LG G5300i - stojí za pozornost (recenze)

LG G5300i je dalším modelem, který společnost LG již oficiálně prodává v České republice. Za necelých 7 000 Kč se jedná o telefon střední třídy, který má ale velmi bohatou výbavu a perfektní displej. Zatím se jedná o nejlevnější LG na našem trhu a možná to tak i zůstane, LG zatím nemá v plánu dovážet do ČR své nejjednodušší telefony.

Novinka LG je přepracovaný a vylepšený model G5300, proto na konci jeho označení je písmeno „i“. S původním modelem 5300 bez „i“ se můžete setkat v zahraničí. Tuto původní variantu ale nemá cenu pořizovat, novinka je docela podstatně vylepšená, i když na první pohled nezměněná. LG G5300i má navíc Javu a MMS. LG již představilo i nástupce tohoto modelu, velmi neortodoxně tvarovaný model G5310.

Vzhled - nenápadný, ale pohledný

LG G5300i není fotogenický typ. Na fotkách mu to moc nesluší, vypadá až příliš nenápadně a možná i trochu staromódně. Když si ale budete moci telefon prohlédnout zblízka, zjistíte, že je docela pohledný. Není to ale žádný vyzývavý model, spíše nenápadný elegán. Telefon se dodává v kombinaci stříbrného krytu a modrých doplňků. Modrý je pruh přes prostřední sloupec kláves a pruh, který obepíná bok telefonu zhruba v úrovni displeje. Tento druhý pruh je z tmavě modrého, částečně průhledného plastu, pod kterým se na obou bocích skrývají dvě modré diody, které svítí spolu s podsvícením klávesnice. Okraj displeje je z pochromovaného plastu, stejně jako ozdobná liška reproduktoru.

LG G5300i je průměrně velký a těžký telefon klasické koncepce. Je téměř stejně velký a těžký jako Samsung X100, což také asi bude jeho největší konkurent. Rozměry LG G5300i jsou 105 x 42 x 20 mm a jeho hmotnost je 84 gramů. Zpracování přístroje je příkladné, stejně jako kvalita použitých plastů. Baterie sedí na telefonu jako přibitá, nikde nic neskřípe ani nevrže. Všechny ovládací prvky jsou jen na přední straně telefonu, boční tlačítka tento mobil nemá. Ve spod je systémový konektor a na horní straně je zdířka pro osobní HF sadu a očko pro poutko.

Baterie - velká kapacita, slušná výdrž

Standardní baterie má kapacitu 850 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Telefon s touto baterií vydrží na příjmu zhruba čtyři a půl dne, a to včetně dvaceti minut hovoru. Pokud si s telefonem budete hodně hrát (Java, melodie), bude výdrž kratší, v extrémním případě jen poloviční.

Displej - jak to ti Korejci dělají

LG G5300i má pasivní (STN) barevný displej schopný zobrazit 65 000 barev. Jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů při úhlopříčce přibližně 38 milimetrů. Na displej se vejde až sedm řádek textu, k práci je většinou k dispozici jen pět řádků. Při čtení SMS ale o jeden více. Displej je perfektně čitelný. Že se jedná o „obyčejný“ pasivní displej, nelze na první vůbec poznat. Jedná se o jeden z nejlepších pasivních displejů, které mobilní telefony prodávané v ČR nabízejí.

V druhé části článku si můžete prohlédnout 40 detailních fotografií displeje LG G5300i.

U displeje lze nastavit kontrast a dobu podsvícení (10, 20, 30 sekund a trvale). Displej lze vylepšit tapetou a lze nastavit animaci pro příchozí hovor. Na displeji se zobrazuje i spořič, ten lze ale jen aktivovat, motiv si vybrat nelze. Spořič je vidět jen při podsvíceném displeji, když displej zhasne, spořič je vidět jen s obtížemi. Aktuální čas z něj ale vyluštit lze. Zajímavé je i velmi intenzivní modré podsvícení klávesnice. V kříži mezi alfanumerickými klávesami svítí čtyři diody, další dvě pak na obou bocích telefonu zhruba v úrovni displeje. Klávesnice je podsvícena rovnoměrně.

