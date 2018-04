LG G5400 - frajírek s barevným displejem (recenze)

O LG G5400 jsme vás informovali již na podzim loňského roku v této minirecenzi. Nyní se tento telefon již prodává a tak vám nabízíme detailnější pohled na něj. LG G5400 je stylový mobil se slušnou výbavou a rozumnou cenou. Není sice nejlevnější, ale zhruba 9 000 Kč, kolik jako nedotovaný stojí včetně DPH, zhruba odpovídá ceně konkurenčních mobilů. Za stejné peníze lze sehnat mnohem lépe vybavený mobil, to by však této novince nemělo vadit. Její určení je někde jinde a tam se s konkurencí může směle pustit do křížku.

Vzhled - korejský švihák

LG G5400 je jedno z nejhezčích véček na našem trhu. Testovaný vzorek byl dvoubarevný, modro- stříbrný. Existují ale jiné barevné varianty, jako například celostříbrná, nebo červeno-stříbrná. LG nabízí i lehce modifikovaný model G5410 s jiným designem přední části a na něj navazující model G5450, který má integrovanou anténu. Ani jeden z těchto telefonů se u nás ale zatím neprodává.

LG si potrpí na kvalitu a tak i zpracování telefonu je výborné. Na druhou stranu, některé partie telefonu dávají až příliš najevo, že jsou vyrobeny z plastu (nejde o kvalitu, ale vzhled). To platí především o anténě. Zbylé materiály jsou ale bez chyby a to jak zvnějšku telefonu, tak ve vnitřní části. Obě části telefonu u sebe sedí na milimetr přesně a nezaznamenali jsme ani žádnou vůli u kloubu, či u baterie.

Telefon je poměrně malý a lehký (86 x 46 x 22 mm; 85 gramů) a dobře se s ním pracuje. Praktickým doplňkem jsou výstupky na obou stranách telefonu, aby se pohodlně odklápěla horní část. Pohodlná je i klávesnice, která je rozměrná s dobře tvarovanými klávesami. Anténa není integrovaná, má ale zajímavý zploštělý tvar a k telefonu celkem hodí.

Displej - vnější na výšku

LG G5400 má dva displeje. Vnější je monochromatický, vnitřní barevný. Překvapivě je ale zajímavější ten vnější. Je totiž postaven na výšku, což není příliš obvyklé. Na displej se tak musí dívat z boku, a to konkrétně levého. Vnější displej umí zobrazit jeden řádek informací, což v běžném provozu stačí. Displej je velmi jasně podsvícen, a to jednou z rovnou sedmi barev. Naplno svítí jen při příchozím hovoru, kdy lze barvu využít i pro rozlišení volajícího, nebo profilů. V pohotovostním režimu jen problikává v zhruba čtvrtminutovém intervalu.

Hlavní displej je barevný - umí zobrazit 65 000 barev. Displej je pasivní, pravděpodobně STN - UFB. Jeho kvalita je slušná, ale ne vynikající. Je o něco lepší než třeba displeje Samsungů X100 a X600, ale ne tak dobrý jako aktivní TFT displeje. Jeho úhlopříčka je přibližně 43 milimetrů a rozlišení má 128 x 160 obrazových bodů.. Menu může mít několik barev, lze i vybírat tapetu displeje a grafiku při příchozím a odchozím hovoru. Výhodou je, že displej nikdy nezhasne úplně a je tak u otevřeného telefonu stále čitelný, klávesnice přitom již podsvícená není. Délku plného podsvícení lze nastavit v menu telefonu.

Baterie - docela vydrží

Standardní baterie Li-Ion má kapacitu 780 mAh a telefon s ní podle výrobce vydrží na příjmu až 10 dnů. Tohoto výsledku se nám dosáhnout nepodařilo, ale i výsledných čtyři a půl dne je velmi slušný výkon. Při testu jsme provolali zhruba půl hodinu a odeslali několik SMS a MMS.

