Test LG G6: korejský otloukánek se vrací do extratřídy

LG patří k výrobcům, kteří sice dělají povedené smartphony, ale už se jim je nedaří dobře prodávat. V Česku to může platit dvojnásob, protože přítomnost značky na místním trhu je spíše sporadická. Je to dáno i nedávnými změnami, kdy místní centrála přešla pod polskou a smlouvy o dodávkách na místní trh se řeší z Polska. To samozřejmě značce ve vztahu se zákazníky trochu škodí, protože jim není tak blízko jako soupeři.

A je to škoda. Ani loňský model G5 nebyl špatný smartphone, byť měl své mouchy. Hlavně se však nedostal pořádně k českým zákazníkům. Ani letošní LG G6 není na očích jako jeho soupeři, mezi které můžeme počítat hlavně Samsung Galaxy S8, Huawei P10 nebo třeba Honor 8 Pro.

Ale sehnat se na českém trhu dá a české zastoupení navíc dokázalo s operátorem Vodafone, který jako jediný z tuzemských operátorů telefon nabízí, dohodnout velmi atraktivní cenu. G6 totiž u nejmenšího českého operátora vyjde na 16 277 korun, což je opravdu parádní nabídka. Ne, ani tento smartphone není bez chyb, ale vzhledem k cenovce mu je odpouštíme snáze než soupeřům, kteří mohou být i výrazně dražší.

Co je na něm tak lákavé?

Už samo o sobě je LG G6 díky špičkové výbavě velmi lákavým smartphonem. Jeho procesor Snapdragon 821 je sice loňský kus „železa“ a ve výkonu na nový Snapdragon 835 nestačí, ale to bude v praxi řešit málokdo. Špičkový displej s QHD rozlišením, kompaktní tělo, 32 GB vnitřní paměti a 4 GB RAM i lákavý duální fotoaparát, to jsou položky, které lákají mnohem více než papírový hrubý výkon telefonu.



G6 navíc přichází se zatím poměrně ojedinělou konstrukcí. Jak je dnes v módě, snažili se konstruktéři LG minimalizovat rámečky, zároveň však použili displej s neobvyklým poměrem stran 2:1 a tudíž je i při úhlopříčce 5,7 palce telefon hezky štíhlý a krásně se drží v ruce. Kdo to nezkusil, možná bude kroutit hlavou, ale G6 je i přes veliký displej velmi kompaktním smartphonem - tohle se skutečně povedlo.

Plusy a minusy Proč koupit? velký displej

kompaktní rozměry

dobré zpracování

lákavá cena

špičková výbava

Proč nekoupit? netradiční poměr stran displeje

mírně nižší výkon proti soupeřům

pro všechny ne úplně praktický fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 16 277 Kč

Je ten širokoúhlý displej opravdu tak dobrý?

Ano, je. Jistě, někdo nemusí této protažené konstrukci přijít úplně na chuť. Sice je úzké tělo telefonu velmi příjemné, ale při několika příležitostech jsme se přistihli, že jsme raději než po G6 sáhli po smartphonu s tradičním poměrem stran displeje a stejnou úhlopříčkou. Ale je to trochu o zvyku. G6 je v oblasti úzkého a vysokého displeje jedním z průkopníků. Tento formát má ovšem jistě budoucnost a až se stane na Androidu obvyklejším, projeví se více jeho výhod.

Zatím se setkáváme s tím, že ne všechny aplikace si musí s novým formátem rozumět. Sice se to neprojevuje nějak dramaticky, ale některé aplikace jednoduše nedovedou plochu displeje stoprocentně využít, v jiných se objevují sem tam nějaké grafické chyby. A možná s netradičním poměrem stran souvisí i fakt, že jsme museli častěji než u jiných smartphonů některé aplikace „shazovat“, aby po opětovném spuštění fungovaly zcela správně.



Tohle je určitá nováčkovská daň a kdo ví, možná si u LG mohli dát trochu více práce s vyladěním samotného operačního systému. Na druhou stranu tohle nejsou nijak zásadní výtky, software občas zlobí i jiné smartphony, byť třeba trochu jinak.