Ovládání - jen dvěma směry

Oproti véčkovým modelům LG se klasicky koncipovaný telefon G5300i ovládá jen pomocí dvousměrné klávesy a nikoliv pomocí čtyřsměrného kříže. Také chybí potvrzovací klávesa, místo ní je uprostřed navigační dvojklávesy korekční tlačítko. V principu ale zůstalo vše při starém. Do menu vstoupíte levou kontextovou klávesou, pravá slouží pro vstup do menu telefonního seznamu. K rychlému vyhledání kontaktu pak stačí v pohotovostním režimu stisknout horní směrovou klávesu. Pomocí spodní se zobrazí vyskakovací menu, v kterém můžete rychle vstoupit do složky přijatých zpráv, nebo si můžete například prohlédnout seznam úkolů. Klávesnice telefonu je kvalitní, a ačkoliv jsou všechny funkční klávesy namačkány vedle sebe, je ovládání tohoto telefonu pohodlné.

Menu telefonu je stejné jako u jiných současných modelů značky. Na jedné obrazovce jsou v liště napravo zobrazeny všechny záložky hlavního menu, přes zbytek displeje se zobrazuje animovaná ikona té aktuální. V menu se listuje vertikálně. To platí i pro další položky, které jsou již jen textové. U některých lze zaškrtnutím políčka přímo potvrdit volbu, jindy je nutné vybírat z více možností v dalším menu. K jednotlivým položkám se lze dostat i pomocí číselných kódů, telefon ale ukazuje vždy jen číslo aktuální položky v menu, nikoliv celou cestu. Celkově je ovládání telefonu snadné a pohodlné. Véčka s křížovým ovladačem a potvrzovacím tlačítkem se ale ovládají ještě lépe.

Telefonování - to jsou zvuky

Telefonování jde novému LG bez problémů, reprodukovaný zvuk je čistý a případně dostatečně hlasitý. To platí jak pro sluchátko na přístroji, tak pro osobní HF sadu, kterou dostanete s telefonem. Ta je obyčejná s tlačítkem pro přijetí hovoru na přívodní šňůře. Samotný telefon hlasitým odposlechem nedisponuje.

Do telefonního seznamu přístroje se vejde 200 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit tři telefonní čísla, e-mailovou adresu a faxové číslo. Kontakty lze třídit do sedmi skupin volajících a přiřadit mu můžete i ikonu. Výběr ikon je bohatý, volat vám může třeba i kuřátko. U každé skupiny lze nastavit vyzváněcí melodii a také animaci pro příchozí hovor. Skupiny lze i přejmenovat a pohodlně editovat její členskou základnu. Telefon zároveň pracuje s pamětí v přístroji a na simkartě. Dvacet kontaktů lze vytáčet i pomocí hlasových povelů.

Šest vyzváněcích profilů lze velmi detailně nastavovat. Pouze profil „vibrace“ lze jen aktivovat. U zbylých pěti profilů si můžete vybrat, jestli bude telefon zvonit, nebo vibrovat, popřípadě jestli to bude dělat zároveň či postupně. Nemusí ale dělat vůbec nic. Nastavit lze vyzváněcí melodie, výstražné tóny a zvuky kláves. Ty jsou velmi zajímavé, třeba imitace štěkajícího psa vás může velmi rychle nasměrovat do blázince. Vyzváněcí melodie jsou šestnáctihlasé, velmi kvalitní, jen výběr motivů se opakuje u všech korejských telefonů jako kolovrátek. V drtivé většině se jedná o klasické melodie v poněkud exotickém aranžmá. Do telefonu můžete nahrávat další melodie, které dostanete s telefonem na CD. To pak platí i o obrázcích na displej.

SMS, EMS, MMS - LG umí česky

LG G5300i umí česky - tak píše prediktivní slovník T9, který v tomto telefonu najdete. Je to změna oproti modelu G7020, který také uměl česky, ale nejednalo s o slovník T9, ale eZi. Ten se nám vůbec nelíbil, s T9 v modelu G5300i jsme naopak neměli žádné problémy. Jedinou nevýhodou ale je, že telefon píše s diakritikou a tak i zprávu odesílá: jedna zpráva může mít jen 70 znaků. Telefon při psaní znaky odečítá a zároveň ukazuje, kolikátou zprávu právě píšete. Text lze formátovat a lze volit jeho barvu a barvu pozadí. Do zprávy je také možné vkládat obrázky, melodie a animace - jedná se tedy o zprávy EMS. Vkládat ale můžete i předdefinované zprávy a kontakty z adresáře.