Ovládání - překvapivě snadné

S ovládáním telefonů LG u nás zatím asi moc zákazníků zkušenosti nemá. Není se však čeho bát. Systém ovládání je velmi podobný ovládání telefonů Nokia a Samsung. Kdo má tedy zkušenosti s telefony těchto značek, bude u LG jako doma. Menu je velmi rychlé, ale v české pobočce LG by měli vybrousit překlad některých položek. Lokalizace je stále poněkud syrová.

Hlavní menu je na jedné stránce, není však ikonové, jedná se o záložku jako v knize. Všechny hlavní položky menu jsou znázorněny vpravo pod sebou pomocí ikony, aktuální položka je vždy znázorněna přes celou zbývající plochu displeje včetně popisu. Hlouběji zanořené položky menu jsou již jen textové a vertikálně řazené. Většinou se jich na displej vejde pět, ve spodním řádku je pak ukázáno aktuální nastavení u položky. Telefonní seznam je v pohotovostním režimu ukryt pod pravou kontextovou klávesou, lze jej najít ale i v hlavním menu telefonu.

Levou kontextovou klávesou se funkce potvrzuje, pravou se lze dostat o krok zpět. LG G5400 má uprostřed čtyřsměrného kříže potvrzovací klávesu, takže na levou kontextovou se vůbec nemusí dostat. Přes potvrzovací klávesu lze vstoupit i na Wap - stačí ji dlouze podržet v pohotovostním režimu. O krok zpět se lze vrátit i korekční klávesou „C“, červené tlačítko vás vrátí do pohotovostního stavu.

S telefonem dostanete datový kabel, osobní HF, poutko na krk a také CD se softwarem, Java aplikacemi, obrázky a melodiemi.

Menu telefonu je intuitivní a lze se s ním seznámit velmi rychle i bez manuálu. Někomu může vyhovovat pomocné menu, které lze aktivovat stiskem levé a pravé směrové klávesy. V prvním případě se otevře menu s rychlým přepnutím profilů, v druhém případě stejně graficky provedené menu s rychlým přístupem k zprávám, budíku, nebo kalendáři. Menu může vyskočit po otevření telefonu samo, to když je přijata a nepřečtena zpráva, nebo je aktuální záznam v kalendáři. Tuto volbu lze aktivovat a deaktivovat v menu telefonu.

Telefonování - dobrý zvuk, povedené melodie

Při telefonování nás LG ničím nepřekvapilo, a to jak v pozitivním tak negativním slova smyslu. Zvuk je čistý, jen by mohl být o něco hlasitější. Tato výtka již neplatí pro vyzváněcí melodie, které jsou, pokud majitel chce, velmi hlasité. Líbila se nám boční tlačítka. Dvojice pro regulaci hlasitosti umí při příchozím hovoru přidávat a ubírat hlasitost vyzvánění. Třetí tlačítko pod nimi pak umí hovor „odstřelit“. Toto tlačítko lze v pohotovostním režimu přepínat mezi tichým režimem (vibrace) a normálním hlasitým režimem. V menu - i v tom krátkém popsaném výše - lze pak vybírat z šesti profilů. Tři lze editovat, tři jsou přednastavené a lze je jen aktivovat.

Telefonní seznam pojme 200 vícepoložkových záznamů, které lze třídit do sedmi skupin volajících. Ke každému kontaktu lze přiřadit tři čísla, e-mail, faxové číslo a obrázek. U skupin volajících lze nastavovat barvu podsvícení vnějšího displeje, vyzváněcí melodii a ikonu. Telefon umí přijmout a odeslat vizitku a deset čísel lze vytáčet pomocí hlasového příkazu. Zobrazení čísel v seznamu je přehledné, při rychlém vstupu do něj, přes kontextové klávesy, ale lze vyhledávat jen přes první písmeno. V menu telefonního seznamu to již jde s více písmeny.

Samotné melodie jsou polyfonní dvaatřicetihlasé. Jejich kvalita je slušná, od výrobce přednastavené melodie ale trpí syndromem asijského kolovrátku. Chtělo by to změnu. Naštěstí lze vcelku snadno do telefonu nahrát melodie jiné a výrobce jich nabízí solidní množství na přiloženém CD. Pochválit musíme zvuky klávesnice. Jsou zajímavé, některé méně, jiné více otravné… Při vytáčení čísla po paměti se skvěle budou hodit zvuky, které říkají, v angličtině, jaké číslo bylo právě zvoleno. Telefon umí čísla říkat velmi rychle.