Displej je jinak parádní. Má rozlišení 1 440 x 2 880 pixelů a je tedy krásně jemný, úhlopříčka 5,7 palce nabízí spoustu místa a poměr stran displeje je ideální třeba na čtení dlouhých textů – uživatel nemusí divoce skrolovat. K tomu disponuje i funkcí pro komfortní čtení, která odfiltruje modré světlo. A je tu ještě jedna specialita – třeba pro pohodlnější čtení venku lze displej přepnout do černobílého režimu. Oceňujeme i funkci always-on s oznámeními a aktuálním časem na pohotovostním displeji. I přesto, že jde o IPS panel, podařilo se LG minimalizovat spotřebu této funkce a podle nás se nijak negativně neprojevuje na výdrži baterie.

Jaká je ta výdrž?

Inu, vcelku obvyklá. Akumulátor má lehce nadprůměrnou kapacitu 3 300 mAh a den na jedno nabití je tu jasnou normou, dva dny telefon dovede také vydržet, ale už to chce trochu skromnější používání. Trochu škoda je, že i když má LG G6 záda z tvrzeného skla Gorilla Glass 5 a mohlo by tudíž mít bezdrátové dobíjení, na našem trhu tato funkce dostupná není. Přitom na některých světových trzích je G6 k dispozici i s bezdrátovým dobíjením. Uživatelům u nás tak nezbude, než telefon dobíjet pomocí klasického USB-C konektoru.

Líbí se vám design?

Ano, úzké tělo s minimalizovanými rámečky je podle nás velmi povedené a navíc praktické. LG se podařilo udělat na jednu stranu smartphone bez výstřelků, který je však na stranu druhou docela výjimečný. Výrobce vynechal hrátky se zahnutým displejem, což může být v očích mnoha uživatelů výhoda. Ne každý je totiž příznivcem displeje přehnutého přes boční hrany, může to vadit při ovládání smartphonu.



LG rámečky zachovává a displej má plochý, takže z hlediska ergonomie si nemusí uživatel na nic zvykat. Rámečky po stranách displeje vlastně ani tak minimalistické nejsou, co ovšem působí velmi dobře, jsou horní a spodní okraje telefonu – ty mají jen nezbytně nutnou velikost a i díky zaobleným rohům displeje tak smartphone vypadá velmi minimalisticky a kompaktně.

Tělo telefonu je tvořeno kombinací kovového rámečku na bocích a skla Gorilla Glass vpředu i vzadu. Za pozornost stojí, že vpředu je Gorilla Glass 3, vzadu pak již výše zmíněná novější pátá generace. G6 díky poměru stran hezky padne do ruky: míry telefonu jsou 148,9 x 71,9 x 7,9 mm a hmotnost 163 gramy. Konstrukce telefonu je navíc voděodolná, G6 splňuje podmínky certifikace IP68.

Jak se vám ovládá?

Dobře. Díky tomu, že telefon hezky sedí v ruce, je vcelku snadné i ovládání. Vysoký a úzký displej může být z počátku nezvykem, ale postupně přejde do krve. Komu bude vadit, že nedosáhne na horní notifikační lištu, může si do trojice ovládacích tlačítek přidat ještě čtvrté právě pro stažení této lišty. Tlačítek tu může být celkem pět, vybrat si lze ještě tlačítko pro pořízení snímku obrazovky a zapnutí nebo vypnutí plovoucího menu Qslide.

Velmi zajímavým prvkem ovládání je pro LG typické vypínací tlačítko na zádech. To má integrovanou i čtečku otisků prstů, pro odemčení telefonu tak na něj stačí prst jen přiložit. Když telefon leží na stole, není nutné jej zvedat a probouzet tlačítkem, stačí dvakrát poklepat na displej a telefon se probere a odemknout jej lze některým pro Android obvyklým způsobem: třeba gestem nebo PINem.

Mimochodem, v telefonu je Android 7.0 s grafickou nástavbou LG UX. Ta je oproti čistému Androidu docela výrazně pozměněná, drží se však minimalistické filozofie grafického pojetí z minulých let. Na co jsme si trochu zvykali je menu nastavení rozeseté po čtyřech záložkách. Co se rozložení týče, uživatel si může vybrat, zda chce mít klasickou koncepci se separátním menu pro aplikace, nebo chce mít aplikace rozesety v kombinaci s widgety po domovské obrazovce.

A co ten duální fotoaparát?

