LG G5400 - kladivo na Samsungy (minirecenze)

S mobilními telefony značky LG jsme se u nás zatím mohli setkávat jen sporadicky. Buď si je někdo přivezl ze zahraničí, nebo se ve velmi omezeném počtu objevily u nezávislých dovozců, či v prodeji na objednávku. Ještě před koncem letošního roku ale LG začne prodávat své mobilní telefony na našem trhu přímo přes své zastoupení. Jedním z nabízených modelů bude i véčko G5400, které vám dnes představíme. Před G5400 se ale začnou prodávat modely G7020 a G5300i, které vám představíme zanedlouho.

Nejdříve trocha historie

LG (přesně LG Electronics) je významný jihokorejský koncern (do roku 1995 pod značkou GoldStar), který je ale, v případě mobilních telefonů, trochu ve stínu konkurenčního Samsungu. Není to však žádný nováček, mobilní telefony vyrábí poměrně dlouho a je v současné chvíli pátý největší světový výrobce mobilů (před Sony Ericssonem, Alcatelem, Sagem, nebo Philipsem). V segmentu CDMA telefonů je dokonce světová dvojka za svým jihokorejským rivalem Samsungem. S tím také telefony od LG budeme srovnávat nejčastěji, portfolio obou výrobců je velmi podobné, plně poplatné korejské škole. Většina modelů jsou véčka, ale v nabídce LG je možné najít i poměrně širokou paletu klasických telefonů a výrobce se pouští i do vysouvacích telefonů. V letošním roce zahájil LG ofenzívu v segmentu GSM telefonů a přepracoval svou obchodní strategii v tomto segmentu v celé Evropě. LG Electronics samozřejmě nevyrábí jen mobilní telefony, v jeho nabídce najdete kompletní portfolio spotřební elektroniky včetně bílé techniky. LG provozuje v Jižní Koreji i síť mobilních telefonů a část koncernu se zabývá i chemickou výrobou.

Za rozumnou cenu

Ale zpátky k mobilním telefonům. Jedním z prvních modelů, které LG začne u nás prodávat, je model G5400. Ten byl představen na jaře letošního roku a jedná se o první mobil výrobce podporující MMS. LG G5400 se prodává na některých trzích již od léta a v přepočtu stojí zhruba 9 000 Kč (nedotovaný a neblokovaný telefon). Asi tolik by měl stát i u nás a v prodeji by se měl objevit na začátku příštího roku, pravděpodobně nejdříve ve volném prodeji. Ještě letos se začnou prodávat modely G7020 a G5300i.

Véčkový elegán

LG G5400 je véčko střední velikosti s pevnou anténou a dvěma displeji. Testovaný telefon byl vyveden v kombinaci stříbrné a tmavě modré barvy, existují ale i další barevné varianty - jednobarevné a kombinace dvou barev. V příštím roce LG chystá i upravený model s integrovanou anténou, LG G5450. Rozměry telefonu jsou 86 x 46 x 22 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Stejně jako v případě telefonů značky Samsung, i toto (a i jiné) LG se může pochlubit špičkovým zpracováním a použitím těch nejlepších plastů. Telefon neskřípe, obě poloviny nemají žádnou vůli a baterie drží jako přibitá.

Vnější displej a sedm barev podsvícení

Zajímavostí designu tohoto LG je vnější displej postavený na výšku. Je tedy nutné se na něj dívat z boku a to konkrétně z boku levého. Displej umí zobrazit jeden řádek, na který se v pohotovostním režimu vejde aktuální čas a stav signálu a nabití baterie. Displej je monochromatický a má sedm barev podsvícení, které lze využít i u profilů. Zajímavé řešení, místo systémové diody bliká v intervalech celý displej. Není to tak intenzivní a rušivé, jako u diody u jiných telefonů. Vnější displej samozřejmě umí zobrazit i informace o příchozím hovoru či zprávě a při přepnutí ukáže i aktuální datum.

Parádní hlavní displej

Hlavní displej LG G5400 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Dokáže zobrazit 65 000 barev a jedná se o pasivní displej, ovšem s vylepšenou technologií UFB. Displej sice nedosahuje kvalit TFT (aktivních) barevných displejů, ale velmi se jim blíží. V případě pasivních displejů pak patří mezi absolutní špičku. I po deaktivaci podsvícení je stále čitelný a to po celou dobu, co je telefon otevřený. Délku podsvícení lze nastavit a je možné zvolit i trvalé podsvícení displeje - klávesnice ale po chvíli zhasne. Displej využijete při mnoha animacích, které telefon nabízí. Animace jsou atraktivní, displej totiž dokáže obraz velmi rychle a plynule překreslovat.

Ovládání - jako po másle

LG je u nás nová značka, takže se hodně zákazníků bude ptát, jak se telefony této značky ovládají. Obavy mít nemusíte, jde to velmi lehce. Telefon má čtyřsměrný ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed a dvě kontextové klávesy. Vedle standardního počtu alfanumerických kláves pak má ještě dvě obligátní tlačítka pro zahájení a ukončení hovoru a korekční klávesu. Do menu vstoupíte levou kontextovou klávesou a v něm se pak pohybujete buď zleva doprava, nebo shora dolů. Menu je horizontální, ale pohybovat se v něm můžete právě i horizontálně. Položku potvrdíte buď kontextovou klávesou, nebo tlačítkem OK uprostřed ovládacího kříže.

