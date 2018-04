LG má takový normální supersmartphone. Má funkce z špičkových televizí

LG se u svých špičkových smartphonů tak trochu hledá. Od povedeného modelu G3 to zkouší všelijak – typ G4 přinesl třeba kožený kryt a svou dobu předběhl konstrukcí s malými rámečky displeje, loňský G5 chtěl být prvním opravdu užitečným modulárním mobilem, ale neuspěl. Letošní G6 se tak vrací k běžné konstrukci a jde na to trochu jinak.

V Koreji si všimli, že jasným letošním trendem bude bezrámečková konstrukce. Jenže namísto displeje úplně do krajů nebo dokonce přehnutého přes okraje na to šli u LG jinak. Vytvořili smartphone konvenční konstrukce s co největším displejem při co nejkompaktnějším těle. Výsledkem je, že model G6 dostal displej s úhlopříčkou 5,7 palce, ale velikostně odpovídá mnoha modelům s panelem o půl palce menším.

U LG toho dosáhli dvojím způsobem. Tím jedním je minimalizace rámečků – byť ty úplně nezmizely, G6 má okolo displeje a nad a pod ním opravdu netradičně málo „hmoty“. Úplně bez rámečků to není, ale to zároveň může být pro některé uživatele praktické. Telefon se totiž stále dá dobře držet v ruce.

Druhý trik, který LG použilo, je širokoúhlý displej. Ten má poměr stran 18:9 a dostal tedy rozlišení 2 880 x 1 440 pixelů. Netradičnímu poměru je přizpůsobeno uživatelské prostředí a LG slibuje i spoustu obsahu v tomto formátu – ať už hry, nebo video. O videoobsah se postarají služby jako Netflix nebo Amazon Prime. Ty by také měly podporovat nové funkce DolbyVision a HDR10, kterými se LG G6 chlubí jako první smartphone na trhu. Displej G6 tak přebírá technologie známé ze špičkových televizorů a chce uživatelům nabídnout co nejlepší vizuální zážitky. Displej je tu tedy opravdu absolutním středem smartphonu.

I proto se možná u LG při představení ani příliš nevěnovali dalším vlastnostem přístroje. Procesorem Snapdargon 821 se chlubit nebudou, ale systém se u vystavených vzorků zdál být vyladěný a G6 by i přes absenci nejnovějšího a nejvýkonnějšího čipsetu mělo být velmi rychlým smartphonem. Ve výbavě nechybí nic důležitého, novinkou je odolnost vůči vodě a prachu (IP68) a líbit by se mohl i duální fotoaparát s rozlišením dvakrát třináct megapixelů a dvojicí různých ohniskových vzdáleností. Jde o vylepšený koncept z loňska.

V ruce působí LG G6 velmi zajímavým dojmem. Jeho tělo v kombinaci kovu a skla (záda jsou skleněná, ale telefon nemá bezdrátové dobíjení) nepůsobí příliš nápadně, G6 je takový obyčejný smartphone. Ale zpracování je parádní a detaily jako displej zaoblený v rozích ukazují, že si u LG dali s návrhem G6 práci a vytvořili opravdu elegantní telefon.



Ona určitá konzervativní elegance může být ku prospěchu věci. Příliš křiklavé smartphony nakonec většinou uživatelé neocení a G6 má trumf v podobě toho, že se opravdu dobře drží v ruce. Ona širokoúhlá konstrukce displeje totiž znamená, že i přes onu úhlopříčku je G6 nečekaně štíhlý telefon. Zatímco na výšku je zhruba stejně vysoký jako Samsung Galaxy S7 edge s 5,5palcovým displejem, šířka je mnohem menší a G6 tak skvěle padne do dlaně.

K tomu musíme připočítat i určitý pocit lehkosti, který z G6 máme, a to navzdory jeho nijak malé hmotnosti 163 gramů. Ačkoli tak LG G6 na první pohled nemusí patřit k favoritům mezi letošními topmodely, protože neohromuje superlativy na první dojem, v praxi to může být zcela jinak. Tohle bude skvělá volba pro ty, kdo chtějí jakýsi normální topmodel. Špičkový telefon, který se ale obejde bez někdy až zbytečných výstřelků. G6 dává LG naději a to je dobře. Otázkou je, jak si s tím značka sama poradí.

Firma si totiž opět vlastně vybrala oproti konkurenci jinou, zcela unikátní cestu. Nedrží se s davem a všemi aktuálními trendy a tohle LG prostě neumělo u svých předchozích modelů prodat. Snad mu to u G6 vyjde.