuální asistentka Google Assistent a funkce Google Lens.

Asistentka má nahradit i v poslední době populární chytré reproduktory. Odstínění šumu má umožnit zadávat dotazy i při puštěné televizi a dosah má být až pět metrů. Na boku je speciální tlačítko, které při jednom stisku spustí asistentku a při dvou zmáčknutí Google Lens.

LG G7 ThinQ samozřejmě používá systém Android 8 Oreo a má v současnosti nejvýkonnější procesor pro tento systém Snapdragon 845. Existovat budou dvě verze. Základní varianta nabídne operační paměť 4 GB a úložiště 64 GB. Lepší provedení G7+ ThinQ bude mít 6GB operační paměť a úložiště 128 GB. Operační paměti jsou typu LPDDR4x a uživatelská paměť UFS 2.1. V obou případech lze paměť teoreticky rozšířit až o 2 TB pomocí paměťových karet.

Stále rozšířenějším módním doplňkem (či nutným řešením pro displeje končící až v rámečku) je vykrojený displej. Nové LG není výjimkou. Displej prakticky přes celé čelo telefonu nabízí možnost plného zobrazení s výřezem, nebo dokáže výřez zamaskovat. Vytvoří tmavý proužek okolo něj, takže není na displeji vidět. Displej nabízí buď zcela automatické nastavení, které dokáže optimalizovat perfektní zobrazení různých funkcí s důrazem na šetrnost energie, nebo si lze vybrat z několika módů (Eco, Cinema, Sports, Game a Expert).

Samotný LCD displej je vyroben novou technologií jihokorejského výrobce, kterou LG nazývá Super Bright Display. Parametry jsou špičkové. Při úhlopříčce 6,1 palce má rozlišení 3 120 x 1 440 obrazových bodů. To znamená jemnost 564 obrazových bodů na palec. Díky vykrojení má displej poměr stran 19,5:9, se kterým se budeme setkávat stále častěji.

Pozadu nezůstává ani fotoaparát. Ten zadní je dvojitý. V obou případech 16megapixelový. Jeden z fotoaparátů je „superširokoúhlý“ (107 stupňů) se skvělou světelností f/1.6, druhý je běžný se světelností f/1.9. V kombinaci obou tak telefon nabídne zoom.

Jak už bylo řečeno, nechybí umělá inteligence, která nabízí 19 různých fotografických módů. Nechybí možnost pořizovat krátká videa Live Photos nebo možnost dodat do snímků 2D i 3D „nálepky“. Stejně jsou k dispozici hrátky s hloubkou ostrosti či takzvaný Bokeh efekt. Přední širokoúhlý fotoaparát je osmimegapixelový s clonou f/1.9.

Prvotřídní by měla být i zvuková složka. Novinka je vybavena Hi-Fi Quad DAC převodníkem a nabízí reproduktory Boombox. Ty využívají vnitřní prostor telefonu jako rezonanční komoru. Jako první má LG G7 ThinQ podporu DTS:X pro zprostředkování virtuálního 3D prostorového zvuku. LG stále sází na audio konektor jack 3,5 milimetru.

Čtečka otisků prsů je na zádech telefonu a trendem dneška je zabezpečení pomocí rozpoznávání obličeje, což telefon také umí. Ve výbavě najdeme i stále řidčeji se vyskytující FM rádio. Bluetooth je ve verzi 5.0 BLE, nechybí wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. K dispozici je i technologie NFC. Konektor je typu USB-C.

Novinka je odolná díky použití tvrzeného sklíčka Gorilla Glass 5. Splňuje nejen krytí IP68, ale i armádní standard MIL-STD 810G. Rozměry telefonu jsou 153,2 x 71,9 x 7,9 milimetru. Do útrob telefonu se vešla baterie s kapacitou 3 000 mAh, kterou lze nabíjet bezdrátově a podporuje i rychlonabíjení Quick Charge 3.0. Hmotnost telefonu je 162 gramů. V prodeji budou barevné verze New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue a Raspberry Rose.

Předchůdce LG G6 bodovalo bezkonkurenčním poměrem mezi výbavou a cenou, která byla prakticky poloviční oproti podobně vybaveným konkurentům. Jenže tomu je asi konec, u novinky to totiž nevypadá, že by se mělo podbízet cenou. I když žádná konkrétní suma prozatím známá není, a tak se možná dočkáme příjemného překvapení.

Nové LG se začíná už prodávat v Jižní Koreji, evropské trhy mají krátce na to následovat. V USA by se do prodejen měl telefon dostat začátkem června, předobjednávky začnou o týden dříve.