Hlavní menu má osm položek, telefonní seznam je zvlášť pod pravou kontextovou klávesou v pohotovostním režimu, tedy jako u Samsungů, nebo telefonů Nokia. Hlouběji zanořené položky jsou textové a opět vertikálně řazené. U vybraných položek uvidíte aktuální nastavení ve spodním řádku na displeji, aniž byste museli do položky vstoupit. Korekci o krok zpátky provedete korekční klávesou, červeným tlačítkem se vždy dostanete do pohotovostního režimu. Telefon lze ovládat i pomocí číselných zkratek a zajímavá je nabídka horizontálních směrů ovládacího kříže. Vpravo je menu zpráv, při kterém se vám zobrazí lišta a v ní kompletní nabídka menu zpráv v podobě ikon. Směrem vlevo je stejně provedené menu, v kterém můžete rychle přepnout vyzváněcí režim. Toto menu se automaticky zobrazí po otevření telefonu, pokud je přijata nová zpráva, nebo je aktuální například záznam v diáři.

Telefonování - polyfonní melodie

Samotné telefonování jde LG bez nejmenších problémů. Zajímavou funkcí je trojice bočních kláves. Dvě směrové slouží v pohotovostním režimu k přepínání údajů na displeji, při kterém se postupně mění jeho barvy podsvícení. U příchozího hovoru bočními směrovými klávesami můžete ztišit a nebo i zesílit vyzvánění. Lze takto samozřejmě vyzvánění úplně vypnout, aniž byste hovor odmítli. K tomu slouží třetí tlačítko. To v pohotovostním režimu zapíná a vypíná tichý režim. Telefon nabízí šest vyzváněcích profilů, u každého s možností nastavení režimu a všech možných vyzváněcích tónů. Samotné vyzváněcí melodie jsou polyfonní - dvaatřicetihlasé. Standardní nabídka zahrnuje asijské varianty klasických melodií. Kvalita je slušná, ale motivy by mohly být nápaditější. Lahůdkou je ale zvuk kláves. Na výběr jsou čtyři varianty, z kterých jedna, po stisku numerických kláves, anglicky zřetelně a jasně vysloví konkrétní číslo. Při psaní SMS to vcelku logicky nefunguje, zvuk se změní na standardní.

Telefonní seznam v telefonu pojme 200 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit tři čísla, fax, e-mail a obrázek. Kontakty lze třídit do sedmi skupin volajících. U každé pak lze nastavit vyzváněcí melodii, ikonu a barvu podsvícení vnějšího displeje. Deset jmen lze vytáčet pomocí hlasových povelů. Telefon podporuje i příjem a odesílání vizitek.

Zprávy - SMS, EMS i MMS

LG G5400 podporuje všechny typy textových zpráv. Již testovaný vzorek měl české menu a i český slovník T9. V prvním případě ale bylo zřejmé, že se jedná teprve o jednu z prvních verzí. Čeština byla hodně kostrbatá a telefon měl problémy se zobrazováním diakritiky. Tu používá i u slovníku T9 a zprávu tak i odesílá. Telefon podporuje dlouhé textovky a při psaní odečítá znaky. Na displej se vejde šest řádků textu. V případě MMS jsou k dispozici dokonce přednastavené zprávy, takže můžete přát k narozeninám, nebo k Vánocům a Novému roku. Počet znaků v textu je omezen jen velikostí celé zprávy a každá zpráva může obsahovat několik stránek. Vcelku detailně lze nastavit i animaci jednotlivých snímků. Do paměti telefonu se vejde 200 SMS a 100 MMS.

Další funkce - infraport, Java a další drobnosti

Telefon podporuje Java aplikace - maximální velikost jedné je 60 Kb a celková paměť telefonu je přibližně 1,3 MB. V testovaném telefonu ale žádná aplikace nahraná nebyla a ani se nám tam žádnou nahrát nepodařilo. Neměli jsme k dispozici synchronizační software a přes Wap se nám to nepodařilo. LG G5400 připojíte k počítači buď pomocí infraportu, nebo pomocí kabelu. Telefon může fungovat i jako modem a připojení k internetu je možné pomocí GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty.

Telefon disponuje i jednoduchým kalendářem s měsíčním náhledem. Budík nabízí pět samostatných alarmů, u každého z možností nastavení opakování v několika variantách. Budík budí i u vypnutého telefonu. Dále v telefonu najdete převodník měn a nejrůznějších fyzikálních veličin, skladatel melodií, světový čas a kalkulačku. V telefonu jsou i tři předinstalované hry - Násobení, Vesmírné těleso a Ponorka. První je variace na Tetris, druhá je variace na hada a ta třetí je podmořská plošinovka. Provedení pěkné, zábava ale jen průměrná.

Jaký je?

LG G5400 je atraktivní véčko s poměrně bohatou výbavou. Zpracování telefonu je perfektní, ovládání se nemusí nikdo bát - je jednoduché a intuitivní. Telefon patří do kategorie stylových. K multimediálním mu chybí integrovaný fotoaparát - ten má model 7100, k manažerským zase větší paměť a propracovanější plánovací funkce. Běžnému uživateli ale bude telefon maximálně vyhovovat.

Konkurenci budou novému LG dělat především výrobky Samsungu, který ale má na našem trhu solidní image, kterou si zatím musí telefony LG vybudovat. Přímým soupeřem je asi hlavně Samsung S300m, víc podobně vybavených telefonů na našem trhu nenajdete. LG by mohlo být o něco levnější, než jeho jihokorejský soupeř, o vyloženě levné telefony se ale ani v jeho případě jednat nebude. Recenzi telefonu vám přineseme, jakmile budeme mít jeho českou prodejní verzi.