SMS, EMS, MMS - máte rádi háčky čárky?

Pokud nemáte rádi háčky a čárky při psaní SMS s slovníkem T9, asi si nový LG neoblíbíte. S aktivovaným českým slovníkem T9 totiž LG G5400 píše s diakritikou a tak i zprávy odesílá. Bez slovníku samozřejmě lze psát bez diakritiky. Při psaní telefon odpočítává znaky a zároveň ukazuje, kolikátou zprávu píšete. Na displej se vejde šest řádků textu a do paměti telefonu až 100 přijatých zpráv a k tomu 100 odeslaných. Do textových zpráv lze vkládat obrázky, melodie a i záznamy s telefonního seznamu. Nechybí ani doručenky.

I MMS se do telefonu vejde rovná stovka. Editor multimediálních zpráv je přehledný a telefon nabízí i několik přednastavených zpráv. V tomto směru jsme nenarazili na žádný problém. Pochvalu zaslouží i pohodlná klávesnice.

Připojení k počítači, data a Wap

Telefon disponuje infraportem, přes něj se nám ale telefon k počítači připojit nepodařilo. Kde je problém, to nevíme. Druhou možností je připojení přes sériový kabel, který k telefonu dostanete. Přes něj to již šlo bez problémů, jen je potřeba nainstalovat dodávaný software. Na CD jsou i melodie, obrázky a deset Java aplikací. Celková paměť telefonu je cca 1,2 MB.

GPRS je třídy 10 a lze jej využít jak pro Wap, tak pro data. V druhém případě opět přijde vhod software na dodávaném CD. Wap je ve verzi 1.2.1 a jedinou nevýhodou je poněkud nepřehledné nastavování v menu telefonu.

Další funkce - Java a pár drobností

LG G5400 je stylový mobil, takže toho umí jen tolik, aby si neutrhnul ostudu. Běžnému uživateli to ale bude stačit. Pro zábavu jsou v telefonu tři hry a další lze doinstalovat v rámci Java aplikací, buď z dodávaného CD, nebo z Wapu. Mimo aplikací z CD nelze z počítače jiné aplikace nahrávat. To neplatí u obrázků a u melodií, ty lze z počítače nahrávat libovolně. Jen je nutné dodržet podporovaný formát.

Z dalších funkcí stojí za zmínku propracovaný budík a jednoduchý kalendář s měsíčním náhledem. Zde ale máme jedinou výtku k menu telefonu. Kalendář je v jedné složce, budík v jiné - nastavení telefonu - a další aplikace zase v jiné složce. Vedle sebe by jim to slušelo víc. Kalkulačka je standardní, převodník nejrůznějších veličin je naopak nadstandardní. Telefon nabízí i světový čas, skladatel melodií pro hudební znalce a hlasový zápisník na 19 sekund záznamu.

Sečteno a podtrženo

LG G5400 je opravdu pěkný telefon s povedeným designem a rozumnou cenou. Výbava není špatná, ale náročnější zákazníci s ní asi spokojeni nebudou. Většině však stačit bude. Z telefonů LG, které se u nás prodávají (G5300i, G7100 a G7020), se nám tento model líbil nejvíc, ale už se těšíme na nejnovější modely pro tento rok. Doufejme, že LG některé nedostatky odstraní a třeba přidá něco uživatelské paměti a vylepší některé funkce. Na českém zastoupení značky pak bude vylepšení lokalizace telefonu.

Asi největším konkurentem telefonu je Samsung E100, který se prodává za velmi podobnou cenu. Výbavu má Samsung lepší, stejně jako hlavní displej. Vzhled má ale nápaditější LG a to může být pro někoho velmi důležité kritérium. LG také musí počítat s Philipsem 630, Sony Ericssonem Z200 a také s Motorolou V300. Philips a Sony Ericsson mají horší výbavu, Motorola zase o mnoho lepší. Cenou je pak LG někde uprostřed.