V případě MMS je k dispozici standardní editor, s kterým se pracuje velmi pohodlně. Vkládat můžete obrázky, melodie a další, jako v zprávách EMS . U textu není limitován počet znaků - k žádnému limitu jsme se nedostali. Telefon ukazuje jen velikost celé zprávy. Ta určuje i počet jednotlivých stránek. Není možné vkládat obrázky a melodie nahrané v telefonu od výrobce, ale je možné vkládat obrázky do telefonu nahrané z počítače. K dispozici jsou i čtyři připravené MMS pro tradiční příležitosti: Vánoce, narozeniny a podobně. Zprávu pak lze odeslat více příjemcům najednou. MMS využívají sdílenou paměť telefonu, která je zhruba 1 MB. Paměť na SMS pojme přibližně 100 zpráv.

Data, Wap a připojení k počítači - pohoda!

LG G5300i nedisponuje infraportem, k počítači jej připojíte jen pomocí sériového kabelu. Ten však dostanete s telefonem. K tomu dostanete i CD s synchronizačním softwarem a také se slušnou databankou obrázků a melodií. Velmi příjemným překvapením je i deset Java aplikací, převážně her. Připojení je bezproblémové a software je jednoduchý a přehledný. Nahrávání obrázků, melodií a animací je bezproblémové, použít můžete i vlastní obrázky, do telefonu ale dostanete jen výřez. To platí i o melodiích - podporovaný formát je MMF (stejný jako u telefonů Samsung). Jen je potřeba dohlédnout na velikost souboru, limit je zhruba 30 KB.

Wap je v telefonu ve verzi 1.2.1 a i zde jsme nenarazili na žádné problémy. K dispozici je pět profilů, záložky a přímé zadávání adresy. Na displej se při wapování vejde šest řádků textu, který je dobře čitelný. Telefon si poradí i s českou diakritikou. Na Wap se můžete připojit pomocí GPRS třídy 10 a lze je použít i pro datové přenosy. I pro tento případ najdete na CD potřebný software.

Po kliknutí na obrázek si můžete prohlédnout dodávaný software pro LG G5300i v druhé části recenze.

Další funkce - Java & Company

Jedním z hlavních taháků telefonu je podpora Javy. V novém telefonu žádnou aplikaci nenajdete, ale na přiloženém CD jich je deset. Ty si všechny můžete z počítače do telefonu nahrát. Jinak zatím budete Java aplikace pro telefony LG hledat obtížně, generické programy moc nefungují. Vedle Java her jsou v telefonu i dvě pevně nainstalované hry: variace na hada a akční ponorka.

Java aplikace obsažené na CD

Na CD naleznete následující aplikace: basketbal, automobilové závody, solitare, vesmírná střílečka, akční hra na téma bojového umění, střílení do terčů, skládání pilulek podle barvy, stopky a dvě hry se zvířátky - poněkud infantilní koaly a trénink delfínů. Hry jsou dobře graficky provedené a některé jsou i zábavné.

Další nabídka funkcí zahrnuje budík s opakováním, kalendář, kalkulačku, praktický převodník fyzikálních veličin a světový čas. Vše je slušně provedené, z naší strany bez výhrad.

Jaký je?

LG G5300i je atraktivní telefon s širokou nabídkou funkcí. Opět musíme ocenit asijskou preciznost při výrobě, hodnocení designu je pak subjektivní. Telefon není ošklivý, ale trošičku staromódní. S ovládáním nebude mít nikdo problémy a i výčet funkcí je pro běžného uživatele víc než dostatečný. Někomu se asi nebude líbit česká diakritika slovníku T9, o něco větší by mohla být i celková paměť telefonu, a to především s ohledem na to, jak snadno se do něj nahrávají nové obrázky, melodie a Java aplikace, což není vůbec obvyklé.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde můžete porovnat nové LG s konkurenty na našem trhu.

G5300i stojí necelých 7 000 Kč (nedotovaný včetně DPH). Konkurenti umějí přibližně to samé co on a mají i velmi podobnou cenu. Asi největším konkurentem je Samsung X100, který je téměř stejně velký, má mnohem větší paměť (9 MB!), ale horší displej. Jinak je funkční výbava telefonů téměř stejná. Rozdílný je především design. Mezi konkurenty můžeme řadit i Philips 530, ten má navíc rádio, ale nemá Javu. I jeho cena je skoro stejná jako u LG. LG G5300i nabízí i někteří dealeři T-Mobile za zvýhodněnou dotovanou cenu okolo 3 000 Kč. Pak ale musíte počítat s úpisem na dva roky.