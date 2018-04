Více paměti, lepší zvuk. Prémiové LG se dočkalo důstojného vylepšení

LG G6 je jedním z nejlepších současných smartphonů. Ovšem původně oznámený model postrádá na evropském trhu několik parametrů. Jedním z nich je kvalitní DAC převodník pro kvalitní poslech. Ten však dostala „gé šestka“ jen pro jihokorejský trh.

LG si je omezení podle všeho vědomo, a představilo proto vylepšenou verzi G6+. Plus v názvu neznamená větší displej jako u smartphonů konkurenčních značek, ale vylepšenou výbavu. V ní nechybí právě 32-bitový DAC převodník ani standardně dodávaná sluchátka B&O Play.

Dalším vylepšením je uživatelská paměť. Standardní G6 nabízený na našem trhu má úložiště s kapacitou 32 GB. To není na dnešní poměry v rámci top smartphonů mnoho. Varianta Plus proto má obří úložiště s kapacitou 128 GB. I to je nadále rozšířitelné.

Další z funkcí, která byla pro původní LG G6 ohlášena, ale je dostupná jen ve Spojených státech, je bezdrátové nabíjení. Tuto funkci bohužel znovu nebudou mít všechna LG G6+, ale jen některá pro určité trhy. Inovované LG bude v prodeji v barevných verzích Optical Astro Black, Optical Marine Blue a Optical Terra Gold.

Dostupnost vylepšeného LG pro náš trh prozatím nebyla potvrzena. Pokud se tak stane, mělo by jít stále o výhodnou nabídku. Standardní LG G6 je totiž na našem trhu k dostání už za něco málo přes 16 tisíc korun. To je cena oproti konkurenčním špičkovým smartphonům o několik tisíc korun nižší.

Vylepšení do dočká i standardní model G6, který má mimo zmiňovaných novinek shodnou výbavu s provedením Plus. Běžné LG G6 ale dostane pouze softwarová vylepšení a rovněž dvě nové barvy. Ty se jmenují Optical Marine Blue (modrá) a Optical Terra Gold (zlatá), záda jsou u těchto barev překryta potahem s „atraktivním optickým efektem“.

Softwarová vylepšení spočívají v odmykání pomocí přední kamerky Face Print. Telefon stačí přiblížit k obličeji, odemčení má trvat méně než 1 vteřinu. Telefon umí rozpoznat pohyb a tak v běžném provozu zbytečně nečerpá energii.

Další funkce Low Power Consumption využívá architekturu Qualcomm Hexagon DS, pomocí které jsou sbírána data ze senzorů a bezdrátového připojení pro lepší práci s aplikacemi třetích stran. Inovace má například zlepšit odezvu.

Šikovným vylepšením je i funkce Covered Lens, která upozorní, když prsty zakrývají čočku fotoaparátu.