Upřímně, trochu nás zklamal. Musíme se přiznat, že předchozí LG G5 s podobně koncipovaným duálním foťákem jsme bohužel na klasický test neměli, takže nás provedení u G6 trochu překvapilo. Dva čipy s rozlišením 13 megapixelů tu totiž LG používá podobně jako třeba iPhone 7 Plus pro zoom, jenže vlastně naopak. Základní modul má parádní parametry: ke třináctimegapixelovému rozlišení přidává světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu, což dává naději na opravdu parádní snímky.

Jenže druhý modul trochu zaostává za očekáváním. Optika totiž nemá automatické ostření, je tu jen pevné ohnisko, navíc světelnost je f/2.4. A samozřejmě chybí stabilizace. Tento druhý modul má navíc o hodně širší úhel záběrům než modul základní. Není to tedy tak, že by LG G6 podobně jako iPhone nebo třeba Huawei P10 dvojitou optiku používal pro přiblížení vybraných objektů, používá ji totiž k oddálení. Upřímně, už základní úhel záběru je docela široký, odzoomovaný pohled se pak už skoro blíží rybímu oku.

Pro někoho to může být velmi atraktivní záležitost, ale upřímně, většinou bychom ocenili spíše přiblížení. Široké ohnisko se i vzhledem ke světelnosti hodí hlavně pro fotografování architektury ve dne, pro vášnivé cestovatele obdivující světové stavby to tedy může být ta pravá volba. Ale na moc dalších příležitostí včetně fotografování ve stísněných interiérech už foťák vhodný není – tady se bohužel negativně podepisuje chabá světelnost širokoúhlého objektivu.

Hlavní foťák je na tom z hlediska kvality o dost lépe a má ambice konkurovat absolutní špičce na trhu. Ale na druhou stranu máme pocit, že přeci jen za těmi nejlepšími, což jsou foťáky u Galaxy S8, Huawei P10 nebo nového HTC U11 o malinko zaostává. Ale důvod ke kritice to není, kvalita je velmi dobrá.

Jenže celkově jsme od duálního foťáku LG čekali více. Ne dva oddělené fotoaparáty, z nichž jeden je povedený a druhý velmi diskutabilní. LG neumí dvojitý foťák, kromě jednoho podivného režimu nazvaného lupa, ani nijak kreativně využít nejde. Nekoná se žádná snaha o umělecké rozostření pozadí, není tu hybridní zoom jako má Huawei, ani nic dalšího. A to je trochu škoda.

Mám si ho pořídit?

I když jsme byli v některých dílčích ohledech k LG G6 docela kritičtí, pravdou je, že tento smartphone patří na špičku na trhu. Za očekáváním trochu zaostává jeho duální fotoaparát, který kvalitou a kreativitou mírně nestíhá soupeře. A trochu víc pozornosti mohli u LG věnovat vyladění systému.

Ale jinak je vše více než v pořádku. G6 je i přes velikou úhlopříčku displeje skvěle kompaktní smartphone, který výborně padne do ruky a dobře se ovládá. Vypadá velmi elegantně, design je minimalistický nejen díky minimálním rámečkům, ale i díky vypínacímu tlačítku na zadní straně. Možná LG G6 nepůsobí tak luxusně, jako jeho kovoví soupeři nebo soupeři s lesklejším provedením krytů, ale čiší z něj solidnost a zároveň určitá výjimečnost. Telefon má řadu detailů, které zaujmou nebo kterými dovede potěšit.

Velkou výhodu má navíc vůči soupeřům v ceně. Pravda, v běžné distribuci je dražší, ale vodafoní cena 16 277 korun je vynikající. Je to jen o několik stokorun více, než stojí oficiálně třeba výborný a velmi podobně vybavený Honor 8 Pro se stejnou úhlopříčkou displeje, ale konvenčním poměrem stran. Honor je přitom jak širší, tak vyšší a kompaktní LG mu v tomto ohledu uštědřuje lekci.

V podstatě je LG G6 plnohodnotným soupeřem pro luxusní Samsung Galaxy S8, vůči kterému představuje určitou klasičtější variantu. Má širokoúhlou konstrukci, ale klasický plochý displej. Výkonem na něj ztrácí a nestačí asi ani fotoaparátem, ale rozdíl není tak propastný jako rozdíl v cenovkách: 16 277 korun oproti 21 999 hovoří jasně ve prospěch LG. A totéž bude platit třeba v porovnání s novým HTC U11, které se chystá na trh.

