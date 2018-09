Levný supersmartphone má lacinější bratry. Jednoho s čistým Androidem

Nabídka LG se tak stává ještě nejpřehlednější. Letošní top model G7 ThinQ se prodává v rámci výbavy za 15 490 korun. Konkurence s obdobnou výbavu nejde pod hranici 20 000 korun. Řada G7 se ovšem rozšířila o dva nové modely.

LG G7 One a G7 Fit mají základ v top modelu G7 ThinQ, v řadě ohledů se ovšem liší. Výbavu mají chudší, což by mělo znamenat velmi výhodnou cenu. Je nicméně otázkou, zda na známé označení budou zákazníci slyšet. Značka LG velké jméno nemá a pojmenování G7 asi zájemce nijak extrémně nepřitáhne.

Model G7 One má, jak název napovídá, výhodu v použití systému Android One. Ten je postaven sice na již rok starém Androidu 8.1 Oreo, ale je čistý, tedy bez různých doplňků od výrobce. Aktualizace na nový Android 9 Pie by tak měla být rychlá.

Displej má stejný jako model G7 ThinQ. Jde o FullVision Super Bright panel s úhlopříčkou 6,1 palce a vysokým rozlišením 1 440 x 3 120 obrazových bodů. Díky vykrojení ve vrchní části displeje je poměr stran 19,5:9.

Oproti vrcholnému modelu ThinQ chybí dvojitý fotoaparát. LG G7 má pouze jeden snímač s rozlišením 16 megapixelů a skvělou světelností f/1,6, nechybí funkce Google Lens a později se v rámci aktualizace fotoaparát dočká také uměle inteligence. Přední kamerka je stejná jako u modelu ThinQ, tedy osmimegapixelová se světelností f/1,9.

Rozdíl je oproti top modelu ThinQ také v procesoru. Jestliže prozatímní vrcholné letošní LG má supervýkonný procesor Snapdragon 845, tak LG G7 One disponuje loňskou verzí 835. Kapacita operační paměti novinky se s vrcholným modelem již shoduje (4 GB). Avšak interní úložiště nemá kapacitu 64 GB, ale jen 32 GB. Paměť je rychlá UFS 2.1 a jde ji rozšířit teoreticky až o 2 TB.

Mimo standardní podpory LTE je k dispozici wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 BLE, konektor je typu USB-C. Nechybí 32bitový Hi-Fi Quad DAC zvukový převodník s DTS:X prostorovým zvukem. Výbava zahrnuje i Boombox reproduktor. Dokonce ve výbavě najdeme i FM rádio.

G7 One má stejné rozměry jako model ThinQ (153,2 x 71,9 x 7,9 milimetru), hmotnost je nicméně o šest gramů nižší (156 gramů). Konstrukce telefonu je odolná, vedle stupně krytí IP68 splňuje i armádní standard MIL-STD 810G. Náhodný pád by tedy neměl představovat problém.

Do telefonu se vešla 3 000mAh baterie. Bezdrátové nabíjení inzerováno není, pouze rychlonabíjení Quick Charge 3.0. Čtečka otisků prstů je na zádech telefonu, výbava zahrnuje i rozpoznávání obličeje. Model G7 One bude nabízen v černé a modré barvě.

Druhý nový model, tedy G7 Fit toho má s vrcholným LG G7 ThinQ společného ještě o něco méně. Displej je opět stejný, ale 16megapixelový fotoaparát má v případě této novinky podprůměrnou světelnost f/2,2. Přední kamerka je stejná (8 MPix se světelností f/1,9). Hlavním rozdílem je procesor.

LG u modelu G7 Fit použilo totiž procesor Snapdragon 821, který byl starý už u loňského modelu G6. Operační paměť je 4 GB. Běžná verze má opět rychlou paměť UFS 2.1 s kapacitou 32 GB. Na některých trzích bude nicméně nabízena i verze Plus s 64GB pamětí. Opět jde paměť pomocí paměťové karty rozšířit až o 2 TB.

Další výbava se jinak neliší. I G7 Fit disponuje vysokou odolností či baterií s kapacitou 3 000 mAh. Rozdíl oproti modelu G7 One je v absenci čistého Androidu, druhá z novinek používá Android 8.1 Oreo s nadstavbou UX. Hmotnost stoupla na 160 gramů a Bluetooth je ve verzi 4.2 BLE. V prodeji bude černá a šedá verze.