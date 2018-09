Výprodej už od počátku: LG láká na čistý Android nebo selfíčka s kapelou

Nová LG byste coby novinky snadno minuli. Na první pohled na nich totiž vůbec nic nového není, modely G7 One a G7 Fit vypadají úplně jako špičkový typ G7 ThinQ. Odlišnosti jsou jen v detailech a především pak uvnitř, tedy pod povrchem.

Model G7 One je variantou špičkového LG s čistým Androidem. To zní jako skvělá věc, vrcholný model s aktuálně nejlepším hardwarem a čistým Androidem vlastně nikdo z tradičních výrobců nemá, na trh se teprve chystají nové Google Pixely 3. A třeba Nokia používá u svého modely 8 Sirocco starší hardware.

Jenže právě touto cestou se rozhodlo vydat i LG. Zatímco špičkové LG G7 ThinQ má procesor Qualcomm Snapdragon 845 a 6 GB RAM, verze s čistým Androidem sahá v podstatě po výprodejovém hardwaru: srdcem tu je právě loňský Snapdragon 835 a RAM má kapacitu 4 GB. Fotoaparát je tu jednoduchý, nikoli dvojitý, rozlišení je 16 megapixelů. To vše by snad mělo znamenat i nižší cenu, na druhou stranu dostupnost G7 One na našem trhu je asi velkým otazníkem.

U stávající G7 ThinQ to hodně trvalo, než na náš trh dorazilo, takže je možné, že se s novými variantami LG moc obtěžovat nebude. Ale uvidíme, nechme se překvapit. Pokud G7 One dorazí, určitě by mělo stát méně než 16 990 korun, což je částka, kterou si aktuálně LG žádá za model G7 ThinQ. Co se ostatních záležitostí týče, G7 One je opravdu stejné jako G7 ThinQ, včetně špičkového displeje s výřezem a rozlišením 1 440 x 3 120 pixelů. Drobná odlišnost je v designu, zadní kryt telefonu je tu z matného materiálu a neupatlává se tolik jako lesklá záda typu ThinQ.

Podobný otazník ohledně dostupnosti visí i nad další variantou G7 označenou Fit. Ta sahá, co se hardwaru týče, do ještě starších skladových zásob Qualcommu: tento typ totiž pohání procesor Snapdragon 821, který poháněl i loňské (a tehdy za to kritizované) LG G6. Koncepčně je to vlastně dva roky starý procesor. Výbava jinak opět zůstává téměř totožná s G7 ThinQ, ústupky dělá G7 Fit jen u RAM (opět 4 GB) a specifikace Bluetooth (4.2 namísto 5.0) nebo foťáku, který je opět jen jednoduchý a dostal rozlišení 16 megapixelů. Zatímco G7 One má alespoň optiku se světelností f/1,6, tak tady je hodnota f/2,2. Fit má lesklé upatlané tělo a Android s nadstavbou od LG.

Na stánku korejské firmy jsme si také mohli konečně poprvé prohlédnout LG Q7, což je odlehčená verze špičkového modelu podle loňské koncepce dvojice G6 a Q6. Sympatický smartphone s 5,5palcovým 18:9 displejem se už nějakou dobu prodává, ale k nám do redakce zatím nezavítal. Upřímně, při ceně 6 990 korun a použitém procesoru MediaTek MT6750s i vcelku jednoduché výbavě to má u nás proti silné čínské konkurenci hodně těžké.

Na některých trzích si ovšem LG snaží situaci ulehčit speciální edicí označenou LG Q7 BTS, což je verze připravena ve spolupráci s korejskou popovou kapelou Bangtan Boys (také Beyond The Scene). Se členy této kapely si snadno můžete telefonem pořídit selfie snímek. LG také na stánku vystavovalo model Q Stylus s dotykovým perem, který ovšem na náš trh nejspíš vůbec nezamíří.